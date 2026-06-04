El carné de simpatizante, principal novedad en la campaña de abonados 26/27 del Burgos CF

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El Burgos CF quiere convertir el tirón popular de las últimas jornadas en un crecimiento sostenido de su masa social y para ello ha ideado la creación del carné de simpatizante, que será la principal novedad de su campaña de abonados 2026-2027. El club introduce una figura intermedia para aficionados que aún no son socios de pleno derecho, que viven fuera de Burgos o que no pueden asumir un abono completo, pero que quieren mantener un vínculo estable con la entidad y ganar prioridad para acceder a entradas o a futuras altas.

David San José, director de comunicación del Burgos CF, explicó durante la presentación que el club afronta la campaña después de una temporada que terminó con «un golpe muy duro», en referencia a la ausencia final del play off, aunque defendió que la entidad blanquinegra se encuentra «probablemente en el mejor momento de la historia reciente del club». En ese contexto, aseguró que en el Burgos CF sólo manejan una idea, «pulverizar el número de abonados» actual, después de alcanzar 72 puntos en la clasificación de Segunda División y de haber elevado de forma notable su límite salarial.

Un carné para quienes quieren acercarse al abono

El nuevo carné de simpatizante tendrá dos modalidades, Blanco y Negro. El primero será el que ofrezca mayores ventajas, especialmente en la compra de entradas. Los socios mantendrán la preferencia absoluta, pero el club abrirá después una segunda ventana para los titulares del carné de simpatizante Blanco antes de sacar las localidades al público general. Esa prioridad se aplicará tanto en partidos en El Plantío como en desplazamientos.

San José insistió en que esa ventaja ha sido uno de los motivos principales para crear la nueva figura, pensada «sobre todo en la gente que vive fuera de Burgos y que no se puede hacer socio por la lejanía, pero sí que puede venir algunos partidos». El carné Blanco también permitirá acceder con prioridad a las altas de socio justo después del periodo de renovación, una posibilidad que el club activará ya en esta campaña durante los días 9 y 10 de julio.

La otra idea que sostiene esta novedad es el sentimiento de pertenencia. El director de comunicación citó expresamente a jóvenes sin ingresos recurrentes que «están estudiando» y que hasta ahora quedaban fuera de la oferta del club porque la única vía era el abono completo. Con este carné, añadió, el Burgos CF pretende «dar un paso importante para que la familia crezca de una u otra forma».

El carné de simpatizante Blanco costará 55 euros e incluirá prioridad para entradas, prioridad para hacerse socio tras las renovaciones, un 5% de descuento en productos oficiales, participación en el sorteo de una entrada doble en cada partido de liga en El Plantío, acceso gratuito a los encuentros de cantera, Burgos B y equipo femenino en la Ciudad Deportiva Burgos CF, sorteos especiales, envío semanal de novedades, bufanda específica y número de abonado. El carné Negro costará 33 euros y mantendrá ventajas como el descuento en tienda, el acceso a los partidos de la Ciudad Deportiva, sorteos, mailing semanal y bufanda.

El club quiere que los socios liberen el asiento si no acuden

La campaña incorpora también una política de asistencia que el Burgos CF presenta como un intento de llenar de forma efectiva El Plantío en cada partido. El club parte de una situación que ya se ha producido esta temporada, con las entradas agotadas pero con huecos visibles en la grada. «Colgamos el sold out y realmente hemos vendido todas las entradas, pero el día de partido se ven huecos vacíos», resumió San José, que pidió al socio que no pueda acudir que libere su asiento para que pueda ocuparlo otro aficionado blanquinegro.

El club mantendrá el incentivo económico por liberar la localidad. Si la entrada se vende, el abonado acumulará el 35% del valor de esa localidad para el abono de la temporada siguiente, con un límite del 25% sobre el precio de renovación. Para la entidad, la liberación del asiento contará como ejercicio de responsabilidad, incluso en casos de ausencias prolongadas. San José lo dejó claro al responder sobre un supuesto extremo de media temporada sin acudir al estadio, siempre que el asiento se libere, «Es como si hubiese venido», señaló.

Seis ausencias sin liberar la localidad podrán afectar al abono

El Burgos CF se reserva el derecho de suspender el abono de la temporada siguiente si un socio acumula seis ausencias no justificadas en los 21 partidos de liga regular, siempre que tampoco haya liberado su asiento. En la grada de animación, el límite se reduce a dos ausencias, al considerar el club que se trata de un espacio con mayor responsabilidad en el ambiente del estadio.

San José evitó hablar de castigos y defendió que la medida busca «crear responsabilidad» entre los abonados blanquinegros. La entidad revisará cada caso de forma individual antes de adoptar una decisión, con atención a situaciones justificadas por salud, trabajo u otras circunstancias. El director de comunicación comparó esta política con modelos más estrictos de otros clubes y aseguró que el Burgos CF pretende quedarse en una vía menos severa, basada en pedir al socio que use la localidad o la libere.

Financiación en tres, seis o nueve meses

La campaña permitirá financiar el abono en tres, seis o nueve meses, con un TIN del 0% y una comisión de apertura que variará según el plazo elegido. La comisión será del 1,75% a tres meses, del 2,75% a seis y del 3,50% a nueve. El trámite estará disponible tanto en las tiendas físicas del Burgos CF como en la web oficial, con validación por SMS, firma digital y activación inmediata del abono.

El club presentó esta financiación como un sistema «sin papeleo», sin cambio de banco y con aprobación en tres minutos mediante DNI y tarjeta y San José utilizó como ejemplo el caso de un abono de 380 euros en tribuna baja preferente, cuya financiación costaría 6,65 euros a tres meses y 13,30 euros a nueve, al margen del precio propio del abono.

El Plantío se sectoriza con una variación media del 2,8%

La tercera gran novedad será la sectorización de El Plantío, una reordenación del estadio que el club defiende como una actualización necesaria antes de la futura reforma. Hasta ahora, según explicó San José, el campo tenía un modelo «obsoleto» con muy pocas zonas de facturación, lo que hacía que localidades muy distintas tuvieran el mismo precio.

La nueva distribución separará zonas centrales, esquinas, fondos altos y fondos bajos. La mayor rebaja llegará al 29,5% en una zona de tribuna lateral, mientras que el incremento máximo será del 12,5% en las mejores localidades, situadas en tribuna y lateral central preferente. El club calcula una variación media simple del 2,8% respecto a la temporada anterior.

San José admitió que la sectorización puede generar casos de diferencia notable entre asientos próximos, pero defendió que «en algún sitio tenemos que partir» porque esa división resulta inevitable al ordenar el estadio por zonas. También precisó que durante el propio periodo de renovación los socios podrán cambiar de localidad si el nuevo precio de su asiento no se ajusta a sus posibilidades, siempre que haya disponibilidad.

Renovaciones desde el 8 de junio y nuevas altas desde el 11 de julio

El periodo de renovación se abrirá el 8 de junio y se mantendrá hasta el 30 de junio a las 14.00 horas. Del 1 al 8 de julio se tramitarán los cambios de localidad. Los días 9 y 10 de julio quedarán reservados para la prioridad de los titulares del carné de simpatizante Blanco, y las altas nuevas se abrirán del 11 de julio al 9 de agosto.

Los precios presentados por el club corresponden a renovaciones. Las nuevas altas tendrán un incremento del 10%. Además, no habrá diferencia de precio entre la renovación online y la presencial. Las categorías se mantienen con bebé, de 0 a 3 años; infantil, de 4 a 14; juvenil, de 15 a 19, y adulto, desde los 20 años. El abono bebé pasa de 5 a 10 euros, una cantidad que el club considera simbólica porque esos menores acceden al estadio sin ocupar asiento.

Los socios antiguos tendrán un plan específico fuera de la campaña

La presentación dejó también un anuncio complementario sobre los abonados con mayor antigüedad. San José reconoció que algunas de las zonas que más suben pueden coincidir con localidades ocupadas por socios antiguos, aunque defendió que la sectorización no se plantea como un castigo. El club prepara un plan específico para reconocer o incentivar a esos abonados, pero irá separado de la campaña de abonos.