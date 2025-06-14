Lisci: «El Mirandés tiene más ganas que presión por ascender»

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Alessio Lisci, entrenador del Mirandés, quiere poner la guinda a la temporada con el ascenso. Y es que el técnico del equipo rojillo afronta contra el Oviedo el reto más importante de su carrera, justo antes de poner rumbo a Osasuna, donde entrenará la próxima temporada.

«El Mirandés ha llegado hasta aquí. No era el objetivo ni mucho menos la meta principal, pero es un premio, y eso hace que quien tenga más presión en este partido sea el Oviedo». Así lo aseguró el entrenado un día antes del decisivo lance, quien aprovechó «felicitar al Oviedo por la clasificación y por el trabajo que está haciendo, porque desde que está el nuevo cuerpo técnico son invictos y todos sabemos lo difícil que es».

Lisci cree que su equipo tiene «más ganas que presión» porque «evidentemente cuando estás en una final quieres ganar y ascender, pero lo nuestro es un sueño y lo de ellos es una obligación». Es «una obsesión» porque «vienen de perder el año pasado», apuntó y añadió que «el nuestro es un sentimiento diferente, más cómodo».

Con la mirada puesta en el rival, el técnico rojillo recordó «el mejor once lo tenía Almería, pero los 23 mejores jugadores los tiene el Oviedo, así que era o uno u otro y es una final de play-off». Así las cosas, aseveró que «el play-off siempre se va a jugar contra un equipo muy bueno y a mí me encanta enfrentarme a los mejores, así que estoy contentísimo de enfrentarme al Oviedo».

Lisci asegura ser «consciente» de que «el favoritismo obviamente es el Oviedo. Es evidente, pero siempre lo digo, lo bonito del fútbol es que pueden pasar cosas diferentes y llevamos un año haciendo cosas diferentes que nos han traído hasta aquí y ojalá lo consigamos».

Analizando al rival, el técnico tiene claro que el Oviedo es «un auténtico bloque, muy equilibrado y creo que esto hace que sea muy difícil marcarle goles». Añadió que «tienen mucho talento y son capaces de marcarte goles de muchas formas porque tienen presencia en área, tienen disparos exteriores, te pueden entrar por dentro o por fuera. Tienen de todo en plantilla», enumeró.

Por eso, «es clave preparar muy bien el partido y priorizar cosas porque no tenemos tiempo material y sobre todo el equipo tiene que recuperar bien y actualmente es lo más importante». Después «habrá que descansar y recuperar para preparar la vuelta de la mejor manera».

Y es que la mayor preocupación de Lisci está ahí. En la recuperación. «Jugar con solo dos días de descanso es terrible para los jugadores y eso es lo que más me preocupa y en lo que más vamos a incidir. En la recuperación y en el descanso».

A pesar de las circunstancias, Lisci no quiere que su plantilla tenga «mentalidad de equipo pequeño». Y es que «para estar aquí necesitamos una mentalidad de equipo que quiere ascender» por eso «no firmo un empate ni ningún resultado».

Considera que «la vuelta siempre va a ser dura» y avanza que el equipo «debe estar tranquilo y saber que es importante intentar cerrar el primer partido con ventaja, pero si no se puede hay 120 minutos de vuelta, que no son pocos para lograr esa ventaja».