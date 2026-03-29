Grego Sierra reaparece con máscara y salva de cabeza la mejor ocasión del Valladolid

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Grego Sierra regresó al once del Burgos CF en el estadio Zorrilla con una máscara protectora y terminó firmando una de las acciones decisivas de la noche al despejar en el descuento un remate de Álvaro Aceves que amenazaba la victoria blanquinegra.

El central burgalés explicó después que tuvo que estar muy atento a la jugada porque el portero del Valladolid conectó bien el golpeo de larga distancia y colocó el balón en una zona comprometida. Por fortuna para el Burgos, Grego Sierra acertó a colocarse en el sitio adecuado y logró despejar de cabeza un remate que podía haber cambiado el desenlace del derbi en el último suspiro. Esa intervención terminó de dar valor a una actuación colectiva del Burgos CF de mucho compromiso defensivo en un partido en el que el equipo tuvo que proteger su ventaja hasta el final.

En lo personal, Grego Sierra reconoció que afrontaba el encuentro con la incertidumbre lógica de quien todavía se está adaptando a jugar con una protección de ese tipo. Aun así, dejó claro que su prioridad era poder ayudar al equipo por lo que no le importó “jugar un poco incómodo, si puedes jugar”. El defensa añadió que ya había probado la máscara en los entrenamientos previos y que las sensaciones fueron mejores de lo esperado, sobre todo porque no le limita la visión. También restó importancia al golpe que sufrió durante el partido, dado que el impacto fue en la boca y no en la nariz.

Ya sobre el partido, Grego Sierra destacó la imagen que dio el Burgos en Zorrilla y puso en valor que el equipo volvió a mostrarse fuerte ante un rival con mucho en juego y que está dando un paso adelante tanto con balón como desde el trabajo defensivo, hasta convertirse en un bloque “más duro” y “muy capaz de interpretar muy bien lo que tiene que hacer en cada fase del partido”.

El central relacionó además ese crecimiento con la capacidad del equipo para llevar al césped lo que trabaja durante la semana, una continuidad que considera fundamental cuando se compite por objetivos altos. En ese sentido, al referirse a la clasificación evitó dar nada por hecho, aunque sí dejó clara su convicción de que el Burgos está en condiciones de mantenerse en la pelea si sostiene este nivel. “Está más que claro que el Burgos va a estar ahí hasta el final”, afirmó.