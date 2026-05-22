El Burgos no depende de sí mismo: Ramis anima a darlo todo por «una meta muy bonita de cumplir»

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El Burgos CF llega a la penúltima jornada con 66 puntos, metido de lleno en la pelea por entrar el play off por el ascenso a Primera División, pero sin depender de sí mismo, una situación que Luis Miguel Ramis asume sin darle demasiadas vueltas, porque el equipo necesita ganar en León «sí o sí» y esperar después lo que ocurra en el resto de campos. «Todo pasa por ganar», resumió el entrenador blanquinegro antes de un encuentro ante la Cultural Leonesa que volverá a ser una auténtica final para un equipo burgalés que ha sostenido sus opciones de clasificarse para la fase de ascenso hasta el último tramo de la temporada.

Ramis reconoce que resulta «raro» llegar a falta de dos jornadas con esa puntuación en el casillero y tener que estar pendientes aún de otros resultados de la jornada y, aunque evita convertir esa circunstancia en una queja, el técnico lo considera «algo atípico», pero también una realidad que el Burgos CF debe aceptar antes de competir en el Reino de León.

Esa indefinición a falta de dos jornadadas de Liga no debería pesar en un grupo de jugadores que su técnico define como «un equipo estable mentalmente», que «siempre» ha tenido claro «el camino y la forma de trabajar» y con argumentos suficientes para pensar que la liga todavía les puede «premiar» con una plaza entre los aspirantes al ascenso. El Burgos CF necesita ganar primero, controlar lo que depende sí mismo en su propio partido y mantener la confianza en las cualidades que le han traído hasta aquí. En ese sentido Ramis considera que el equipo debería tener algún punto más, aunque acepta la clasificación actual dada la dificultad de llegar al final jugándose cosas importantes. «Estamos preparados para lo que viene», pasó página convencido de que el grupo tiene «muy cerca una meta muy bonita de cumplir».

La comparecencia de Ramis en la previa del partido de León también dejó una defensa firme del recorrido de un Burgos CF que ha sido fiel a una forma de competir que le ha permitido llegar a estas alturas con algo importante en disputa. «No nos hemos traicionado nunca», afirmó antes de elogiar la profesionalidad y la ética de trabajo de la plantilla. «No puedo pedirles más a estos jugadores», zanjó.

El entrenador tarraconense insiste en que el Burgos CF se ha preparado durante meses para manejar un final de temporada así, con partidos cargados de tensión y poco o ningún margen para recuperar los puntos que se pierdan por el camino. A su juicio, el crecimiento del equipo durante la temporada permitió intuir que podía aspirar hasta el final a colarse entre los de arriba, pero el reto ahora, a falta de dos partidos, está en mantener «la mente fría de emociones» porque Ramis entiende que «los que sepan manejar mejor estas situaciones, serán los que consigan entrar en Play-Off o ascender a Primera División».

Expectativas contrapuestas en León y Burgos

Esa capacidad para gestionar el momento será pondrá a prueba este domingo en la visita a la Cultural Leonesa en un partido en el que las expectativas no pueden ser más contrapuestas entre ambos equipos, con el Burgos CF pugnando por seguir con vida en la pelea por el play off y el conjunto leonés apurando sus escasas opciones de permanencia.

Una situación que, según Ramis, convertirá el partido en un duelo de «mucha tensión competitiva», que estará marcado por «los detalles» y por la capacidad de cada equipo para imponer su manera de jugar, en la creencia de que «el equipo que sepa manejar mejor esa presión se acercará más a la victoria». Aunque el míster catalán también dejó una lectura generosa del rival al señalar que la Cultural ha merecido algo más durante la temporada, con «un estilo de juego muy marcado». Sin embargo, ese potencial se deber traducir en resultados y, en ese sentido, Ramis no oculta que al Burgos le inquieta que la llegada de Rubén de la Barrera haya cambiado el escenario del conjunto leonés con el paso de las semanas.

El entrenador del Burgos CF recordó que aterrizar en un equipo en esas circunstancias nunca resulta sencillo, porque hacen falta tiempo y entrenamientos para asentar conceptos, y considera que el trabajo de la Cultural empieza ahora a dar frutos. Por eso espera un rival que peleará hasta el final mientras conserve opciones, pese a la dificultad de su situación clasificatoria.

Mario y Curro serán baja

El club viajará a León con la confirmación de la ausencia de Mario González, que si bien podría estar disponible para el siguiente partido en El Plantío, no llegará a tiempo de saltar al césped el domingo, mientras que Curro también se perderá la cita por sanción. Sobre este caso concreto, Ramis rechazó que el equipo haya forzado la tarjeta del onubense y justificó la amonestación del centrocampista «por la tensión del partido, no por otra cosa». La baja obliga al cuerpo técnico a buscar una alternativa, aunque el entrenador defendió que la plantilla tiene sustitutos «de garantías» para responder en una semana de tanta exigencia.

De la importancia de este partido da cuenta el masivo desplazamiento de la afición blanquinegra a la capital leonesa que Ramis evitó presentarlo como un hecho excepcional ligado solo a la cercanía de León, convencido de que los seguidores también habrían respondido en gran número con un viaje más largo. «Que venga tanta gente a verlo, indica la importancia de este partido. Es estupendo ver el buen encaje entre el club y la afición y es una de las piezas clave para que sigamos peleando por el play-off a estas alturas», resaltó.