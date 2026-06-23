Jesús Pérez Saiz: «Me gusta que a través de la literatura se cree vida»

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

Además de la ola de calor y el Mundial de fútbol, el tema que centra todas las conversaciones es el final del curso estudiantil en sus diversas etapas. Es momento de hacer balance de lo aprendido, gozado y sufrido a lo largo de los últimos meses y encarar el verano para descansar o tener la cabeza en otras cosas.

En la Escuela de Escritores de Burgos, también. Este ha sido el curso número 24 y 24 también los alumnos participantes en los diversos cursos. «Y hay alumnos que llevan varios años y que hacen lo que podríamos llamar ‘proyectos narrativos’ de largo recorrido», señala Jesús Pérez Saiz, profesor y director de la Escuela.

Este jueves, a partir de las 20.15 horas, en el salón de actos del Museo de la Evolución Humana, los profesores Jesús Pérez y Cristina Casado junto a sus alumnos presentarán ‘Golondrinas blancas’, el volumen de relatos y poemas que han confeccionado entre todos los participantes de este curso. La cita tiene entrada libre hasta completar el aforo y será retransmitida en directo a través del canal de Youtube del MEH.

En el mundillo literario existe un chascarrillo que reza que «en España hay más escritores que lectores». Las redes y su viralidad han reactivado en los últimos años una gran afición por la escritura, especialmente entre la gente joven. Esto ha beneficiado la afluencia a los talleres, aunque luego la realidad es otra. «Pero una cosa es aprender a escribir y otra pensar en publicar», asevera Jesús Pérez. «Es un asunto que está ahí y es inevitable que alguna vez salga en las clases, pero no es un mundo que me importe mucho. A mí lo que me interesa es la literatura de verdad. Y eso implica formarse, escribir bien, dedicarle tiempo, leer mucho, una profundidad... Y eso otro es lo contrario, que en su mayoría produce textos malos y efímeros... Si no está bien contada, hasta la mejor historia no vale para nada».

El libro ‘Golondrinas blancas’, con más de 300 páginas y casi una treintena de firmas, es tan heterogéneo como sus autores. Hay cuentos, hay poemas, hay ensayo y hasta pequeñas piezas teatrales. «Cabe todo siempre que esté vivo. A mí me gusta que a través de la literatura se cree vida», subraya el autor de ‘El mundo que sostienes’, que también participa en el volumen con el relato ‘Futuros’. «No lo suelo hacer, pero los alumnos me insistieron que les gustaría que estuviera en el libro con ellos... No es un cuento, es más una anécdota que me ocurrió hace unos años».

La ‘anécdota’ no fue una experiencia cualquiera. Jesús Pérez, sin saberlo, fue el primer comprador de un libro en Amazon desde España y, posiblemente, desde más allá de los Estados Unidos. Era 1995 y la empresa del ahora multimillonario Jeff Bezos había nacido un año antes. «En general, llevo tiempo sin escribir porque no tengo nada que contar. Tengo mucho respecto al lector e inventar algo que no nazca de muy adentro de mí... no me sale».

‘Golondrinas blancas’ es el libro número 24 de los publicados por los alumnos de Jesús Pérez Saiz. «El título lo ponen siempre ellos. Hacemos una ronda, sin pensarlo mucho, y luego se vota. Este me gusta especialmente», destaca. El año que viene llegará al cuarto de siglo y cree que habrá que celebrarlo. «Mira, no lo había pensado mucho. Hicimos una fiesta para los 20 años... Me lo apunto, no siempre se celebran 25 años. Este jueves celebramos los 24 e invitamos a toda la gente que se anime a compartirlo en el Museo de la Evolución», apostilla.

Estreno poético

La gran novedad del curso 2025-26 en la Escuela de Escritores de Burgos fue el taller de poesía, que ha conducido la profesora y escritora Cristina Casado. «Ha sido mi primer curso con adultos y el balance es muy satisfactorio. Hemos sido una clase muy pequeña, con cinco alumnos, pero con una variedad de edades y de visiones sobre la poesía que ha enriquecido muchísimo cada encuentro».

Casado, con sus alumnos Luis, Álvaro, Raúl y Silvia, a principio de curso.TOMÁS ALONSO

El arranque tuvo algo de inquietante, pero también de esperanzador. Casado no sabía con qué alumnado se iba a encontrar, pero intuía que si se inscribían era porque aquello les gustaba de verdad. «Yo ofrecí ‘Iniciación a la poesía’, pero a las dos tardes que llevábamos juntos tuve que reconducir las clases... ¡Todos eran maravillosos y escribían muy bien!», admite. «Comentar los textos con este grupo ha sido precioso y hemos creado un ambiente de aprendizaje y amistad en el sótano del museo muy bonito, ¡nos hemos reído mucho! Todos han sabido transformar la experiencia, la emoción y su propia mirada en poemas de una sensibilidad y una madurez notable» señala Casado y destaca la «pluralidad de voces» conseguida en el taller.

«Ha sido una experiencia novedosa en Burgos y espero que el curso que viene seamos más» concluye Casado, que, además de en sus clases de la Escuela de Escritores, tiene la cabeza enredada en «la novela» y un nuevo poemario.

La nido de autores que firman en ‘Golondrinas blancas’, el volumen número 24 que publica la Escuela de Escritores de Burgos, está formada por Flor Arnaiz Arnaiz, Nuria Arteaga Rodríguez, Celia Barbero de la Peña, Javier Blanco Vargas, Miriam Chana, Ana Rosario Cuenca, Ángel Juan de Benito Córdoba, Mari Carmen Diez, Raúl Elena, Natasha Fher, Blanca Fuentes Carabaza, Luis González, Olga Hierro, Lola Jiménez, María del Mar Jorge Gómez, Jose Mari, Julia Lomana, Silvia Martínez Alonso, Leo Naranjo, Pilar Obregón, Margarita Peñacoba, María José Pérez Pérez, Roberto Porres García, Jesús Antonio Rodríguez Ibáñez, Víctor Saiz, Marisol Santamaría, M. Isabel Sarró Moreno y José Manuel Sastre, además del propio Jesús Pérez Saiz.