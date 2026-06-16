Venecia descifrada a través de 1,7 millones de desplazamientos

Publicado por María Merino Burgos Creado: Actualizado:

Venecia lleva años estudiándose como uno de los grandes laboratorios urbanos de Europa. Millones de turistas recorren cada año una ciudad construida sobre un equilibrio frágil, donde el transporte público además de conectar barrios y visitantes, sostiene buena parte de la vida diaria sobre el agua. Entender cómo se mueve esa ciudad, quién utiliza cada trayecto y qué ocurre cuando coinciden residentes y turistas en momentos de máxima afluencia se ha convertido en una cuestión clave para la planificación urbana.

En ese escenario se sitúa el trabajo desarrollado por investigadores de la Universidad de Burgos junto a la Università Ca’ Foscari de Venecia. El estudio, elaborado a partir de más de 1,7 millones de validaciones reales del transporte público veneciano, analiza cómo cambian los patrones de movilidad según el tipo de usuario y cómo determinadas zonas de la ciudad concentran una presión que puede afectar al funcionamiento de toda la red.

El trabajo forma parte de la tesis doctoral de Héctor Cogollos, dirigida por Bruno Baruque y Santiago Porras, vinculados a la Universidad de Burgos y especializados en análisis de datos e Inteligencia Artificial aplicada a problemas reales. Su labor se orienta al desarrollo de soluciones para la logística, la movilidad, los sistemas inteligentes de transporte y la optimización de procesos mediante técnicas de machine learning, análisis masivo de datos y digitalización, combinando investigación académica y aplicación práctica en ámbitos como la industria, la gestión urbana y la toma de decisiones.

El proyecto nació de una colaboración entre la Universidad de Burgos y la Università Ca’ Foscari de Venecia, unidas por su interés común en el análisis de datos aplicado a problemas reales. A esta alianza se incorporó ACTV, la empresa de transporte público de Venecia, que facilitó el acceso a datos reales para desarrollar la investigación.

El estudio se ha centrado en analizar cómo se desplazan turistas y residentes en una ciudad tan singular como Venecia, donde ambos perfiles conviven a diario en un espacio limitado y con una elevada presión turística. El objetivo era comprobar, a partir de datos reales, si existen diferencias en sus patrones de movilidad y cómo influyen en el funcionamiento cotidiano del transporte público y de la ciudad.

Para ello, los investigadores han trabajado con cerca de 1,7 millones de validaciones anónimas del transporte público acuático de Venecia registradas durante tres meses. Estos datos permitieron reconstruir trayectos, detectar patrones temporales y espaciales e identificar comportamientos diferenciados sin comprometer la privacidad de los usuarios.

El análisis revela diferencias claras entre los desplazamientos de turistas y residentes. Los visitantes concentran sus trayectos en las zonas más conocidas de Venecia, se mueven en franjas horarias muy concretas y presentan recorridos más variables. Los vecinos, en cambio, mantienen patrones mucho más estables y repetitivos, ligados a rutinas diarias como el trabajo, las compras o los desplazamientos habituales. Además, el volumen de uso del transporte público es considerablemente mayor entre los turistas.

Durante eventos como el Carnaval, esos patrones se intensifican. La ciudad registra un aumento notable de desplazamientos y una fuerte concentración de viajeros en puntos específicos, lo que genera recorridos poco habituales y pone a prueba la capacidad del sistema de transporte en periodos muy cortos de tiempo.

Uno de los aspectos más relevantes del estudio fue comprobar hasta qué punto los datos del transporte público permiten entender el funcionamiento de la ciudad y los hábitos de movilidad de quienes la utilizan. La investigación también ha detectado que muchos residentes modifican sus trayectos para evitar las zonas y horarios con mayor saturación turística, una adaptación cotidiana que refleja cómo la presión del turismo condiciona también la movilidad urbana.

El estudio ha permitido identificar con precisión los puntos de mayor congestión, las franjas horarias más críticas y las rutas con más demanda, una información útil para reforzar servicios, reorganizar recursos y planificar operativos especiales durante eventos multitudinarios. El análisis de datos facilita así una gestión más ajustada del transporte público y una mejor planificación de la movilidad.

La investigación también tiene aplicaciones directas para ayuntamientos y empresas. En el ámbito municipal, aporta datos objetivos para gestionar la presión turística, anticipar incidencias y diseñar medidas adaptadas al comportamiento real de la ciudad. Para las empresas de transporte, turismo o logística, estos modelos permiten optimizar horarios, recorridos y operaciones, reducir saturaciones y mejorar la eficiencia de los servicios.

Además, las metodologías matemáticas utilizadas en el estudio pueden trasladarse a otros sistemas complejos e interconectados, como redes energéticas, infraestructuras hidráulicas o redes de telecomunicaciones.

Los investigadores consideran que la metodología puede aplicarse en cualquier ciudad con alta presión turística o problemas de movilidad, siempre que existan datos de transporte disponibles. Aunque Venecia presenta características muy particulares, el modelo de análisis desarrollado es extrapolable a otros entornos urbanos y permitiría comprender mejor los flujos de desplazamiento y optimizar la gestión del transporte público.

El sistema también podría utilizarse en territorios vinculados a la despoblación y la llamada “España vaciada”. En estos casos, el interés no estaría en gestionar la saturación, sino en detectar carencias de transporte, problemas de aislamiento o dificultades de acceso a servicios básicos como la sanidad, la educación o el empleo. El análisis de datos de movilidad facilitaría así una planificación más eficiente de rutas, conexiones y servicios en áreas con baja demanda.

La publicación del trabajo en IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, considerada una de las revistas científicas de mayor prestigio internacional en el ámbito del transporte inteligente, supone para los investigadores un reconocimiento al trabajo desarrollado y a la colaboración entre la Universidad de Burgos, la Università Ca’ Foscari de Venecia y ACTV. También representa una oportunidad para dar visibilidad a investigaciones aplicadas orientadas a resolver problemas reales.

Los equipos continúan trabajando de forma conjunta para ampliar esta línea de investigación. Tras una primera fase centrada en analizar y comprender los patrones de movilidad, el objetivo ahora es avanzar hacia modelos predictivos basados en Inteligencia Artificial capaces de anticipar comportamientos del tráfico y facilitar la toma de decisiones en situaciones cotidianas, incidencias, grandes eventos o emergencias.

La intención de los investigadores es extender estas metodologías a ciudades españolas y desarrollar nuevos proyectos en colaboración con empresas y administraciones, con aplicaciones prácticas tanto en la gestión pública como en sectores vinculados al transporte, la logística y la movilidad urbana.