Los mejores planes para celebrar la Navidad en la Ribera

Llega la Navidad a la Ribera del Duero y los pueblos lo viven de forma intensa. Hay algunos que marcan el calendario, como el Belén Viviente de Torregalindo, que está declarado de Interés Turístico Regional desde 2022. No es para menos: 450 personas, 350 más de las que hay censadas en el municipio, se visten para recrear una Navidad mágica que enamora a niños y mayores.

La historia se remonta al año 1985, gracias a la entonces maestra Carmina Frutos. Lo que empezó con pequeñas representaciones teatrales de Navidad para los niños del pueblo se ha convertido en una tradición que les pone en el mapa. “Es un lujo”, aseguran.

Belén Viviente TorregalindoTorregalindo

La jornada es intensa. El 5 de enero, Torregalindo rememora el camino que hicieron los Reyes Magos hasta encontrarse con el Niño Jesús. En la Cabalgata, la Virgen y San José comienzan su andadura por las calles, pidiendo posada hasta que se instalan en el Portal de Belén. Los Reyes Magos, por su parte, bajan desde el Castillo, recorriendo la Anunciación, el mercado y el castillo de Herodes, para terminar en el Portal, donde tiene lugar la Adoración. Ahí llega el momento de repartir los regalos: primero a los niños de fuera del pueblo, en la plaza Mayor, y luego entrando en cada casa. «Es una experiencia maravillosa», anima desde la asociación organizadora Conde Galindo, Leonor de Diego.

Este año, además, hay novedades, como un puesto de masajes y otro de cartas del tarot. Para facilitar los traslados, autobuses Patri ofrece un servicio de transporte que sale de Aranda a las 18.45 horas (frente al colegio Vera Cruz) y regresa a las 21.30. El precio ida y vuelta es de 5 euros por persona.

Tres paradas indispensables

Buscando los mejores belenes en la comarca hay tres paradas indispensables: las 120 figuritas del hotel Montermoso, en Aranda, ofrecen el mejor refugio con un buen chocolate. También merece atención el Belén de la Asociación de Vecinos del barrio Santa Catalina, en su sede de la calle Zazuar, número 1. Estará activo desde el día 22 de diciembre y hasta el 6 de enero, todas las tardes de 18.00 a 20.00 horas. Detrás de este tradicional Belén están las montadoras: Angelina Gil, Mili Marañas, Marisa Gil, Mari Josér y, por supuesto, el presidente, electricista y carpintero, Antonio Adeliño. “Los niños que vengan recibirán globos y caramelos como obsequio y, si participan en una divertida encuesta sobre el Nacimiento, obtendrán una medalla de campeones”, animan.

Belén VillovelaA.G.

Villovela

Pero, en este repaso por los mejores belenes, hay una parada especialmente creativa: el Belén de Alfredo García, un burgalés que ha convertido su afición en un recurso turístico en el pequeño pueblo de Villovela de Esgueva.

Ubicado en la Iglesia de San Miguel, uno puede estar horas contemplando cada detalle: 300 figuritas pequeñas, elaboradas con sus manos, dan profundidad y perspectiva a un Nacimiento que este año incluye como novedad un guiño al Monasterio de San Juan de la Peña. Se une así a un completo Belén ribereño en el que no faltan otras joyas patrimoniales, como el castillo de Peñafiel o algunas casas de Covarrubias. Para visitarlo hay dos opciones: con las voluntarias Visi, Rosi y Sagrario o llamando al artista al teléfono 663 492 982.

Navidad en Aranda de DueroL.V.

Aranda de Duero

Más allá de los Belenes, la comarca de la Ribera vive la Navidad repleta de planes. En Aranda de Duero, el Ayuntamiento, con el apoyo siempre de las asociaciones sociales, deportivas y vecinales, ha organizado un programa con más de 120 actividades pensadas para todos los públicos. A tradiciones como la Cabalgata, la ruta de Papá Noel, la pista de hielo, el mercadillo de Navidad de Santa Catalina o la San Silvestre arandina se une este año un circo de Navidad gratuito que se ubicará en los Jardines de Don Diego y que tendrá capacidad para 140 personas por pase.

Según explica el concejal de Juventud, Carlos Medina, este circo abrirá sus puertas del 27 al 30 de diciembre en una carpa habilitada. Habrá dos días con cuatro pases y otros dos con tres sesiones. El acceso será gratuito, pero será preciso tener una de las invitaciones que se podrán recoger de forma anticipada en la Casa de Cultura (los días 22, 23 y 26 de diciembre) y una hora antes del inicio de cada espectáculo. También son novedad los talleres medioambientales infantiles que se desarrollarán en la Casa de la Juventud, en la Bajada del Molino, los días 26 y 29 de diciembre. Los interesados podrán recoger allí mismo su invitación una hora antes del comienzo de cada sesión. Los temas serán diferentes: el primer día será un taller de elaboración de elementos decorativos para niños de 8 a 14 años, mientras que el segundo se dedicará a identificar las huellas de animales mamíferos. Cada taller tendrá una capacidad de 20 plazas.

En cuanto al esperado concierto que la Banda Municipal de Música ‘Villa de Aranda’ ofrecerá el 20 de diciembre, este año toma el título de ‘EmocIonArte’. Habrá dos sesiones, a las 18:00 y 20:00 horas, y la entrada será gratuita, pero con invitación. La segunda sesión será retransmitida en directo por YouTube.

NavidadL.V.

Seguimos periplo. En Cilleruelo de Abajo hay actividades también para todos: ronda de villancicos en la tarde de Nochebuena, un concierto de Navidad con violín y piano el 26 de diciembre y, para los más pequeños, la película 'Super Charlie' en el Cineruelo (27 de diciembre, a las 19.00 horas) y, al día siguiente, los títeres del grupo Papamoscas (18.00 horas). Del 28 al 30 de diciembre estará la exposición de manualidades navideñas en el Ayuntamiento y el año terminará con la tercera edición de la San Silvestre Collalba y el cotillón de Nochevieja. El 5 de enero, las familias recibirán a los Reyes con la cabalgata y la posterior cena, en la que no faltarán los regalos.

En Nava de Roa, la Navidad abrió sus puertas el día 20 con una colocación de los árboles que terminó a ritmo de chorizada. El 24 de diciembre llegará Papá Noel a las 18.30 horas, en una tarde que se completará con un chocolate con bizcocho. El 30 de diciembre, el Hogar del Jubilado ofrecerá una sesión de cine infantil a las 19.00 horas, mientras los deportistas disfrutarán con la San Silvestre Navarrusca. El 5 de enero prepararán la visita de los Reyes Magos, a partir de las 18.30 horas. El Ayuntamiento invitará a sus vecinos a un roscón de Reyes con vino y cava. Además, ha organizado un concurso para el mejor vídeo navideño.

Peñaranda en NavidadPeñaranda

En Peñaranda, la Navidad comenzó el 12 de diciembre con el alumbrado. Tras el concierto del 19 de diciembre, la actividad se retoma el día 24 con la ruta en bici de Papá Noel, que parte a las 11.00 horas. El 30 de diciembre, la residencia La Piedad será testigo del concierto navideño (a las 18.00 horas) y el 31 llegará uno de los momentos más especiales con la San Silvestre Peñarandina. La cabalgata tendrá lugar, como siempre, el 5 de enero, a las 18:00 horas.

Charangatos

Más pueblos: Villalba de Duero. El sábado 27, la diversión infantil está garantizada con Ocioduero (de 18.30 a 20.00 horas). Al día siguiente, el auditorio de usos múltiples acogerá el concierto navideño y, para terminar el año, llega la IV San Silvestre, amenizada por la charanga Los Charangatos y el posterior cotillón de Nochevieja. Pardilla, por su parte tira de tradición , el día 20 con la visita al Nacimiento de Jaime, el brindis en el Belén de

Saturnino y la canción popular 'Romance de la loba parda'. El 24 de diciembre los vecinos se encontrarán en la plaza Mayor para cantar villancicos con vino de Ribera del Duero.

En Moradillo de Roa celebrarán la Navidad con un concierto especial del grupo Coro y Danzas Tierra de Lara. Tendrá lugar el domingo, 21 de diciembre, a las 13.00 horas, en la iglesia San Pedro.

Navidad en ValdeandeValdeande

Si seguimos periplo, en Caleruega, el sábado 27 hay cantada de villancicos y en Valdeande también calientan motores. En su caso despiden el año, el 31 de diciembre, juntos, a las 12.00 horas, en la plaza. Toman las uvas y, para celebrarlo, participan en la San Silvestre Valdeandina. Importante, ir disfrazado. “El pueblo además está decorado con figuras navideñas de ganchillo que han tenido las mujeres”, anima la alcaldesa María de las Viñas Iglesias Bocanegra.

En Villanueva de Gumiel encontramos los planes más diferentes: un taller sensorial navideño; un concurso de sopas de ajo; otro de jerseys navideños y una Nochevieja alternativa, el 30 de diciembre, a las 00.00 horas, en la plaza Mayor.

Reservamos la última parada a Roa y a un programa cargado de alternativas familiares. Tardes de niños, hinchables, talleres de robótica, de lettering navideño; vermú musical y jornadas deportivas se suman a los actos más tradicionales. Feliz Navidad.