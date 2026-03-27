El rap crudo de Winter Boy y Dj Torres se impone en el Concurso de La Rúa

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

A la segunda fue la vencida. Para lograrlo, se limitó a ofrecer una puesta en escena mucho más pulida mientras descargaba los temas de su último disco. El MC burgalés Winter Boy y su ya inseparable DJ Torres se alzaron este viernes con la victoria en el Concurso de Música en Directo de La Rúa, cuya final estuvo amenizada por Mario Andreu (ganador en 2024). Quizá no estaban en las quinielas por el mero hecho de hacer rap, pero está claro que su planteamiento, a base de eclecticisimo sonoro, contundencia armónica y rimas memorables encandiló al jurado.

Winter y Torres salieron a por todas el pasado 11 de diciembre. Con Sefirot (2025) como arma arrojadiza, su puesta en escena ya dejó entrever que el tándem funciona a las mil maravillas. Con himnos como Desvelos de padre o Subiendo sobre la tarima, y con Gamonal siempre presente, salieron de La Rúa con la satisfacción de haber ofrecido un bolo para la posteridad.

El segundo premio recaería sobre Perrosdepaja. Fueron los últimos en actuar dentro del certamen, hace apenas un par de semanas, y pusieron la sala patas arriba. La experiencia es un grado, sí, pero la originalidad también es un factor clave que los miembros del jurado tuvieron muy en cuenta. Sin duda, mereció la pena comprobar que David Oter (voz), Pitu (bajo), Álvaro Ahíta (guitarra) y Edu (batería) se mantienen en un excelentísimo estado de forma. Su rock, aparentemente añejo pero innovador, recibió una de las acogidas más calurosas de la temporada.

1.500 euros y pase directo al Sonorama Ribera y Alpaka Fest para Winter y Torres. 800 para Perrosdepaja, con hueco incluido en el IN Festival y... Premio especial a la Mejor Canción más 300 euros para Eugenia, que supo ganarse el cariño y la admiración de los oyentes gracias a Cuando el mundo acababa.

Con trofeos a estrenar que representan el ya mítico santo y seña de La Rúa, el balance de esta duodécima edición no puede ser mejor. «Cada jueves ha sido una locura. Hay una efervescencia cultural en Burgos tremenda», reconoce Jacho, gente de la sala, encantado de observar «cómo la gente sale a ver conciertos aunque haga 3 bajo cero». Aparte, como siempre dice, el Concurso de Música en Directo ha creado una «familia muy chula» y solo espera que este reconocimiento sirva de «trampolín» a los ganadores.