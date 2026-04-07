Un nuevo mapa para la enseñanza STEM

Publicado por María Merino Burgos Creado: Actualizado:

En los últimos años, la enseñanza de la ciencia y la tecnología ha abierto un debate sobre cómo conectar la educación con los desafíos contemporáneos. La transición digital, la sostenibilidad ambiental y la necesidad de garantizar el acceso a todos los estudiantes han puesto de relieve la urgencia de revisar los modelos tradicionales de STEM. Frente a este escenario, diversos equipos de investigación buscan integrar estas disciplinas dentro de un enfoque pedagógico coherente y aplicable en las aulas.

Entre estas iniciativas destaca el proyecto SÍNTESIS, impulsado desde la Universidad de Burgos y subvencionado por la Agencia Estatal de Investigación en la Convocatoria 2025 - «Proyectos Pruebas de Concepto», que propone un modelo didáctico integrado en STEM con atención a la inclusión y la sostenibilidad. Con el nombre Saber Integrado para una Nueva Transformación Educativa en STEM con Inclusión y Sostenibilidad, el proyecto plantea la creación de materiales educativos y recursos digitales dirigidos a la educación secundaria y la incorporación de tecnologías emergentes, incluida la inteligencia artificial, en un contexto formativo crítico y reflexivo.

El proyecto está dirigido por Ileana María Greca Dufranc, catedrática de Didáctica de las Ciencias Experimentales en la Universidad de Burgos. Su trayectoria se centra en la educación STEM integrada, la sostenibilidad y la formación docente. Según explica, SÍNTESIS surge de experiencias previas en proyectos nacionales y europeos que demostraron que los enfoques integrados favorecen aprendizajes más significativos y motivan al alumnado, al tiempo que desarrollan competencias clave. Al mismo tiempo, el equipo identificó obstáculos persistentes en la enseñanza secundaria, entre ellos la fragmentación curricular, la falta de tiempo para diseñar materiales y la necesidad de formación específica para el profesorado.

A partir de ese diagnóstico nació SÍNTESIS. “Existe bastante consenso sobre el valor educativo de propuestas integradas, pero en muchos centros sigue siendo difícil incorporarlas de manera coherente, inclusiva y sostenible a lo largo del tiempo”, señala Greca. El proyecto busca reducir esa distancia entre teoría y práctica mediante materiales y un marco de trabajo que permitan integrar las disciplinas STEM en la Educación Secundaria Obligatoria de manera realista.

El modelo introduce un proceso escalonado que permite avanzar desde actividades acotadas hasta unidades interdisciplinares más complejas, ajustándose a las posibilidades de cada equipo docente. La intención no es imponer un nivel de integración uniforme, sino ofrecer un recorrido adaptable que facilite la incorporación gradual de los conceptos y competencias.

Una de las líneas distintivas del proyecto es el uso de historias, relatos, narrativas visuales y cómics como eje de las propuestas didácticas. Greca explica que involucrar emocionalmente al alumnado potencia un aprendizaje significativo. “Al final, como decía Eduardo Galeano, estamos hechos de historias”, afirma. Estos recursos contextualizan los problemas, dan coherencia a las actividades y refuerzan la dimensión comunicativa del aprendizaje.

El enfoque flexible de SÍNTESIS permite adaptarse a centros con distinta experiencia en trabajo interdisciplinar. Se busca que los materiales resulten útiles tanto para quienes ya aplican metodologías integradas como para aquellos que deben iniciar estas prácticas de forma gradual. Las propuestas didácticas parten de situaciones cercanas al alumnado y conectan cada disciplina con una función específica. La ciencia permite comprender el fenómeno, las matemáticas sirven para analizar datos y elaborar modelos, la tecnología ofrece herramientas de trabajo y la ingeniería orienta el diseño de posibles soluciones, desde campañas de sensibilización hasta prototipos o aplicaciones. La idea es que estos saberes aparezcan conectados y no como materias aisladas.

La inteligencia artificial se incorpora desde un enfoque educativo y crítico. Se plantea su uso para enriquecer simulaciones, apoyar procesos de personalización y fortalecer la competencia digital, al mismo tiempo que se promueve la comprensión de sus límites, sesgos e implicaciones sociales.

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La inclusión forma parte del planteamiento desde el inicio. Se aplican los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje, que ofrecen distintas formas de acceder a la información, participar en actividades y expresar lo aprendido, de manera que los materiales sean accesibles para estudiantes con perfiles y ritmos diversos.

SÍNTESIS desarrollará recursos educativos abiertos, transferibles y adaptables, incluyendo secuencias didácticas integradas, guías para profesorado y alumnado, instrumentos de evaluación y materiales digitales que puedan emplearse en contextos bilingües. Además, se ampliarán las herramientas tecnológicas existentes y se diseñarán propuestas de formación docente mediante microcredenciales.

El profesorado tendrá un papel central en todas las fases del proyecto. Participará en la identificación de necesidades y problemáticas del aula, en la revisión de materiales, en la implementación de las propuestas y en la evaluación del modelo. Para ello, se contará con la colaboración de cinco Centros de Formación e Innovación Educativa de Castilla y León, en Burgos, Miranda, Ávila, Zamora y Benavente, y de la Fundación Jesuitas, con formación híbrida y acompañamiento continuo. En la fase de evaluación se trabajará con entre 15 y 20 centros, públicos y concertados, de áreas urbanas y entornos vulnerables por desequilibrio poblacional. La cooperación busca garantizar que los materiales respondan a problemas reales del aula.

El impacto previsto abarca tanto al alumnado como al profesorado. Se espera mejorar la competencia STEM, la competencia digital, la comunicación lingüística, el pensamiento crítico y la capacidad para abordar problemas relacionados con la sostenibilidad. Paralelamente, se pretende ofrecer al profesorado un modelo práctico, transferible y aplicable que facilite una enseñanza más interdisciplinar e inclusiva en distintos contextos educativos.

El enfoque de SÍNTESIS combina ambición pedagógica y viabilidad. Greca subraya que los centros requieren itinerarios posibles, materiales flexibles y margen de adaptación, y que ese equilibrio entre rigor y aplicabilidad constituye una de las fortalezas del proyecto.

Los próximos pasos incluyen afinar el diseño del modelo, desarrollar y validar los materiales, coordinar con los centros participantes y avanzar en las fases de implementación y evaluación. Posteriormente, se analizarán los primeros resultados para mejorar las propuestas y se consolidará la transferencia mediante formación docente, publicaciones y difusión. El objetivo final es lograr un impacto real, sostenido y útil para la escuela, capaz de transformar la manera en que se enseña STEM en la educación secundaria.