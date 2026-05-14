Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Demasiados «tumbos» hasta dar con una formación estable. Unos seis años llevaban Óscar y José, guitarristas ambos, queriendo cerrar un proyecto viable y duradero. Menos mal que el que la sigue la consigue, por lo menos en este caso. Y Caballo de Tralla acabó siendo, por fin, la ansiada recompensa gracias a la paulatina incorporación de Alberto (teclados), Edu (bajo), Leslie (voz) y Roberto (batería).

Año y medio de «mucho curro en el local», una decena de temas propios y segundo concierto a la vista. Nada más y nada menos que en el Templete del Espolón, esta viernes a partir de las 19:30 horas, con motivo de la Fiesta de las Flores.

Musicalmente, la banda no duda en autodefinirse. «Heavy rock con matices ochenteros», afirma Óscar citando, entre otros referentes, a Judas Priest. «También Víctor Manuel e Ismael Serrano», agrega Alberto, compositor, letrista y «cómico» oficial por designación de sus compañeros. José, por su parte, coincide en la definición inicial mientras advierte que el proyecto, aunque contundente, carece de «grandes alardes».

¿Qué pinta un grupo de estas características en un evento a priori tan formal como la Fiesta de las Flores? «Se la han jugado un poco», admite Óscar, entre risas, antes de aclarar que «somos heavies pero tranquilitos». De hecho, su madre asistirá al concierto y lo mismo «saca los cuernos».

Bromas aparte, Caballo de Tralla promete un show de rock «para todos los públicos». Con repertorio propio de principio a fin salvo una versión de Metallica (For whom the bell tolls) a su manera. Es decir, en castellano y con identidad propia.

Con «ganas e ilusión» de tirarse «a la piscina» tras su debut en Cardeñajimeno a principios de año, el sexteto burgalés lamenta la cancelación del bolo programado en el Bar de Blas el jueves 21 de mayo. A falta de nuevas fechas, su intención es seguir componiendo y «grabar temas en condiciones» para lanzarlos «poco a poco» en plataformas. También, cómo no, les encantaría sacar disco el día de mañana aunque por ahora todo va «sobre la marcha». Sin prisa pero sin pausa, lo primordial hoy por hoy es «disfrutar del camino».

Antes de que los Caballo de Tralla retome el ensayo para pulir al milímetro su inminente concierto, Alberto decide despedirse con una reflexión: «Que la gente no pierda la esperanza. La mejor canción de heavy y de rock todavía no está escrita». Y con esto y un bizcocho, hasta dentro de un rato a las 7 y media.