Alfredo Merino: "Ha habido mucha gente de España que estaba con el Mirandés"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El director deportivo del Mirandés, Alfredo Merino, hizo balance de la extraordinaria campaña del conjunto rojillo, que permanecerá para siempre en la memoria de su afición y en la de los amantes del fútbol porque, como indicó, "ha habido mucha gente de España que estaba con el Mirandés".

Merino indicó que la temporada ha sido "un premio a la constancia, al trabajo y al estilo de un club", una temporada, incidió en la que el mejor fichaje en estos dos últimos años fue el entrenador, Alessio Lisci, que ayer anunciaba su adiós. Más allá de la calidad de los jugadores, el director deportivo destacó que han mostrado un gran compromiso porque la política de cesión de jugadores que practica el Mirandés es "muy complicada". No se quiso olvidar del apoyo incondicional de la afición, que "es la mejor en alma".

Merino tiene claro que el Mirandés merecía ascender. Lo mereció en la liga y lo mereció en el play off. "Creo que hemos sido el mejor equipo del playoff y creo que en la liga hicimos méritos suficientes para ascender", comentó. Pero "no hemos sido buenos en los pequeños detalles".

Lo que tiene claro es que a muchos de los jugadores que han jugado esta temporada en el Mirandés se les va a ver la próxima temporada en Primera. Se mostró orgulloso del modelo del Mirandés, que "ha desenmascarado un poquito el fútbol de los millones, de las estructuras gigantescas".

El haber quedado cuartos en la liga dará más margen económico, aunque el director deportivo indicó que se seguirá siendo austeros. "Sí ayuda para poder tener un poquito más de margen en la misma línea de ser sobrios en el gasto, de ser muy cuidadosos con administrar el dinero de los socios", explicó.

Ha sido una temporada espectacular, cuando "lo normal es que nos salvemos en la última jornada". Y la afición siempre está y por eso "tengo el mayor de las alegrías posibles porque, evidentemente, este año se ha hecho feliz a mucha gente del Mirandés". Y lo importante para Merino es que "hay mucha gente de España que estaba con el Mirandés, que quería que el Mirandés ganase".

Mirando al futuro, a la próxima campaña, Merino admite que "va a ser una temporada muy difícil, pero va a ser una temporada en la que vamos a tener que ser más fuertes todavía", por lo que "creo que todo el mundo es consciente de que nosotros tenemos que luchar por el verdadero objetivo que es mantener la categoría".

Sobre si el éxito del Mirandés puede hacer que haya más jugadores que quieran venir, el director deportivo indicó que "lo que más he notado es que evidentemente los jugadores que yo quiero los quieren más clubes". Añadió que "ya he hablado con todos los clubes, con todos los jugadores y con todos los agentes de los jugadores que yo quiero".

Merino destacó la labor de Raúl Fernández y Postigo, como dos pilares en la plantilla. "Han sido fundamentales, fundamentales. Evidentemente Raúl más en el campo, porque Postigo ha tenido un problema de lesiones, pero es que en el vestuario han sido dos auténticos catedrático de la profesionalidad y catedráticos del saber estar", resumió.

El director deportivo del conjunto rojillo tuvo claro que renovaría tras hacer una valoración general. "Es verdad que todo el mundo quiere ascender en su trabajo. Pero es verdad que yo le doy mucha importancia al dónde, al cómo y al con quién. Entonces, para mí, más allá de que se valore mi trabajo, fue muy fácil elegir dónde me siento feliz", aseguró.