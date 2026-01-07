El Burgos CF se medirá al Valencia en los octavos de Copa del Rey

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos CF se medirá finalmente contra el Valencia CF en los octavos de final de la Copa del Rey. El bombo no deparó a los de Luis Miguel Ramis un enfrentamiento con el Real Madrid o el Barça, que se emparejaron con el Albacete y el Racing de Santander, respectivamente.

En el sorteo celebrado esta mañana en la sede de la Real Federación Española de Fútbol, el sorteo dejó un emparejamiento con el Valencia CF. El partido, a la espera de que se decida el día y la hora, se disputará el 13, 14 o 15 de enero.

La fortuna pasó de lado para los de Ramis, que después de 34 años sin acceder a los octavos de final del torneo del KO esperaban que el bombo les diera el 'regalo' de jugar con alguno de los cuatro equipos que disputarán esta semana la Supercopa de España. Sin embargo, el sorteo deparó un Deportivo-Atlético de Madrid, un Racing-FC Barcelona, un Cultural Leonesa-Athletic de Bilbao y un Albacete-Real Madrid. El resto de emparejamientos serán Betis-Elche, Real Sociedad-Osasuna y Alavés-Rayo Vallecano.

El Burgos CF se medirá a un equipo que está pasando por una crisis de resultados en liga. El Valencia es en la actualidad, antepenúltimo en Primera División, con una reciente derrota en liga ante el Celta. En Copa, los de Carlos Corberán eliminaron al Sporting de Gijón (0-2).

Por su parte, el Burgos CF llega a este partido después de eliminar en los dieciseisavos de final al Getafe (3-1) tras cuajar un gran encuentro en El Plantío.