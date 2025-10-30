La logística busca nuevos perfiles

Junto a las capacidades tecnológicas, las empresas ven la necesidad de reforzar habilidades personales que garanticen un desempeño equilibrado.Dragos Condrea

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos

La logística atraviesa un momento de transformación constante, impulsado por el avance tecnológico y por una demanda creciente de procesos cada vez más integrados y eficientes. Lejos de ser un engranaje silencioso, la cadena de suministro se ha convertido en una pieza clave para la competitividad de las empresas. En ese proceso de cambio, el sector detecta una dificultad creciente para encontrar profesionales con la formación y la preparación necesarias para cubrir funciones técnicas, analíticas y estratégicas que antes no existían.

Además de la escasez de conductores profesionales, que mantiene miles de vacantes abiertas en toda España, el sector logístico tiene dificultades para incorporar perfiles con formación en análisis de datos, automatización, gestión de sistemas digitales o modelado de procesos. Se buscan profesionales capaces de supervisar operaciones complejas, interpretar flujos de información en tiempo real y coordinar actividades que integran transporte, almacenes y demanda comercial.

Según el análisis de Ibercaja Empresas, que cita el informe Desajuste de talento 2024, elaborado por ManpowerGroup, el alcance del problema afecta al 86% de las compañías del sector logístico, del transporte y de la automoción, que admite que tiene dificultades para cubrir vacantes con candidatos preparados.

A mayores de un déficit de formación técnica, el sector arrastra de la falta de adaptación a un entorno donde la automatización, los sistemas inteligentes y los flujos de datos marcan el ritmo diario de la actividad laboral a cientos de empresas. Durante una jornada celebrada en el espacio Xplora de Ibercaja, Miguel Ángel García, del Zaragoza Logistics Center (ZLC), abordó cuáles serán los perfiles más buscados y qué tipo de capacidades profesionales ganarán peso en los próximos años.

Entre las figuras más necesarias destaca la del ingeniero de datos, responsable de garantizar que la información interna y externa se gestione con fiabilidad, sin errores y en tiempo real. Su trabajo consistirá en depurar bases de datos, corregir lagunas y establecer procedimientos que aseguren la consistencia de la información utilizada para la toma de decisiones.

Ese perfil se complementa con el del experto en visualización, encargado de transformar los grandes volúmenes de datos en herramientas accesibles y comprensibles para todas las áreas implicadas. Paneles, informes e interfaces deberán ofrecer una lectura clara que ayude a interpretar cómo las variaciones en la demanda o los cambios en el comportamiento del consumidor afectan a la operativa.

El estudio también apunta a la relevancia creciente de los expertos en mercado, profesionales con visión transversal capaces de enlazar la logística con la estrategia comercial. Su labor se centrará en integrar información sobre promociones, lanzamientos o nuevos canales de venta en los sistemas de previsión de demanda, con el fin de mejorar la coordinación entre las áreas productivas y de distribución.

A la vez que se consolidan estos perfiles vinculados al análisis y la gestión del dato, aparecen nuevas necesidades derivadas de la automatización. Los llamados administradores de excepciones asumirán la responsabilidad de intervenir en situaciones que los sistemas no pueden resolver de forma autónoma. Su papel será fundamental para corregir incidencias imprevistas, como paradas de producción, bajas de personal o problemas técnicos en el transporte.

Otro perfil con gran proyección es el del ingeniero de gemelos digitales, encargado de crear entornos virtuales que reproducen el comportamiento de los procesos reales. Estos especialistas deberán combinar conocimientos de programación y modelado con una comprensión precisa del funcionamiento logístico y de los algoritmos de optimización.

El avance de la robótica y de los vehículos autónomos generará, además, nuevos puestos ligados a la ingeniería de automatización, de alto componente técnico.

Junto a esta evolución tecnológica, las empresas insisten en la necesidad de reforzar habilidades personales que garanticen un desempeño equilibrado. La capacidad para comunicarse con claridad, trabajar en equipo o actuar con criterio en situaciones cambiantes adquiere cada vez mayor relevancia. Creatividad, empatía y curiosidad se valoran tanto como el dominio de las herramientas digitales, porque definen la forma en que el profesional se adapta a un entorno de trabajo en permanente transformación.

Las empresas que operan en el ámbito logístico necesitan incorporar perfiles capaces de interpretar el funcionamiento completo de la cadena, intervenir con criterio en situaciones imprevistas y moverse con soltura en entornos donde los sistemas digitales son parte del trabajo cotidiano.

La tecnología ha ampliado el alcance de la logística, pero su desarrollo seguirá dependiendo de las personas que sepan leer el contexto y aplicar soluciones reales en un escenario cada vez más exigente.