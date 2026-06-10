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Joao Furtado renueva por el UBU San Pablo Burgos

El jugador portugués e internacional por Cabo Verde y Club Balonmano Burgos acuerdan extender su vínculo deportivo un año más

Joao Furtado lanza a portería durante un partido.

Joao Furtado lanza a portería durante un partido.© TOMÁS ALONSO

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El Club Balonmano Burgos y Joao Furtado acuerdan ejecutar la opción de prolongar su vinculación una temporada más. Con este acuerdo, el lateral izquierdo jugará su segunda campaña en El Plantío en la 26/27.

El jugador portugués e internacional por Cabo Verde llegó a la ciudad de Burgos el pasado verano con un año de contrato y un segundo opcional, el cual se ha materializado tras convertirse en una de las sensaciones del equipo cidiano por su capacidad goleadora y su entrega en defensa.

La renovación de Joao Furtado significa la consolidación de un proyecto ambicioso que busca las metas más altas en la categoría de plata, a través de jóvenes talentos y una masa social que marcan la hoja de ruta del club.

Su renovación se suma a las ya anunciadas de Asier PedroarenaPedro Martins, así como el fichaje de Niklas Gaard. Por contra, no seguirán en el conjunto burgalés la próxima campaña Tomás Moreira, Fabrizio Casanova, Adrián Sánchez, Marcos García, Sergio Sarasola y Gerard Forns.

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