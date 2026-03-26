Mario Andreu, como en casa, para amenizar la final del Concurso de La Rúa

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Afronta el concierto con «bastante calma». De nuevo La Rúa, que le sienta como un guante. Esta vez como artista invitado ante la gran final del Concurso de Música en Directo que se celebra este viernes, 27 de marzo, a partir de las 21 horas. Normal que Mario Andreu acuda más tranquilo que aquella noche de abril, en 2024, cuando se proclamó ganador tras el bolo de Glotón.

«Va a ser chulo tocar en La Rúa en este contexto», reconoce el artista burgalés desde la curiosidad que genera subirse al escenario mientras «la gente está esperando a ver si ha ganado». Junto a su banda, fundamental de cara a los directos, desgranará su EP Five Windows (2025) y otra serie de composiciones con las que ya de antemano logró llamar la atención gracias a su innata capacidad de transitar por el rock, el country o el blues viajando a la América de los 70 libre de imposturas.

Echando la vista atrás, Mario Andreu reconoce que ganar el Concurso de La Rúa le generó «muchas oportunidades». Más allá de la dotación económica (1.500 euros), que le vino de perlas para «invertir en el proyecto», pudo tocar en festivales de la talla del Sonorama Ribera y lograr que «te conozca gente nueva».

Tampoco olvida el concierto del pasado 31 de octubre, junto a The Fixed Trío, con el que logró poner la sala patas arriba. En cuanto al certamen, valora de forma muy positiva que se promuevan actividades de este tipo. Sobre todo cuando «no tienes mucha experiencia», ya que «viene muy bien para engrasar cosas».

Desde La Rúa, mientras tanto, agradecen «profundamente» la «valentía» y «nivel» de los 17 participantes que han conseguido «llenar de música cada jueves». También, cómo no, hay una dedicatoria especial «a todos los que habéis acudido y participado, apoyando la música en directo y dando sentido a este proyecto».⁣⁣

Con el resultado visto para sentencia, solo tres grupos -o dos- se alzarán con la medalla de oro (vía de acceso al Sonorama y el Alpaka Fest), la de plata (800 euros y hueco en el IN Festival) y el premio especial a la Mejor Canción.

Fabio Laseca, Corvus V, Ubi-Sunt, Atrapa Tu Pez, Mämut Mæntra, Winter y Torres, Isabella Ferre, Ascua, Ballena 52, The Perfect Drug, Elenust, El Niño del Cúter, The Barbarian JR, Hate Me Better, Anarkollika, Perrosdepaja y Eugenia. Variedad de estilos y, cómo siempre, ardua tarea la del jurado a la hora de poner nota.