Álvaro González Villoria y Diego Braña Linares, ganadores del ‘Certamen Literario Valpuesta’

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua clausuró este sábado, 18 de julio, en el Palacio de la Isla de Burgos la primera edición del Certamen Literario Valpuesta para Jóvenes Escritores de Castilla y León, una iniciativa creada para impulsar la creación literaria entre autores de la Comunidad de entre 18 y 30 años. El encuentro concluyó con la proclamación de los ganadores en sus dos modalidades: el vallisoletano Álvaro González Villoria, en Narrativa, y el zamorano Diego Braña Linares, en Poesía.

El fallo del certamen supuso el broche final al I Encuentro Literario Valpuesta, celebrado los días 17 y 18 de julio en Burgos y concebido como un espacio de convivencia, intercambio de experiencias y reflexión en torno a la creación literaria. Los ocho autores finalistas –que, además de los ganadores, fueron Elisa Mata Pintos, Icíar F. Boyano, Israel Barjollo Soler, Víctor Miguel García Soria, Elisa Alonso Engelmo y Jaime Colina Revuelta– participaron durante dos jornadas en un programa de actividades desarrollado en el Palacio de la Isla junto a los escritores Óscar Esquivias y María Ángeles Álvarez, invitados a compartir con ellos su experiencia y su visión del oficio de escribir.

A través de este proyecto, el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua amplía sus líneas de actuación en apoyo a la creación contemporánea. El Certamen Literario Valpuesta para Jóvenes Escritores de Castilla y León pretende acompañar a los jóvenes autores en los primeros pasos de su trayectoria, favorecer el encuentro entre nuevas voces de la literatura de Castilla y León y ofrecer un espacio de diálogo que contribuya a estimular la escritura y el intercambio de ideas.

El director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, Andrés Abajo, destacó que «Valpuesta nace con la voluntad de acompañar a quienes empiezan a construir su trayectoria literaria. No queríamos organizar únicamente un certamen, sino crear un espacio donde los jóvenes escritores pudieran conocerse, compartir experiencias y descubrir que la literatura también se construye en comunidad. La calidad de las obras presentadas en esta primera edición confirma que Castilla y León cuenta con una nueva generación de escritores de enorme talento y nos anima a consolidar Valpuesta como un punto de encuentro para quienes comienzan su trayectoria literaria».

El certamen toma su nombre de Valpuesta, enclave vinculado a los orígenes del castellano escrito, y refuerza el compromiso del Instituto con la promoción de la lengua, la literatura y el patrimonio cultural de Castilla y León.

Cada una de las dos modalidades del certamen, poesía y narrativa, está dotada con un premio de 3.000 euros, al que se suma la publicación de la obra ganadora por parte del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, con el propósito de facilitar su difusión y acercarla a los lectores.

La Castilla profunda de Delibes sigue teniendo quien le escriba

«Para mí, en el día a día, la escritura es una salida. Me relaja mucho», señaló Álvaro González Villoria, de 28 años, nacido en Valladolid y con orígenes segovianos y salmantinos. «Recuerdo que de pequeño, en mi pupitre, en vez de estar atento en clase me dedicada a pensar mis historias», recordó con simpatía.

Los gustos lectores del joven escritor van desde Agatha Christie, «por sus complicadas tramas y la cantidad de personajes que maneja» hasta Santiago Posteguillo. «Creo que lo que hace con sus novelas es muy difícil». Pero para la obra que ha recibido Premio de Narrativa del Certamen Literario Valpuesta no ha viajado ni a la campiña inglesa ni a la antigua Roma. «Para escribir ‘Los nombres que no se dicen’ me he inspirado en la obra de Miguel Delibes, que me encanta». Ambientada en Castilla, la obra aborda la memoria familiar, los silencios heredados y la necesidad de enfrentarse al pasado para comprender el presente.

González Villoria es graduado en Óptica y Optometría y posee un Máster de Profesorado de Secundaria de Física y Química. Reconoce que este premio le va a dar «una gran fuerza para seguir escribiendo».

Poesía atravesada por el río Duero, Zamora y Machado

«Desde pequeñajo siempre me gustó escribir», ríe. «Cuando surgió la convocatoria de este certamen tenía bastantes poemas escritos y decidí pulirlos y ponerlos en orden. Y aquí estamos», confesó Diego Braña Linares tras recibir el galardón.

El ganador del Premio de Poesía del Certamen Literario Valpuesta nació en Gijón hace 26 años, pero ha vivido toda su vida en Zamora. El título de la obra laureada, de espíritu becqueriano, es ‘Las oscuras golondrinas nunca volvieron’. «Surgió de un verso de un poema, pero la obra tiene poco que ver con Gustavo Adolfo Bécquer», reveló.

«Mi pretensión fue que el poemario tuviera un orden, desde enero hasta diciembre. En mi cabeza funcionaba», rio. «Hay referencias a Zamora, al río Duero, a las estaciones del año... También hay asuntos como la despoblación, experiencias propias o mi contacto con la muerte de personas cercanas. Digo que cada poema es un latido de lo perdido, pero también un eco de esperanza», indicó.

Diego Braña señala a dos escritores que sí han marcado sus lecturas y su escritura: su paisano Claudio Rodríguez y el sevillano Antonio Machado. «Me gusta mucho su etapa castellana. Si duda, Machado es el autor que más me ha influido con diferencia», concluyó.