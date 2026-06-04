Nazareth Castellanos: «Somos unos analfabetos de nuestra respiración»

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

Más allá de la narrativa, hay un género que está triunfando, especialmente en los últimos años, en las librerías españolas. El ensayo divulgativo se ha hecho un hueco muy importante en el mercado editorial y cuenta con algunos éxitos verdaderamente destacables. Uno de los últimos que se ha sumado a esta lista es ‘El puente donde habitan las mariposas’ (Siruela), de la científica y escritora Nazareth Castellanos. «Estoy muy contenta. Hemos conseguido llegar al público, transmitir lo que dice la neurociencia, muy en especial con la salud mental. Esa unión de la ciencia y la filosofía... Muy agradecida por el recibimiento que está teniendo el libro», señala.

Este viernes, a partir de las 19:30 horas en la Sala de Congresos del Fórum Evolución, la escritora mantendrá estará con Emiliano Bruner -autor de otro ‘best seller’ científico, ‘La maldición del hombre mono’- en una conversación moderada por Gadea Gutiérrez.

«Llevo en la investigación 27 años y es un mundo que se expresa en términos muy herméticos, no es fácil para las personas que no están dentro de la comunidad científica comprender qué se está estudiando. Pero al tratarse de temas como la neurociencia o la salud mental, siempre me ha parecido obligatorio poder transmitir a los demás a qué estamos llegando en nuestro trabajo», indica Castellanos. «Lo que más me satisface es que hemos hecho perder el miedo a mucha gente a leer ensayo. El mío, que une filosofía y ciencia, en un principio podría echar hacia atrás a muchas personas. Tiene términos científicos complejos, se habla de un filósofo muy complejo también como Martin Heidegger... pero nunca infravaloré al lector. Hay que intentar llegar con estos libros al máximo de público sin caer en la frivolidad ni en la superficialidad», asevera.

El ensayo de Nazareth Castellanos, que cuenta con ilustraciones de Carlos Baonza, tiene un título que podría brillar en la portada de un poemario o ser el nombre de una de las canciones más bonitas del mundo. «Quería darle un toque poético, sí. Se llama ‘El puente donde habitan las mariposas’ se basa en una frase de Santiago Ramón y Cajal que dice que todos podemos ser escultores de nuestro propio cerebro si nos lo proponemos. La base fisiológica de esa frase es la plasticidad de neuronal, la capacidad del cerebro para cambiar. Cuando se reorganiza cambian los puentes que unen a las neuronas, a las que Ramón y Cajal llamaba las misteriosas mariposas del alma». Primer enigma del libro resuelto, el título. Vamos a por más.

Cómo respiramos

El subtítulo del ensayo, ‘Biosofía de la respiración’, también da muchas claves del contenido que aguarda al lector que tenga este volumen entre sus manos. «Nosotros, en el laboratorio, estudiamos la influencia que tiene la respiración sobre el cerebro. Hemos ido viendo que la forma en que respiramos puede influir en la actividad de nuestras neuronas, especialmente las involucradas en la atención, la memoria y las emociones. Por tanto, aprender a conocer nuestra respiración, de la que somos analfabetos profundos, y luego ir aprendiendo diferentes formas de llevarla a otro modo es una herramienta más que tenemos a nuestra disposición para poder habitar las experiencias de una mejor forma».

Además del premio Nobel Santiago Ramón y Cajal, el otro gran personaje de ‘El puente donde habitan las mariposas’ es Martin Heidegger. La presencia del filósofo alemán nos trae otras de las claves del libro de la científica madrileña. «Me apoyo en un texto suyo titulado ‘Construir, habitar, pensar’ (1951), que es un reflexión de cómo se puede habitar, que no es vivir en un sitio. Es tener una experiencia plena de lo que está pasando y hablo mucho de otro tema importante del libro: la respiración», subraya Castellanos.

También se trata en sus páginas su interesante y turbulenta existencia. «Es considerados por muchos el mayor pensador del siglo XX y uno de los grandes de todos los tiempos. Fue una persona de una inteligencia extrema. Sin embargo, en lo personal y lo emocional no era tan inteligente, por así decirlo. Fue un hombre muy atormentado», admite la autora de ‘El cerebro en danza’. «Se enamoró de una estudiante judía, Hannah Arendt, cuando Heidegger era acusado de apoyar al partido nazi. Se dice que él ayudó a Arendt a escapar a Estados Unidos, donde ella desarrolló su línea de pensamiento. Se separaron físicamente, pero mantuvieron una correspondencia durante 50 años donde se puede leer lo enamorados que estaban y los debates filosóficos que mantenían. Yo me quedo con esa parte más humana donde ellos hablaban desde otro lugar», explica. «En el libro me invento unos diálogos entre ellos de cómo respirar, qué significa contemplarse, la calma... cojo sus ideas y me invento esas cartas para revelar ese aspecto más humano de los grandes pensadores».

Una de las barreras que han roto ensayos ‘best seller’ como ‘El infinito en un junco’ de Irene Vallejo o el libro de Nazareth Castellanos es el de hablar de temas, en principio, muy alejados del lector medio y de personajes eruditos, cuando en verdad son asuntos y gentes más cercanas de lo que parecen. «Cuando hablamos de grandes científicos o pensadores parece que son seres fríos y sin emociones siempre en su castillo de sabiduría. Todo lo contrario, yo en mi libros muestro varios casos. La emoción pertenece al ser humano y hay que darle su espacio. Tenerla oculta no significa que no exista», concluye Castellanos.