Ramis no se fía del bache del Valladolid y espera un derbi de máxima exigencia para el Burgos CF

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Fecha señalada en el calendario competitivo en esta segunda vuelta de la Liga Hypermotion la que será escenario del segundo derbi entre en Real Valladolid, como anfitrión, y el Burgos CF, como visitante. Una cita en la que ambos equipos llegan en hemisferios diferentes de la competición, luchando, respectivamente, por la permanencia y por el playoff de ascenso. Las expectativas de uno y otro pasan, en buena medida, por el estadio José Zorrilla donde esta tarde 600 aficionados blanquinegros acudirán a respaldar a su equipo para seguir sumando unos necesarios puntos si quiere mantenerse entre los mejores de la liga.

Luis Miguel Ramis está convencido de que de cara al derbi contra el Real Valladolid la posición de cada uno de los dos equipos en la clasificación no rebaja ni un grado la exigencia de este partido y de que el mal momento del conjunto blanquivioleta, lejos de invitar a la confianza, convierte la cita de este sábado (16:15h) en un duelo todavía más incómodo para un Burgos CF que se teme que va a encontrar sobre el campo a un rival herido y necesitado de puntos, que dispone de recursos futbolísticos de sobra para reaccionar. Más aún en un encuentro de fuerte carga emocional por la competencia entre ambos conjuntos.

El entrenador burgalés no pierde de vista ni la calidad de la plantilla vallisoletana ni el peso específico que adquieren ya las jornadas de este tramo final del campeonato, en el que los objetivos aparecen más claramente para todos los equipos y en los que cualquier tropiezo puede alterar el rumbo de la temporada. Ramis lo expresó así al recordar que “todos los partidos son difíciles y más en este tramo de la temporada". "El Real Valladolid tiene plantilla para no estar donde está", a juicio del técnico tarraconense, que concluye que "no están encontrando regularidad en su juego ni en los resultados y en esta categoría nadie regala nada".

Bien lo sabe el Burgos CF que lleva varias jornadas intentando engancharse al tren de los play off de ascenso. Un mundo diferente al cuadro pucelano que trata de eludir el descenso, por lo que para ambos equipos "es un partido diferente" pero también "exigente a partes iguales". porque "cada uno tenemos nuestros objetivos y vamos a luchar por conseguirlos”, prometió Ramis.

Un rival necesitado y en vías de recuperación

El técnico del Burgos da por sentado que la situación por la que atraviesa el Valladolid obliga a esperar un rival que saldrá lanzado desde el primer minuto, con un nivel de intensidad muy alto, "al 200%" con capacidad para acumular acciones ofensivas y con una base de orden y solidez reconocible desde la llegada de Fran Escribá, mientras que, en su caso, el conjunto blanquinegro intentará sostener la línea de crecimiento con la que ha llegado a este momento de la liga, asomado al pelotón de cabeza.

"Vamos a seguir el plan de partido que estamos preparando y seguir en la línea en la que estamos", avanzó Ramis que recordó que "junto con el Eibar y el Málaga somos el equipo que más ha sumado en las últimas cuatro jornadas, pero el resto de los de arriba también han sumado mucho". Es por eso que "hay que darlo todo hasta el final" porque para el Burgos CF "ya ha empezado el último sprint”.

En esa misma reflexión apareció además el componente emocional, que Ramis considera cada vez más determinante a medida que se estrecha el margen de error y la clasificación empieza a condicionar de una manera más visible el comportamiento de todos los equipos, algo que en el caso del Valladolid adquiere un peso todavía mayor por la delicadeza de su situación actual y por las consecuencias que puede tener una derrota en un encuentro de este tipo.

Desde esa perspectiva, Ramis explicó que intentarán gestionar el aspecto emocional del partido de forma que puedan "estar tranquilos para poder sacar el mejor resultado posible". Tranquilidad pero "con la tensión necesaria para un partido de estas características”.

Con ese escenario de fondo, el Burgos se asoma al derbi con la intención de prolongar su buena dinámica y con la certeza de que enfrente tiene a un Valladolid que, precisamente por su crisis, puede convertir la urgencia en combustible competitivo.

Cantero y la fuerza del bloque defensivo

La buena línea del Burgos en las últimas semanas tiene una relación directa con su rendimiento defensivo y con la estabilidad que ha encontrado el equipo alrededor de esa fortaleza, una idea en la que Ramis quiso detenerse para destacar tanto el momento del guardameta blanquinegro como el trabajo de sus compañeros, porque entiende que los números del portero no se pueden explicar sin el comportamiento colectivo del bloque defensivo que ha sabido proteger su área con cada vez más consistencia. Así lo expresó al señalar que “Ander Cantero está trabajando muy bien, en la línea de todo el equipo en el ámbito defensivo, y ese trabajo tiene su recompensa en forma de números. Está en un gran momento de forma y también quiero destacar la de sus compañeros, que favorecen que él tenga menos trabajo”, enfatizó.

Grego, disponible. Appin, única ausencia

En el plano estrictamente deportivo, el Burgos afronta la cita con una sola baja confirmada, la de Appin por su compromiso internacional, mientras que Grego ya ha entrado de nuevo en dinámica de trabajo y puede ser una opción para el encuentro, una noticia que Ramis confirmó que “Grego ya está entrenando con máscara y está disponible para jugar”. La evolución del defensa invita al optimismo en el cuerpo técnico, que no aprecia obstáculos importantes más allá de la adaptación lógica del futbolista a esa protección, "pero no creemos que sea un problema”, admitió.

La amplitud de la plantilla es, en cualquier caso, uno de los argumentos en los que se apoya el Burgos para afrontar una fase del calendario que llega cargada de partidos y de exigencia competitiva, de ahí que Ramis insistiera en la fiabilidad del grupo y en la preparación de todos sus futbolistas para responder cuando el equipo lo necesite. En ese sentido, volvió a reiterar que el Burgos CF cuenta con una plantilla "amplia y preparada para actuar en el momento que reclamemos a cada uno de nuestros jugadores". En ese sentido recordó que "vienen fechas con muchos partidos y todos son importantes" por lo que reiteró su confianza en "todos y cada uno de los nuestros”, antes de avanzar también que “Appin volverá el martes, así que esperamos que esté disponible para el partido ante la AD Ceuta”.

Más de 600 burgalesistas en Valladolid

El partido contará además con un fuerte respaldo en la grada para el conjunto burgalés, acompañado en Valladolid por más de 600 aficionados que volverán a seguir al equipo fuera de casa y que representan, para su entrenador, un apoyo de enorme valor tanto por lo que aportan en lo anímico como por la fidelidad con la que responden al equipo sin atender ni a la distancia ni al momento competitivo. Ramis quiso poner en valor esa presencia al afirmar que “la presencia de más de 600 aficionados burgalesistas en Valladolid va a ser súper importante. Son incondicionales, sin importar el momento de forma o la distancia del viaje y eso nos emociona. Queremos recompensarles y esperamos darles otra alegría y que disfruten de un gran partido de fútbol sin altercados”.