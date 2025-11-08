El Burgos CF pone a prueba su regularidad para colmar su ambición: «Estar arriba hasta el final»

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Encaramado en la tercera posición de la tabla clasificatoria con sus 21 puntos y sus seis flamantes victorias, una menos que el Almería que aventaja por un punto en el segundo puesto, el planteamiento del Burgos CF para esta décimo tercera jornada pasa por vestirse los galones y asimilar que se ha ganado ese lugar de privilegio por méritos propios.

El entrenador del conjunto blanquinegro, Luis Miguel Ramis, por su parte mantiene el discurso prudente, pero sin ocultar la ambición con la que el Burgos CF encara su próximo compromiso liguero este lunes en El Plantío y con el convencimiento de que el equipo ha hecho méritos y posee suficientes argumentos para sostenerse en la parte alta de la clasificación. «Queremos demostrar que podemos ser parte de ese grupo de equipos que van a estar arriba hasta el final», enfatizó el técnico catalán en su comparecencia previa al encuentro.

A estas alturas del campeonato, cuando se han disputado 13 de las 42 jornadas de la fase regular y se han repartido ya un 30% de los puntos totales en juego, la lucha por permanecer en las posiciones de privilegio se estrecha a medida que avanza el calendario y, en paralelo, el margen de error se va reduce. Aunque sea una verdad de perogrullo, Ramis tiene claro que para ver la liga desde las alturas y con tranquilidad antes de soñar con nuevos retos, «la clave está en ganar».

«Todo está condicionado a eso», recalcó, e insistió en que alcanzar la zona alta no basta si ese logro no se sostiene en el tiempo. En ese sentido, con varios equipos con aspiraciones similares a las del club blanquinegro, el desenlace dependerá de quién sea capaz mantener la regularidad en los resultados, jornada tras jornada hasta el final.

Está por ver si el Burgos CF será ese club regular que capaz de ganar de forma sostenida, pero de momento el equipo llega cargado de confianza tras la victoria en Leganés al duelo de este lunes (20:30h) en casa frente al Castellón.

El entrenador del conjunto burgalés explicó que cada semana en la ciudad deportiva se trabaja con la misma intensidad, adaptando los mecanismos del juego blanquinegro a las características del rival, pero sin perder de vista la identidad propia, que es un santo y seña de Ramis. En ese sentido, el técnico tarraconense demostró que tiene muy estudiado a un Castellón al que considera un equipo «muy físico y vertical», con capacidad para atacar con muchos efectivos y acelerar el ritmo en campo contrario.

Para Ramis, competir con garantías ante los levantinos pasa por alcanzar un rendimiento alto desde el inicio y mantenerlo durante los noventa minutos. «Tendremos que estar a un gran nivel para llevarnos los tres puntos», admitió el técnico que, dentro de ese equilibrio que persigue el equipo, volvió a subrayar la influencia que tienen las áreas en el desarrollo de cada partido.

Así, recordó que en la última victoria ante el Leganés, fueron la solidez en defensa y la eficacia ofensiva las virtudes que marcaron la diferencia en favor del Burgos. De ahí que reforzar el rendimiento colectivo en ambas zonas del campo sea un objetivo táctico recurrente en el esquema a futuro de Ramis.

Lo podrá poner a prueba ante un Castellón que, a su juicio, ha dado un paso adelante respecto a etapas anteriores y ha mejorado el orden con el que se planta sobre el terreno de juego sin renunciar al dinamismo que le caracteriza. «Son más fiables defensivamente y con mayor rigor táctico», analizó Ramis que cuenta con que la victoria del equipo castellonense en su casa en la pasada jornada sobre el Málaga puede permitirles afrontar el partido sin tanta presión.

Aunque, para presión la que Ramis espera a favor del Burgos en El Plantío aunque el encuentro se disputará en lunes y se mostró convencido de que los aficionados «estarán apoyándonos y dándonos fuerza para sacar el partido».

En el repaso al estado de la plantilla blanquinegra, el técnico catalán evitó centrar demasiado la atención en nombres concretos, pero sí valoró el rendimiento de varios futbolistas. Destacó la evolución física de David, a quien ve «más completo» gracias al trabajo realizado en las últimas semanas, y mostró su respaldo total a Aitor Córdoba tras algunos errores recientes. Sobre esa cuestión aprovechó para pronucniar un claro voto de confianza en el defensa central bilbaíno y enfatizó que «tenemos cero dudas con Aitor Córdoba. Queremos que él tampoco las tenga y le ayudamos con ello».

Al analizar la gestión del rendimiento de la plantilla, Ramis defendió que todos los jugadores tienen un papel relevante en el grupo, aunque haya diferencias en los minutos que acumulan. «Cada partido es diferente y tenemos una plantilla completa con diferentes perfiles que nos permiten adaptarnos», apuntó. Por el lado del estado físico de sus jugadores, ratificó que Chapela continúa con su proceso de recuperación y no estará disponible, mientras que confirmó que el resto del equipo sí se encuentra en condiciones de jugar, aunque con las molestias habituales de esta fase del curso liguero.