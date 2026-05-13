«La gente no va a olvidar el Metal Souls Fest fácilmente»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

«Somos de Burgos, nos gusta el heavy y hacemos esto para que la gente no tenga que desplazarse para disfrutar de un gran festival». Razón no le falta a Rosa Contreras, promotora del Metal Souls Fest junto a su compañero Gonzalo Navazo. Por eso decidieron, hace ya un tiempo, liarse la manta a la cabeza y apostar por un género que les apasiona. Y como no les fue nada mal el año pasado, vuelven a la carga con una segunda edición tremendamente candente.

No será una cita al uso la de este sábado 16 de mayo en la sala Andén 56. Angelus Apatrida , cabezas de cartel, ofrecerán un show de dos horas en primicia para conmemorar el 20 aniversario de su primer disco, Evil Unleashed . También, de paso, sus 25 años de trayectoria. «Va a ser muy especial», augura Gonzalo a sabiendas de que la banda «no va a hacer esto en más sitios».

En representación de la vieja escuela aunque más fresco que una lechuga, Silver Solórzano brindará al público una «explosión de recuerdos a tope». Encantada de contar con su presencia, Rosa afirma -con conocimiento de causa- que «más de uno se hizo heavy por las canciones de Muro». O quizá más tarde, cuando decidió ponerse el mundo por montera a través de Silver Fist.

La juventud también tiene mucho que decir y Grave Noise demostraron hace ya tiempo que eran un diamante en bruto para el thrash metal estatal. «Es un grupo al que queremos muchísimo y con una proyección muy fuerte», remarca Rosa incapaz de ocultar su tristeza por el parón indefinido que la banda anunció a mediados del mes pasado. Así pues, «no hay nada más bonito que reconocer su trabajo y acompañarles para que se sientan queridos».

Horarios del Metal Souls Fest.

«No sabíamos, cuando cerramos con ellos, que sería su último concierto en Burgos», agrega Gonzalo expectante tras tener constancia de que «van a tener alguna colaboración» sobre el escenario.

De los Apatrida, a quienes conoce de sobra, poco más que añadir. «Es el grupo de heavy metal más importante del país», sentencia Gonzalo, «fanático» confeso de la banda «desde que empezó», con la firme esperanza de que «la gente responda como tiene que responder».

Se da la circunstancia de que el 16 de mayo es el Día Internacional del Heavy Metal. ¿Casualidad? En absoluto. De ahí que la promotora Steel Souls apostase por esa fecha. Y qué mejor manera de celebrarla que con «los grandes de nuestro país, ¿verdad?». Por si fuera poco, el cantante y compositor colombiano Dani Zapata, compañero de Gonzalo en Ozzmaniacs (tributo a Ozzy Osbourne), abrirá la veda a partir de las 20:30 horas.

Las entradas, todavía disponibles, se pueden adquirir a través de la plataforma Entradium o de manera física en La Frase, Fact 4 y la cafetería del Andén 56. «Los que todavía no la tengan, que se anden vivos», advierte Gonzalo a sabiendas de que el concierto de Angelus Apátrida será «irrepetible». Rosa, por su parte, recomienda encarecidamente la asistencia a quien «tenga llamas en el corazón o alma de metal». Lo que viene a ser, básicamente, «la fuerza que nos une a todos los heavies».