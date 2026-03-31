‘Calle Málaga’, la película que se lleva todos los premios del público, se estrena en Burgos

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

Se presentó al público en la Mostra de Venecia el pasado septiembre. Luego viajó por varios festivales de todo el mundo, arrastrando un gran éxito en todos ellos. El pasado marzo inauguró el Festival de Cine de Málaga con una notable repercusión. Por fin, este 1 de abril ‘Calle Málaga’ llega a las salas de cine con un favorable viento de cola impulsado por la gran acogida del filme en varios certámenes cinematográfico del planeta.

«Es una coproducción entre cinco países, bastante compleja, en la que participan originalmente Marruecos, Francia, España, Alemania y Bélgica. La parte española es importante, ya que se rodó en español, tiene actores españoles y, en apariencia, es una película muy española», indica el burgalés Simón de Santiago, de Mod Producciones, una de las productoras del largometraje. Este miércoles, De Santiago presentará la película en la sesión de las 19:30 horas en los cines Van Golem de Burgos. Tras la proyección, habrá un coloquio con los espectadores donde el productor hablará de algunos algunos aspectos de la película.

‘Calle Málaga’, rodada en Marruecos en lengua española, cuenta la historia de María Ángeles (Carmen Maura), una española de 79 años que vive sola en Tánger, en el norte de Marruecos, donde disfruta de su ciudad y de su vida diaria. Su vida da un giro cuando su hija Clara (Marta Etura) llega desde Madrid para vender el apartamento en el que siempre ha vivido. Decidida a quedarse en la ciudad que la vio crecer, hará todo lo posible para mantener su hogar y recuperar los objetos de toda una vida. Por el camino, redescubre, contra todo pronóstico, el amor y el deseo.

El tercer largometraje de la directora marroquí Maryam Touzani participó en la Sección Oficial - Spotlight de Venecia, obteniendo el Premio del Público y después formó parte de la sección Special Presentations del Festival de Toronto. ‘Calle Málaga’ también fue galardonada con el Premio del Público en 48º Denver Film Festival y en el Festival Internacional de Mar del Plata donde además del Premio del Público, obtuvo el Premio Astor Piazzola a Mejor largometraje y el Premio Astor Piazzola a Mejor Actriz para Carmen Maura. La interpretación Maura ha sido unánimemente alabada en todos los festivales en los que ha participado esta película.

«Este proyecto llega a Mod desde la productora de Nabil Ayouch, que es director, productor y pareja de Maryam Touzani. Yo conocía su cine, especialmente ‘El caftán azul’ (2022), que me había gustado mucho. Pronto vi que era un proyecto que tenía mucho sentido para nosotros por esa protagonista española, por el amplio espectro de público al que va dirigido y porque sabíamos que era una película que iba a gustar en las televisiones de España. De hecho, Televisión Española y Movistar Plus + entraron pronto en el proyecto», señala Simón de Santiago.

El productor burgalés confía en que ‘Calle Málaga’ sea un largometraje que tenga una buena respuesta de público porque «es una película muy universal, con conflictos muy cercanos al espectador. Desde que se presentó el pasado año en el Festival de Venecia ha ganado el Premio del Público en varios certámenes, entre ellos Venecia, el Festival de Mar de Plata en Argentina o el Festival de Denver en Estados Unidos. Es una película que donde va conecta con los espectadores de una manera muy especial».

«En Estados Unidos ha tenido un recorrido muy interesante para lo que es una película en lengua no inglesa», continua. «Y en Francia se ha convertido en un fenómeno de taquilla. La expectativa es que en España se conecte con el público de una manera especial, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos como protagonista a Carmen Maura en una interpretación pletórica».

Dos actrices de oro

Carmen Maura es una de las grandes actrices de la historia del cine español. Comenzó su carrera a mediados de los 70 y explotó en los 80 con jóvenes directores como Pedro Almodóvar o Fernando Colomo. A lo largo de su dilata trayectoria -laureada con cuatro premios Goya, entre otros galardones- ha trabajado a las órdenes de realizadores como Carlos Saura, Fernando Trueba, Pilar Miró, Mario Camus, Antonio Hernández o Álex de la Iglesia, entre otros, además de poseer una importante carrera internacional, especialmente en Francia y Latinoamérica.

La interpretación de Carmen Maura ha sido alabada en todos los festivales donde ha participado la película.CARAMEL FILMS

«Su actuación no ha parado de recibir elogios desde Venecia. Nosotros participamos en la decisiones de casting y nos pareció muy evidente que teníamos que proponer esta película a Carmen Maura. En cuanto leyó el guion, no dudó ni un instante y pidió hablar con la directora, que dijo que sí. Ha sido un papel muy exigente para ella, porque tuvo que estar en el set todos los días y a todas horas. Es una protagonista muy protagonista», subraya el productor burgalés.

A la gran estrella de filmes como ‘Ay, Carmela’ o ‘La comunidad’ se unió la actriz donostiarra Marta Etura como su hija en el filme. «Barajamos varios nombres y Marta gustó al resto de productores porque entendió muy bien el personaje. No es un rol fácil, es algo antipático y hasta cierto punto funciona como la antagonista de la historia. Pero Marta le da mucha humanidad y, gracias a eso, los espectadores podrán entender sus motivaciones».

‘Calle Málaga’ está producida por Nabil Ayouch. Es una producción de Les Films du Nouveau Monde (Amine Benjelloun, Jean-Rémi Ducourtioux), coproducida con España (Mod Producciones - Simón de Santiago, Fernando Bovaira), Alemania (One Two Films - Fred Burle, Sol Bondy), Bélgica (Velvet Films - Sebastian Schelenz), y Marruecos (Ali n’ Productions). Por la parte española cuenta con la participación de RTVE y Movistar Plus +, y con la financiación del ICAA.

Próximamente

Mod Producciones, cuyos últimos estrenos en cines han sido ‘La estrella azul’ de Javier Macipe, ‘Los destellos’ de Pilar Palomero, ‘La buena letra’ de Celia Rico y ‘El cautivo’ de Alejandro Amenábar, tiene varios proyectos en marcha.

«De lo que se puede contar estamos encarando la recta final de la miniserie para Netflix ‘El problema final’, basada en la novela de Arturo Pérez-Reverte; estamos con la postproducción de la película ‘Búnker’, una coproducción con Francia dirigida por Florian Zeller y protagonizada por Javier Bardem y Penélope Cruz, que esperamos que sea una de las películas del otoño; y en agosto estrenamos la comedia de Joaquín Mazón ‘El último mono’, una película que divertirá mucho al público», concluye Simón de Santiago.