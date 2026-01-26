Los dos últimos fichajes del Burgos CF lo tienen claro: "El objetivo es pelear por el ascenso"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos CF presentó a sus dos fichajes de invierno, Pablo Galdames y Oier Luengo, en un acto en el que estuvieron acompañados por el director deportivo del club, Miguel Pérez Cuesta 'Michu'. Ambos vienen con "ilusión" y con objetivos ambiciosos, "pelear por el ascenso".

El primero en hablar fue Pablo Galdames, quien indicó que "el objetivo personal y de la institución es pelear por el ascenso". Añadió que "como jugadores que representamos al club tenemos la responsabilidad de luchar por ello y yo personalmente vengo con esa ilusión, de competir y aportar al equipo en el lugar que me toque”.

En la misma línea, Luengo remarcó que "el objetivo tiene que ser pelear por los puestos de arriba. Tenemos que estar centrados en disfrutar del camino, del día a día, hacer un buen grupo, que sé que lo hay, y eso hará que al final de temporada podamos celebrar algo importante”.

En su caso le gustaría repetir lo vivido el pasado año con el Oviedo, el ascenso a Primera. "Como futbolista, ascender a Primera División es una de las cosas más bonitas que te pueden pasar. Creo que este equipo tiene argumentos suficientes para poder hacerlo, tanto como club, ciudad, afición y por supuesto jugadores, así que ojalá se dé”.

Aunque Galdames viene de jugar en otra liga y en otro país, afirmó que conoce la Liga Hypermotion. “La Segunda División la sigo desde hace bastante, tengo un buen amigo que es Lucas Robertone que hasta hace poco jugaba en Almería, así que desde que está aquí sigo la competición", destacó.

Por eso, aprovechó la ocasión que se le presentó con el Burgos CF. "Cuando surgió la oportunidad del Burgos no lo dudé ni un momento, para mí es un orgullo y un placer vestir esta camiseta y estoy encantado de estar en esta competición”, afirmó.

Reconoció que "ya hubo contactos anteriormente para que viniera a Burgos, y por fin en este mercado se ha logrado", por lo que "estoy muy contento, tenía posibilidades de seguir en equipos grandes del fútbol argentino, pero vi el proyecto del Burgos y quería venir aquí. Es muy bonito llegar a un club que está aspirando a cosas grandes”.

Como jugador se define "más constructor de juego que destructor. Casi siempre he jugado al lado de un mediocentro defensivo, así que me siento más cómodo manejando la pelota”.

Y se mostró dispuesto a jugar desde el primer momento. “Vengo listo para competir desde el principio. Hice una muy buena pretemporada en Independiente, y aunque tuvimos un descanso, estuve entrenando todas las vacaciones. Estoy físicamente a punto para poder competir”.

Luengo, por su parte, llega a Burgos después de una primera parte de la temporada complicada "al no tener minutos. Aunque al jugador le guste el día a día, lo que más nos gusta es competir y jugar partidos, entonces lo intentas llevar de la mejor manera posible". Y su llegada al Burgos CF es sobre todo por "un tema de confianza. Michu ha estado muy pendiente de mí, me llamaba, quería que viniese aquí, y para un futbolista eso es muy importante, sentirse querido y valorado". A eso sumó que "tengo muchos compañeros que han pasado por el Burgos y todos me han hablado maravillas".

Mercado

Sobre posibles nuevas llegadas o salidas, el director deportivo del Burgos CF indicó que “estamos siempre abiertos a incorporaciones, e incluso planificando la temporada que viene". Añadió que "con estos dos fichajes elevamos el techo competitivo de una plantilla que ya merece su respeto, que a estas alturas de la temporada ha cosechado 35 puntos con merecimiento".

Y aseguró que "cada partido va a ser una lucha, va a ser una guerra, pero como digo, estamos abiertos a todo, llegadas y salidas”.

Sobre la marcha de Aitor Córdoba, Michu indicó que "se va parte del escudo" y, "a mí me ha hecho mejor persona", además de que "nunca he visto en mi carrera deportiva un capitán como él" con la "transmisión de unos valores" que dejan huella. "Cualquier despedida que le hagamos se va a quedar pequeña".

En cuanto a Iván Chapela y su posible marcha al Tenerife, aseguró que "es jugador del Burgos CF" y de aquí al cierre del mercado "pueden pasar muchas cosas".