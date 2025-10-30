El Puerto Seco de Burgos, en máximos de actividad

El Puerto Seco de Burgos, en plena actividad de carga de contenedores en un tren de mercancías con destino Valencia.TOMÁS ALONSO

El Centro de Transportes de Burgos (CT Burgos) es testigo este 2025 de una actividad del Puerto Seco que está en máximos, en contra de la tendencia nacional y de lo que se ha vivido en los ejercicios anteriores.

El movimiento de mercancías a través del ferrocarril en Burgos está en crecimiento, con unos datos «especialmente buenos», después de que desde 2021 se hayan vivido años de caída. Como indica el director-gerente, Juan Carlos Martín de Pedro, la captación de las operativas de paja y alfalfa, así como los trenes directos Burgos-Valencia, han sido dos de las razones que han contribuido a estos datos positivos. Así, aporta algunos números aproximados y al cierre de septiembre se llevaban más de 95.000 toneladas movidas, frente a las 17.000 del 2024 y las 43.000 del 2023.

«Esperamos mantener esta senda de crecimiento, máxime teniendo en cuenta las inversiones millonarias que se están realizando en otras terminarles como Jundiz (Álava) y Valladolid», explica, a la vez que considera que el hecho de estar entre ambas terminales puede ser beneficioso cuando se ponga en marcha la autopista ferroviaria.

Esas 95.000 toneladas de mercancía que ha salido desde la terminal de Burgos equivalen a más de 3.700 contenedores de tren y a cerca de 17.000 movimientos de grúa en la terminal. En estos momentos, están saliendo entre 3 y 6 trenes a la semana, la mayoría de ellos con destino u origen en el Puerto de Valencia y, en menor medida, hay movimientos de mercancía hacia Bilbao y Huelva.

En cuanto a las operativas de exportación de paja y alfalfa, que proceden de cooperativas de tierra de Campos, tienen concertada la exportación a países de Asia a través de navieras y sus correspondientes operadores ferroviarios.

Martín señala que paralelamente el Puerto Seco mueve los trenes para las empresas exportadoras e importadoras, principalmente de Burgos capital, como Campofrío, y de la provincia como Michelin. Además, hasta hace pocas semanas, se han operado los trenes de Kronospan hasta que han concluido la habilitación de la terminal que tienen en su fábrica.

Una máquina mueve uno de los grandes contenedores que salen por ferrocarril desde el Puerto Seco de Burgos.TOMÁS ALONSO

Las frecuencias semanales de tráfico de mercancías hacia Valencia desde el Puerto Seco de Burgos han encontrado el respaldo del convenio que se firmó hace pocos meses con el Ayuntamiento de Burgos para dar soporte al establecimiento de un corredor de mercancías directo Burgos-Valencia. «Cada tren de ida y vuelta a Valencia puede llegar a evitar hasta 36.000 kilómetros recorridos por carretera», explica el director-gerente, que añade que esto no significa competir contra el transporte por carretera, sino compatibilizar ambos modos y posibilitar la conciliación de los conductores gracias a recorridos «mucho más cortos y complementarios».

El acuerdo entre Logística Multimodal Castilla y León y el Ayuntamiento de Burgos está dotado con 600.000 euros.

El compromiso inicial es que cada semana se movilicen dos trenes Burgos-Valencia y Valencia-Burgos. Durante seis meses esta iniciativa se quiere afianzar para que empresas y fabricantes apuesten por ella y este tipo de transporte se extienda entre la industria burgalesa.

Durante la firma del acuerdo, a inicios de octubre, el director del Centro de Transportes de Burgos y de Logística Multimodal Castilla y León apuntó que esta iniciativa «permite apoyar a las empresas burgalesas y sus flujos logísticos para potenciar la industria local».

El balance de este tiempo de funcionamiento es positivo, si bien es cierto que ha funcionado mejor el tren Valencia-Burgos que al revés. Es momento de lograr un «balanceo entre la importación y la exportación porque para que sea rentable, el tren tiene que regresar a Valencia lleno», añadió Martín. Y es que «el objetivo es que esta modalidad de transporte se afiance entre las empresas burgalesas para que se convierta en algo estable en el tiempo».

Plan estratégico

Por otro lado, CT Burgos está en proceso de elaboración de un nuevo Plan Estratégico. En las próximas semanas, desde la entidad logística se encargará un proyecto para definir las líneas prioritarias de actividad para los próximos cinco años, con un importante alcance en inversiones, mejoras y proyectos.

Presentación del tren multicliente que conectará el Puerto Seco de Burgos con Valencia.TOMÁS ALONSO