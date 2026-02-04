"No he acertado ni con la configuración de la plantilla ni con los entrenadores"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El director deportivo del Mirandés, Alfredo Merino, asume toda la responsabilidad de los fichajes de jugadores y de los entrenadores que han pasado por el club esta temporada y por la delicada situación deportiva que atraviesa el equipo. "Es evidente que no he acertado ni con la configuración de la plantilla, ni con la elección de los entrenadores", destaca Merino. Aunque recuerda que "somos el equipo con menor presupuesto de la categoría y trabajamos habitualmente con el límite salarial 10, 20, 30 por ciento por encima del límite salarial".

A esa situación, Merino, que ha puesto su cargo a disposición de la directiva, añade que prácticamente la primera vuelta el Mirandés la ha jugado lejos de Anduva "como visitante", por la obligación de acondicionar el estado a las exigencias de la Liga. Una realidad que "ha afectado al equipo". Añade también que la UEFA ha cambiado la política de cesiones, en la que se basa la filosofía del club, y "eso conlleva que los clubs ahora ya no tengan tanto en cuenta la formación de los jugadores como la venta de los jugadores".

El Mirandés no puede entrar a competir para comprar jugadores y en esta temporada la competencia para las cesiones "ha sido bestial". Merino añade "antes éramos el equipo donde todo el mundo quería venir a venir a jugar cedido y ahora pues hay otras alternativas que evidentemente no se han condicionado".

El conjunto rojillo ha movido ficha en el mercado de invierno, un mercado que "a mí personalmente no me gusta", Jugadores que han llegado en estas fechas al Mirandés ya estaban en el punto de mira de la dirección deportiva. En estas circunstancias se pusieron los ojos en la liga italiana, que es "la que más se puede asemejar a la española". Entre las llegadas destaca la de Diego Sia, cedido por el Milán.

En este sentido, el director deportivo del Mirandés hace un balance equilibrado del mercado de invierno en cuanto a marchas y llegadas.

Merino destacó que tanto Fran Justo como Jesús Galván son dos "muy buenos entrenadores", pero en el Mirandés "necesitamos que el 90% lo dé el entrenador y el 10% lo den los jugadores", al ser en su mayoría futbolistas "en formación". Jugadores con los que es necesario "rigor táctico, libertad de acción, trabajo táctico, confianza en los jugadores, horas y horas y horas de preparación, pero a la vez saber que los jugadores pueden fallar". Algo que "con ninguna de las dos elecciones, yo he visto eso".

El director deportivo comenta que al equipo "le ha faltado alma" en esta primera vuelta, en la que se "han juntado muy malos momentos de muchos futbolistas".

Merino habló de los árbitros y de las decisiones que han podido perjudicar al Mirandés. En su opinión, hay muy buenos árbitros en España". Según el director deportivo del Mirandés es "un problema de arbitraje, de unificar criterios, de cuándo entra el VAR, de cuándo no entra el VAR, de cuándo es mano, de cuándo es agarrón, de cuándo es entrada".