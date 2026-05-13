Presentación literaria
El escritor turco Zülfü Livaneli presenta en Burgos 'La casa de Leyla'
Acompañado por Monika Zgustova, el autor hablará de su novela, editada por Galaxia Gutenberg, este miércoles a las 19:30 horas en la librería Luz y Vida
Escritor, cantante, compositor, político, activista de derechos humanos, editor y director de cine. Zülfü Livaneli (Ilgın, Turquía, 1946), considerado como una de las figuras culturales turcas más importantes de nuestro tiempo, fuertemente involucrado en la política y la sociedad de Turquía, visita Burgos este miércoles para hablar de su novela 'La casa de Leyla' (Galaxia Gutenberg).
La presentación será este miércoles, 13 de mayo, en la librería Luz y Vida a partir de las 19:30 horas, con entrada libre hasta completar el aforo. El autor estará acompañado por la escritora y traductora Monika Zgustova.
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Leyla, ya anciana, última descendiente de una antigua familia otomana, se ve obligada a abandonar su casa frente al Bósforo, en la que su familia ha residido durante generaciones, cuando de manera fraudulenta esta es vendida por el banco a un rico magnate y a su ambiciosa esposa.
El hijo del antiguo jardinero de la villa, Yusuf, acoge a Leyla en su casa de Cihangir, un animado barrio de la parte europea de Estambul, y trata de ayudarla a recuperar la casa de la que ha sido barrio de la parte europea de Estambul, y trata de ayudarla a recuperar la casa de la que ha sido injustamente desalojada. Allí, Leyla ve por primera vez la precaria vida de los jóvenes, de los artistas y los marginados, y conoce a la novia de Yusuf, Roxy, una cantante de hip hop hija de inmigrantes turcos en Alemania, que no recibe con entusiasmo la llegada de la anciana.
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A medida que avanzamos en la lectura, nos adentramos silenciosamente en las vidas y los recuerdos de todos los personajes y, poco a poco, se va desvelando el hilo que une los destinos de todos ellos en un final inesperado y emocionante que hace de Leyla un personaje inolvidable.
Con el mágico telón de fondo del Bósforo, Livaneli nos guía por historias suspendidas entre una Estambul moderna y occidental y la ciudad del Imperio otomano tardío. Entre antiguas villas, casas en ruinas y barrios modernos, descubrimos así el caleidoscopio de personajes, con sus mundos, que conviven en la Turquía actual y la herencia de su pasado.
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Las obras de Livaneli, algunas con más de un millón de ventas en Turquía, han sido traducidas a 37 idiomas, entre ellos al alemán, al francés, al inglés, al italiano, al griego y al taiwanés. Es considerado el autor contemporáneo más vendido de la Turquía actual, conocido por sus novelas en las que entrelaza diversos contextos sociales e históricos, figuras e incidentes. Obras como 'Serenata para Nadia', 'La casa de Leyla' y 'La historia de mi hermano', han sido galardonadas con numerosos premios literarios turcos e internacionales, así como elogiadas por destacados críticos literarios de todo el mundo.