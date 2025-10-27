Ramis no desprecia la Copa: "Vamos a ir al 100%. No subestimamos a ningún equipo"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

No hay partido ni rival secundarios. Para el entrenador del Burgos CF, Luis Miguel Ramis, la Copa es una competición "oficial también y tenemos la obligación de hacer un buen papel". Así resumía su visión del estreno del equipo blanquinegro en la competición del KO. Un estreno que será en el campo del Tordesillas, equipo de Tercera RFEF, este martes, a las 19.00 horas.

Ramis destaca que, además, la Copa es muy útil para la competencia interna de la plantilla, "nos sirve para aumentar la competición interna dentro del equipo, para darle oportunidades a los menos habituales y a algunos jugadores del filial y para seguir cogiendo confianza”.

Eso hará que vayan a "participar jugadores que habitualmente no tienen tantos minutos. Es un buen momento para que aprovechen la oportunidad y demuestren que estén al nivel de los compañeros". No obstante, matiza que "con los jugadores del filial debemos tener cuidado con la limitación máxima de cuatro jugadores que pueden estar en el terreno de juego a la vez, pero contamos con que varios de ellos nos van a ayudar en este partido”.

Lo que tiene claro, y así se lo ha transmitido a los jugadores, es que "vamos a ir al 100%. Nosotros no subestimamos a ningún equipo ni a ninguna competición. Queremos ganar y saldremos con un equipo competitivo que nos permita llevarnos la victoria. Queremos hacer un buen papel en Copa y avanzar el máximo de eliminatorias posibles”.

El técnico tarraconense en es consciente de que este tipo de partidos el equipo de categoría inferior sale al campo con un añadido de motivación, lo que hace que sean encuentros complicados. “Ellos tienen mucha ilusión y eso les suma. Nadie nos va a regalar nada y tendremos que estar muy concentrados, porque para ellos este partido es súper importante en todos los aspectos".

Recuerda que "ya hemos visto en otras eliminatorias de Copa lo que pasa cuando el rival, a priori mejor, se relaja. Los partidos son once contra once y tenemos que igualarles en ilusión y en esfuerzo para pasar de ronda”.

Por ello, afirma que “hemos analizado al rival y el escenario que nos vamos a encontrar. No nos va a pillar por sorpresa el empuje del campo ni del Atlético Tordesillas".

Insiste en que "tenemos que tomarnos este partido muy en serio porque también nos va a ayudar a seguir sumando confianza. Ellos nos van a hacer ir al límite y no podemos cederles ni un palmo, tenemos que ir a por el partido hasta el final”.

Sobre el estado de la plantilla de cara al encuentro, Ramis destaca que “tuvimos precaución con Mollejo y con Marcelo el sábado porque queremos que tengan minutos para ir recuperando poco a poco la forma. Son jugadores llamados a ser importantes y necesitamos que cojan el ritmo del equipo, aunque no creo que estén para disputar 90 minutos”.

El partido debe servir también para que los de Ramis sigan sumando confianza a la racha de dos triunfos consecutivos que han conseguido ante el Cádiz CF (1-3) y la Real Sociedad B (1-0) en LaLiga HyperMotion.

El Atlético Tordesillas fue uno de los rivales del filial blanquinegro en su andadura por los Play-Offs que significaron su ascenso a 2ª RFEF de la temporada pasada.