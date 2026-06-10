Joao Furtado renueva por el UBU San Pablo Burgos

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El Club Balonmano Burgos y Joao Furtado acuerdan ejecutar la opción de prolongar su vinculación una temporada más. Con este acuerdo, el lateral izquierdo jugará su segunda campaña en El Plantío en la 26/27.

El jugador portugués e internacional por Cabo Verde llegó a la ciudad de Burgos el pasado verano con un año de contrato y un segundo opcional, el cual se ha materializado tras convertirse en una de las sensaciones del equipo cidiano por su capacidad goleadora y su entrega en defensa.

La renovación de Joao Furtado significa la consolidación de un proyecto ambicioso que busca las metas más altas en la categoría de plata, a través de jóvenes talentos y una masa social que marcan la hoja de ruta del club.

Su renovación se suma a las ya anunciadas de Asier Pedroarena y Pedro Martins, así como el fichaje de Niklas Gaard. Por contra, no seguirán en el conjunto burgalés la próxima campaña Tomás Moreira, Fabrizio Casanova, Adrián Sánchez, Marcos García, Sergio Sarasola y Gerard Forns.