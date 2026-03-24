Carmen Palliser: «El humor canalla es la salsa de mis novelas»

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

La pasión por los libros y la literatura le viene de cuna a la escritora grancanaria Carmen Palliser. Desde muy jovencita se recuerda con libros entre las manos. «En mi casa siempre se leyó muchísimo. Y mi abuela paterna y mi padre, que fueron abogados, también escribían», recuerda. «Mi padre siempre me inculcó el amor por la lectura. Le encantaba que recitáramos poemas en casa y leyéramos páginas de novelas... Yo cogí cierta tirria a ‘El viejo y el mar’ de Hemingway, porque a él le encantaba y nos pedía que se lo leyéramos días y días», ríe con emoción recordando a su progenitor. «Aunque mi deseo desde niña era ser escritora, él era muy realista y me dijo que estudiara Derecho, que me ganara la vida y que en mi tiempo libre, si me gustaba, que escribiera como hacía él».

Este jueves, Palliser presenta en Burgos su segunda novela, ‘Algo nuevo, algo viejo, algo prestado y... algo turquesa’ (editorial Esencia, perteneciente al grupo Planeta), en la librería Luz y Vida a partir de las 19:30 horas. La autora está acompañada por la escritora burgalesa Noe Casado y la entrada es libre hasta completar el aforo.

Carmen Palliser comenzó a tejer sus primeros relatos durante la adolescencia y su etapa universitaria. Pero la primera revelación literaria de su vida como escritora llegó con la poesía al ganar en 2021 el concurso de poesía de la Fundación Ramón Rubial. «Yo tengo mucho respeto a la poesía, me siento más cómoda en la prosa. Pero el tema de ese concurso era 85º aniversario del bombardeo de Gernika me inclinó más por la poesía».

Poco después publicó su primera novela, ‘Flor de Saúco’ (2023), que comenzó a escribir durante el embarazo de su primera hija. «Pasar del relato a la novela me parecía muy complicado, pero me lo tomé como una práctica para más tarde escribir otra historia que tenía y creía más potente. ‘Flor de Saúco’ trata el romance entre una profesora y su alumno, algo invendible a una editorial... Al final, después de tanto tiempo con ella, me encantó la historia y decidí reescribirla entera porque sabía que tal y como estaba era una basura», ríe. Tras tres versiones, la envió a varias editoriales y una la aceptó. Tiempo después se llevó un galardón, el Premio Internacional del Libro Latino en la categoría de Mejor Novela Romántica 2024. Sorpresón.

Carmen Palliser, en una reciente firma de libros.FACEBOOK Carmen Palliser

«Yo trabajo muchísimo mis novelas. Disfruto mucho de la reescritura, donde se pule, recorta o recoloca la historia para dejarla afinada. Una de los ejercicios que hago es leerla en voz alta para que las frases y el tono que busco esté perfecto... Yo acabo la novela no porque creo que la he terminado, sino porque la editora la va a sacar ya», ríe.

Este jueves comparece en Burgos con su segunda novela, ‘Algo nuevo, algo viejo, algo prestado y... algo turquesa’, una ‘rom-com’ (’romantic comedy’) con todos los ingredientes de este género que ha dado muchas obras famosas tanto en literatura como el cine. Sin ir más lejos, la novela de Palliser es anunciada como «la rom-com perfecta para las amantes de ‘El diario de Bridget Jones’». «Pero la frase fue cosa de la editorial, lo vieron muy bien», confirma la escritora de Las Palmas de Gran Canaria. «El título tiene relación con las bodas, con cosas que tienes que llevar para darte suerte. He cambiado el azul final por el turquesa, porque es el color de los ojos del protagonista masculino. Pero lo nuevo, viejo y prestado también tiene su significado y todo lleva a Viggo».

Los ojos de Ana

La historia de la segunda novela de Carmen Palliser tiene protagonista a Ana que, a un mes de cumplir los treinta, su novio de toda la vida la deja por una veinteañera. Y su presente no pinta bien: vive con una compañera de piso que habla con los espíritus, odia su trabajo y su madre se ha propuesto convertirla en la próxima en pasar por el altar.

Por si fuera poco, Charlotte, su mejor amiga, se casa este año y, cómo no, ha decidido que Ana sea su asistente personal de ‘bridezilla’ (novia que se vuelve insorportable durante la preparación de su enlace). Cuando la revista donde trabaja es absorbida por una multinacional, Ana descubre que su nuevo jefe es Viggo, el primer amor de Charlotte. El hombre que le rompió el corazón hace quince años.

Entre bodas, madres casamenteras, jefes imposibles y amigas desquiciadas, Ana intentará recomponer los pedazos de su vida y de su autoestima. Lo que no espera es que el capullo pelirrojo resulte ser irritantemente encantador. Porque los exnovios de las amigas están prohibidos, los finales felices no siempre llevan anillo y, a veces, el «sí, quiero» más importante es el que te das a ti misma. Y hasta aquí podemos contar.

«Ana comienza la novela sin ninguna confianza en sí misma, se siente perdida sin su pareja y que es una secundaria en su propio día a día. Y no se da cuenta de que es maravillosa, preciosa, divertida, y alegre», admite la autora. «Casi toda la novela está narrada en primera persona por Ana, aunque hay algunos capítulos contados por Viggo. En romántica gusta mucho el doble punto de vista».

Las claves del género

Como en todos los géneros literarios de cierta tradición, la novela romántica tiene unos códigos muy reconocibles que son manejados a la perfección sus escritoras y que quieren ser encontrados entre sus páginas por sus lectoras. Escritoras y lectoras. Sí, en femenino. Palliser admite que muy pocos varones se asoman al género romántico. «Los hombres prefieren la novela histórica, policiaca, el ensayo... Me encantaría que los hombres leyeran mi obra o la de otras grandes del género españolas como Myriam M. Lejardi, Inma Rubiales o Megan Maxwell», ríe. «Se iban a divertir mucho y alucinar con los pensamientos de Ana, que son muy femeninos» asevera y destaca que es el género, adecuado a su edad, que más gusta en la actualidad a los lectores jóvenes. «Y más mezclado con fantasía, lo que se llama en ‘romantasy’».

La escritora grancanaria también comparte sus lecturas y opiniones en redes.FACEBOOK Carmen Palliser

Entre las normas más identificables está el final feliz, aunque muchas autoras ponen en solfa esta regla. «Yo escribo finales felices, mis novelas son optimistas. Mis libros son muy cercanos, rápidos de leer, frescos y con mucho humor. Y un poco canalla, es la salsa de mis novelas», ríe. «Yo entiendo dónde estoy y a qué público me dirijo. Me gusta la comedia, las historias románticas... Aunque leo todo tipo de literatura», señala.

Otros códigos de la novela de Palliser, muchos identificados con expresiones anglófonas, son el ‘work romance’ (amores en el trabajo), ‘enemies to lovers’ (de enemigos a amantes), ‘fake dating’ (relaciones falsas) o ‘escenas spicy’. Aquí, la autora se explica. «Se refiere a escenas eróticas. En la novela romántica actual, tanto la internacional como la española, es muy raro encontrar una historia sin escenas eróticas. Es algo que te pide el género. El 20% de esta novela son escenas eróticas. ‘Flor de Saúco’ tenía más», señala. «Son las partes de la novela que más trabajo. Si te pasas de poética queda cursi y si te pasas de explícita eres soez. Hay que buscar el término medio», confiesa. «Yo sigo todos los ‘tropes’ [códigos o patrones de un género] de la novela romántica, pero revisitados con humor».

Cine y redes

En los últimos años, las plataformas están teniendo un caladero importante de argumentos para sus películas y series en la novela romántica. Literatura y cine se retroalimentan desde hace décadas, tanto como inspiración como para ser adaptadas. «Yo sueño en audiovisual cuando escribo mis obras y sería un sueño ver en la pantalla mis historias... Hay una broma en Instagram que dice ‘Esta novela todavía no ha sido adaptada por Netflix’», ríe y nos confiesa qué actrices imagina como Ana Rueda. Pero no lo podemos contar.

La escritora, con su primera novela, 'Flor de Saúco'.FACEBOOK Carmen Palliser

La cita de Instagram nos conduce a otro tema, muy decisivo en el momento de promocionar y dar a conocer cualquier productor en la actualidad: las redes sociales, que están arrinconando a los medios de comunicación tradicionales en estas lides, aunque a la hora de la verdad unas se nutren de otras.

«Las redes sociales en novela romántica son muy importantes, porque si un libro se viraliza se puede convertir en un superventas. Pero para autoras como yo, que acabo de publicar mi segunda novela, las ventas en librerías y presentaciones siguen siendo muy valiosas, más allá de que me guste conocer y hablar con las lectoras», señala Palliser. También destaca la relevancia de los ‘influencers’ a la hora de promocionar un libro. «Si un ‘influencer’ de los que tienen miles y miles de seguidores habla de tu novela en su canal te puede garantizar una buena venta de ejemplares».

«Mi red fuerte es Instagram, pero también tengo muchos lectores en Facebook», continúa. «También tengo TikTok, que no es mi favorita, pero es la que más maneja el público joven. Las redes sociales son una gran herramienta de trabajo y promoción, es importantísimo estar ahí. Tanto para tener contacto con los lectores como con el mundo editorial», señala Carmen Palliser y admite que lleva mucho tiempo de trabajo hacer unos buenos vídeos y fotografías que, como en la gran mayoría de los autores, realiza completamente ella. «Aunque a mí lo que me gusta de verdad es escribir, soy consciente de que la promoción es una parte importantísima de mi trabajo. Lo he asumido y lo intento hacer con el mayor cariño», concluye invitando a todas las lectoras (y lectores) de Burgos a la presentación de su novela. «Se lo pasarán muy bien».