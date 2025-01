Aitor Córdoba: "El equipo ha mejorado desde las porterías a cero"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El capitán del Burgos CF, Aitor Córdoba, cree que hay que mirar al futuro y dejar atrás la mala racha, considera que el equipo ha entrado en una mejor dinámica y que el partido de este viernes, a las 20.30 horas, en el campo del Granada sería "muy difícil".

Tras el parón navideño, “la vuelta al trabajo ha sido buena. Necesitábamos regresar con más fuerza que nunca, así lo pide la situación. La ausencia de gente puede chocar, pero esto es así, tenemos plena confianza en la gente. Todo el que venga, lo hará con ilusión”.

Sobre las salidas y llegadas de jugadores, el capitán blanquinegro afirma que “es un mes un poco diferente, con entradas y salidas. Tenemos que centrarnos en la competición, esto no para. El viernes llega un partido muy difícil”.

Afirma que “bastante tenemos con lo nuestro, nos centramos en competir y jugar, la liga no espera y no nos ocupamos de nada más”. Insiste en que no se debe mirar atrás, ya que “lo pasado, pasado está. Pero hay que ver dónde no fuimos eficaces, dónde tenemos que dar ese plus. En diciembre fuimos más sólidos, venimos de una buena dinámica. Hemos vuelto con más fuerza que nunca”.

Sobre el cambio en esa dinámica, considera que “es difícil ver el punto de inflexión, creo que el equipo ha mejorado desde las porterías a cero. Es un trabajo de todo el grupo, el delantero es el primer defensa, y eso nos ayuda”.

Defiende el trabajo en equipo para recuperar puestos en la clasificación. “Hacemos un trabajo grupal, que estaba ahí, y trataremos de seguir manteniendo esta línea para que se vea e influya”, asegura. Aunque, añade que "el fútbol va de resultados. Ganar haciendo partidos feos, también vale. Tenemos que cuidar los detalles, tratar de que esos aspectos caigan de nuestro lado”.

Sobre el Granada, el capitán del Burgos CF destaca que "nos medimos a una de las mejores plantillas de la categoría. Genera muchos goles, gente de primera división. Somos conscientes de lo que hay que hacer, y vamos a ir con todo a por ello”.

Considera que “mantener la puerta a cero es la clave para crecer. Lo haremos conociendo su potencial, y estaremos muy atentos a los detalles para evitar momentos de complejidad”. Es consciente de que “el Granada CF tiene un nivel en ataque de primera división. Sabemos a quién nos estamos midiendo, toca alerta máxima para controlar un rival que maneja registros muy importantes”.

El jugador blanquinegro valora la mala racha del Burgos CF. “Mentalmente te afectan las malas dinámicas. A nadie le hace gracia pasar por esos momentos. Con el paso del tiempo vamos afrontando las situaciones de otra manera, siendo más fuertes”, afirma.

No obstante, “los resultados traen confianza, y provocan esa solidez tan necesaria. Esta semana de descanso nos ha sumado tranquilidad para asentar conceptos mascados, y mantener los puntos positivos de esta última etapa”.