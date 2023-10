Matos: "No hay que preocuparse porque seguro que los resultados fuera de casa llegarán"

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

La hoja de ruta permanece inalterada y la plantilla del Burgos CF mantiene el rumbo que se ha marcado para alcanzar el objetivo de la permanencia una temporada más en la Segunda División. Los malos resultados fuera de casa en las diez jornadas precedentes en las que el conjunto blanquinegro no ha sido capaz de puntuar fuera de su estadio se interpretan como fruto de la fatalidad y el azar siempre presente en el fútbol más que un problema con la línea de trabajo de la plantilla.

"No hay que preocuparse", tranquiliza José Matos, "porque seguro que los resultados fuera de casa llegarán". El defensa blanquinegro considera que no existe un cambio drástico en defensa respecto de la temporada pasada. "No hay nada nuevo", razona el jugador sevillano sino que "lo que marca la diferencia son los detalles y bueno, ahora mismo pues cualquier error mínimo que tengamos nos está penalizando mucho".

Por tanto, en su opinión, "habrá momentos en la temporada que te lleguen cuatro veces y no te metan ninguna y como momentos que nos está pasando ahora" en los que se han perdido puntos aciertos del rival. En ese sentido pone como ejemplo el partido de la jornada precedente en Tenerife en el que "con dos tiros a puerta" el rival " te mete dos goles".

En ese sentido, el defensor blanquinegro argumenta que "las sensaciones fuera de casa están siendo buenas, creo que estamos haciendo muchas cosas bien". "Seguimos con muchas ganas, con mucha ilusión, la gente disfruta día a día, está convencido de lo que trabajamos", remarca.

Matos derrocha confianza en el sistema de juego implantado por Jon Pérez Bolo y sostiene que "tenemos que seguir confiando en lo que hacemos, que estamos en una dinámica muy buena" y aboga por "seguir esta línea" de trabajo "tanto aquí en El Plantío, que de momento nos están saliendo las cosas bien" y fuera del estadio municipal. Anima al vestuario a "dar lo máximo posible, ser responsable de todo" y en los partidos dey fuera de casa "hacer poco más cada uno" para que "nos llegue a la victoria".

Para mantener esa confianza de que el equipo camina en la dirección correcta, es imprescindible mantener la buena racha de resultados en El Plantío, donde el conjunto blanquinegro se enfrenta este domingo (14:00h) al Villarreal B.

Matos analiza este encuentro como un "reto" en el que espera que el equipo sea capaz de hace valer que el Burgos juega en "nuestro fortín con nuestra gente" y ya anticipa que "será un partido muy disputado" al que la plantilla blanquinegra va a "salir a ganar".

Pocas pistas dio el defensor sevillano del planteamiento que pondrá Bolo sobre el césped de El Plantío este domingo pero al hablar de las claves del partido, Matos recurrió a una receta muy conocida ya a orillas del Arlanzón y aseguró que "estamos trabajando para contrarrestar su fuerte [el del Villarrreal B] y también sacar nuestras bazas para conseguir los tres puntos".

Así, sobre el papel el Burgos adaptará su juego a un rival "muy dinámico, que espera un poco a correr" cuando roba algún balón y que tiene "llegada por fuera". Además, explica Matos, "individualmente tienen jugadores con mucha calidad".