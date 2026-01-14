Ramis: "Es un partido ilusionante que nos hemos ganado disputar"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos CF está ante un partido histórico, ya que 34 años después disputará una eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey. Lo hará este jueves en El Plantío, a las 21.00 horas, frente al Valencia. El entrenador del conjunto blanquinegro, Luis Miguel Ramis, señala que "estamos ante un partido ilusionante que nos hemos ganado disputar y estamos muy motivados. Pero, eso no quita que nos motive igual el partido del otro día ante el Eibar o el del domingo ante el Huesca".

Recuerda que "somos profesionales y sabemos de la importancia de cada uno de los partidos que nos quedan de aquí a final de temporada. Para el partido de mañana, estamos motivados y con confianza de cara a afrontar un partido de esta exigencia”.

El entrenador anuncia cambios para este choque, en una semana que se cerrará el domingo con otro partido en casa, en liga, ante el Huesca. "Tenemos que gestionar bien las cargas y cuidar también a los jugadores que puedan tener alguna molestia", apunta. En este sentido, remarca que "están todos disponibles, aunque algún jugador ha tenido alguna molestia típica después del partido o que arrastran desde hace alguna semana, pero estamos bien, con ganas de disputar este partido tan ilusionante".

Sobre el partido, Ramis tiene claro que “tenemos que intentar que suceda lo que nosotros queremos. Sabemos que vamos a atravesar fases defensivas largas, porque el Valencia CF es un equipo con mucha calidad arriba, un equipo de Primera División. Tienen jugadores determinantes y nos van a exigir unos niveles de concentración altísimos".

Por ello, prevé que el choque "puede tener varios escenarios y tenemos que intentar que se dé alguno de los que nos benefician. Si conseguimos tomar ventaja o mantener la igualada hasta el final, es posible que ellos noten la exigencia que vienen sintiendo estos últimos días, es algo que puede jugar a nuestro favor y que tenemos que aprovecharlo".

Avisa que "delante vamos a tener un rival que nos va a penalizar a la mínima que nos equivoquemos. Somos capaces de competir bien y de leer bien el partido ante lo que nos demande. Ya vimos como equipos de LaLiga HyperMotion compitieron de tú a tú a dos equipos de Supercopa. Nosotros queremos estar en esa línea”.

Entre las claves para ganar al Valencia, "más allá de hacer un buen trabajo colectivo, vamos a tener que dar respuesta individual en cada duelo ante jugadores de la talla de Danjuma, Rioja o Hugo Duro, entre otros. Tenemos que estar al 200%”.

Será un partido en el que el apoyo de la afición volverá a ser clave. “Esperamos que el campo se llene para un partido de estas características, ante un rival histórico y atractivo como el Valencia CF y en una eliminatoria avanzada de Copa del Rey como los octavos de final, que tanto hace que no se vive en esta ciudad".

Por ello, "necesitaremos el aliento y el empuje de nuestra afición si queremos pasar de ronda, porque para llevarte la victoria en un partido así necesitas hacer muchas cosas bien y que se den una serie de circunstancias”.