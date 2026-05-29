Sofía Balbuena presenta en la Feria del Libro de Burgos ‘Personaje secundario’, IX Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

«Es una joyita, en la tradición del cuento latinoamericano. Es un libro osado, atrevido, rompedor, rebelde en el mejor de los sentidos, afilado en su humor. No hace concesiones en su exploración de las complejidades de la naturaleza humana». Con estas palabras definía el escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez, presidente del jurado del IX Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve, el libro laureado con este galardón. ‘Personaje secundario’, de la escritora Sofía Balbuena (Salto, Argentina, 1984) se alzó con este premio en una edición en que se presentaron 1.929 manuscritos procedentes de 36 países.

Este sábado, a partir de las 12:30 horas en la carpa grande del Espolón y dentro de la programación de la Feria del Libro de Burgos, la autora argentina presentará esta obra -publicada por Páginas de Espuma- acompañada por Saray Pérez ‘Siete’.

«La distribución que tiene este premio a ambos lados del Atlántico tiene otra escala. Yo soy Argentina y vivo en España, el pensamiento de las dos orillas es natural. Pero cuando un proyecto editorial también lo es cambia todo», señala Balbuena y admite que tiene muchas ganas de conocer las bodegas y los pueblos vitivinícolas de la Ribera, cuya denominación de origen patrocina el galardón.

‘Personaje secundario’ se compone de cinco relatos, pero ninguno da título a la obra. «Eso nació cuando lo estaba escribiendo me di cuenta de que en algún punto todas las protagonistas del libro aparecen como desplazadas a un costado de sus propias vidas. Aún cuando ellas no se ponen en primer lugar, yo como escritora sí lo hago», asevera y admite que tiene muchos elementos en común que dan una unidad al libro. «Yo creo que hay preguntas que subyacen a todos los cuentos. Mi intención era abordar temas importantes desde distintos puntos de vista y, en una interpretación, las protagonistas podrían ser versiones de un solo personaje».

La maternidad es uno de los temas que giran alrededor de las mujeres que aparecen en ‘Personaje secundario’. En el primer cuento, ‘La mejor persona del mundo’, se aborda una maternidad joven, mientras que el volumen se cierra, en ‘Felicidades’, con «una maternidad, dicho en términos médicos, geriátrica. Esto forma un arco a lo largo del libro, cuánto cambia en veinte años la vida de una mujer. Si una no tiene el deseo de ser madre, el mundo te lo pregunta y te obliga a planteártelo o a responderlo. Y creo que es una cuestión muy de mi generación. Maternidad sí o no, cuándo... Fueron asuntos que me interesaban tratar en el libro».

Los tres cuentos que hay en medio -’Avenida Rivadavia’, ‘Tsunami’ y ‘Mejores amigos’- versan sobre mujeres que no tienen hijos o que han decidido no tenerlos. Pero los cinco tiene una característica singular muy propia de la escritura de Balbuena: el ritmo. «Estuve dos años viviendo en Estados Unidos y aprendí de la literatura gringa la importancia de la atención. Tuve muy presente en estos cuentos, que además son largos, que estuvieran tensos, que llevaran de una punta a la otra al lector y que se sintiera acompañado por la tensión que llevan ellas encima, como si caminaras a su lado», admite y revela que «más allá de la trascendencia de los temas de los que se habla, me gusta hacerlo con cierta ligereza y humor».

Sofía Balbuena reside actualmente en Madrid, donde trabaja como escritora y profesora. Su trayectoria literaria hasta el momento se ha circunscrito a no ficción. Entre sus obras publicadas destacan ‘Doce pasos hacia mí’, ‘Borracha menor’ y ‘Gente sin paz’ (escrito junto a Sabina Urraca y Daniel Saldaña París), además de la novela ‘Sutura’ «que espero poder publicar en España», concluye.