La danza toma la ciudad de Burgos. Certámenes, escuelas y estudiantes de baile copan los escenarios

Las puntas listas. El moño perfectamente engominado. Nervios. Son los momentos previos a las primeras semifinales del Certamen Nacional de Danza Orbe 2024 que afronta su final de Burgos. Ayer un ciclón de bailarinas procedentes de todo el país tomaron el escenario del Auditorio del Fórum Evolución. Son las 18.30 y empieza el concurso.

Por delante, tres jornadas de baile de diferentes estilos con estudiantes y semiprofesionales al mando en el escenario. Llenarán el Fórum. Están inscritos más de 2.700 bailarines procedentes de 80 escuelas de todo el país que representarán 800 coreografías de estilos que arrancan el viernes con la Danza Clásica pero continuarán el sábado con un abanico completo de especialidades. El sábado habrá dos escenarios. En el Auditorio del Fórum Evolución el bloque especial de Clásico de las 8.30 a las 9.30 al que seguirá el bloque de contemporáneo hasta las 12.30 y la entrega de premios. De 14 a 17.30 horas es el turno de la especialidad Jazz y posterior entrega de premios. Desde las 19 a las 23 horas llega el momento de Danza Española.

El otro escenario donde se celebrarán los concursos es el salón de congresos que se centrará de 9 a 15 horas con la danza clásica para piezas individuales, dúos y tríos. De 17.30 a 20.30 serán los solos, dúos y tríos de Contemporáneo. El domingo estará reservado para las tres categorías de Danza Urbana (de 9 a 11.30 grupos kids, infantil, mini dúos kids y mini solistas; de 12.30 a 15 horas grupos junior, premium, dúos y solistas junior; para las 16 horas se desplegarán los grupos youth, grupos absoluta, megacrew, dúos youth, dúos y solistas).

«Empezamos en un teatro más pequeño pero, poco a poco, el certamen no ha parado de crecer», explica la organizadora del Orbe, Montse Comerón. Desde el mes de octubre un equipo de 25 personas ha trabajado en la organización de este evento que lleva casi una década asentado en la ciudad. Destaca la organización de Orbe Danza que “cada escuela elige en qué competición participar y la suerte es que Burgos está muy bien ubicada y tenemos escuelas de Cataluña, Galicia... nos cuesta un poco captar a gente del sur, pero es que están más lejos”.

La organización, procedentes de Miranda de Ebro, «siempre tuvimos claro que había que apostar por la provincia» y la ciudad «ofrece lo que se necesita de espacios adecuados para escenario pero también de backstage, una oferta de hostelería que pudiera afrontar la demanda y aparcamientos... Burgos nos lo da todo y por eso se ha convertido en la fase más importante del Orbe Danza», explica Comerón.

Así arranco la Muestra de 1º a 4º de Enseñanzas Profesionales de la EPDCyL 'Ana Laguna'.©Tomas Alonso

El mismo día en el que arranca la 11ªedición del Certamen Nacional de Danza Orbe 2024, a poco más de un kilómetros de distancia, otros bailarines en formación se preparan para subir al escenario. En Cultural Caja de Burgos de la Avenida Cantabria, el alumnado de 1º a 4º de Enseñanzas Profesionales de Danza Clásica y Contemporánea de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León ‘Ana Laguna’ Burgos se preparan para su primer asalto al escenario del curso.

Durante las últimas semanas han preparado las piezas de la Muestra de Danza ‘Cuestión de Estilos’. Una falda roja de amplios vuelos y cuerpos que se adivinan y dejan entrever algunos miembros. Es el potente arranque de ‘Dreams&Night Mares’ de los alumnos de 1º y 4º de Danza Contemporánea con tres actos y coreografía de Estrella Martín. El repertorio se completa con ‘Tarantella’ (2º de Danza Clásica coreografía de Amaya Iglesias), ‘Winter is gonne’ (2º Contemporáneo coreografía de Indalecio Séura), ‘Czardas’ (1º Danza Clásica, coreografía de Pilar Hechavarría), ‘Back to the earth’ (3º Contemporáneo y coreografía de Marie Klimesova), ‘Petite Suite’ (2º de Danza Clásica y coregrafía de Amaya Iglesias) y Paquita (3º y 4º de Danza Clásica con Euderne Sáiz (6º) de solista coreógrafo Marius Petipá y repetidoras Pilar Hechavarría, María Elena Lozano y Paula Díez). «La muestra persigue el objetivo de que el alumnado se consolide artística y técnicamente en el escenario desde sus primeros años porque es lo que da sentido a la profesión de la danza y a su enseñanza», explica la directora de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León (EPDCyL) 'Ana Laguna' de Burgos, Pilar Hechavarría.

No será la última vez que se hable de danza en Burgos. El próximo fin de semana se celebrará otro gran certamen de estudiantes de baile. Del 22 al 24 de marzo el Fórum acogerá la 10ª edición del Dance Worlcup Spain que reunirá por séptimo año consecutivo a 970 bailarines de entre cuatro y 25 años que presentarán 950 coreografías y reunirá a 4.000 personas con la participación de ocho jueces internacionales. Ya llevan siete ediciones con sede de una de sus finales nacionales en Burgos.

Dentro de este tipo de certámenes se estrenará el Concurso Nacional de Danza (CND) que tras pasar por el Palacio de Congresos de Tarragona en ediciones anteriores prueba en el Fórum Evolución. La cita será del 3 al 5 de mayo y contará con 2.000 bailarines a concurso, 180 profesores y 2.200 acompañantes. Un despliegue de servicios que convierten a Burgos en Ciudad de la Danza. ¿Porqué?

«Los organizadores de todo este tipo de eventos se fijan en Burgos porque saben que hay capacidad para el despliegue de las diferentes competiciones, porque hay personal cualificado, hay estructura y espacio para todos en el Fórum y también para acoger a los bailarines y sus familias y experiencia en organización de estos eventos», explica el director del Ballet Contemporáneo de Burgos, Alberto Estébanez. Entre los primeros festivales de danza que pusieron a Burgos en el mapa está el BurgosSalón y la referencia como es el Certamen de Danza Burgos-Nueva York con raigambre en el verano burgalés que él y su equipo pusieron en marcha.

«Tenemos un auditorio muy moderno, con espacio suficiente para estos grandes eventos de danza y es una disciplina por la que las entidades que promueven la cultura en la ciudad están apostando», añade Hechavarría. Apunta que «el certamen Burgos-Nueva York lleva ya tiempo en la ciudad, la escuela empieza a dar sus frutos y se está apostando por promover la danza en Burgos», explica. Hechavarría tiene claro que este impulso por la danza y las artes escénicas «tiene también mucho que ver con la apuesta de Burgos por conseguir convertirse en Ciudad Europea de la Cultura».

La posición de Burgos como ciudad en danza llega en un momento clave para la disciplina. «El baile ahora tiene un gran impacto mediático y eso genera una comunidad de estudiantes que conforman el 80% del público que acude a estos grandes concursos, que se vean favorecidos por expresarse y que estos niños tengan en su campo de visión la danza es un aspecto positivo porque lo acerca a la sociedad lo generaliza», explica Estébanez.

Economía naranja, los números de la Cultura

Incide, como presidente de Artesa, que detrás de un bailarín hay mucho más que danza. «No hay que separar disciplinas, un bailarín puede ser un gran coreógrafo, un actor, escenógrafo, un gran fotógrafo o realizador de vídeos hay que mirar en conjunto, las artes escénicas que, en global, tiene un peso del PIB más alto que el de la agricultura, es la denominada economía naranja o de la cultura que hay que tener en cuenta», explica.

Del impacto de todos estos eventos de danza dan cuenta los establecimientos de restauración y hospedería de la ciudad. Son hasta 5.600 las personas que se espera que se acerquen a Burgos a través de estos certámenes que ya tienen solera en la ciudad. «Es de agradecer que alcalde tras alcalde se haya apostado por mantener estos eventos que si bien no es un turismo con el poder adquisitivo del turista de congresos nos permiten generar una actividad muy interesante», explica el responsable del área de hoteles de la Federación Provincial de Hostelería de Burgos, Luis Mata. Se trata de un turismo familiar, con el cronómetro en la mano porque las masterclass y los concursos se suceden durante todo el día, pero «empuja especialmente a los hoteles céntricos». Desde el ámbito de la restauración «contar con un tiempo tan limitado no permite que los restaurantes de alta gama se beneficien de esta afluencia, está más pensado para otro tipo de restauración que sí tienen un importante pico de actividad», señala.

Y la danza seguirá muy presente en la ciudad. El 22 de marzo la danza española de DANZarte llegará a Burgos de la mano de Fundación Círculo. El 5 de abril la Jóven Compañía de Danza de Castilla y León presentará ‘Pasajes’ en el Teatro Principal. Una semana después los estudiantes de la Escuela de Danza ‘Ana Laguna’ tomarán el Fórum en la Gala del taller Coreográfico de los alumnos del último ciclo en ambas especialidades. En el Día de la Danza se celebrará la muestra Coreógrafos del siglo XI del Ballet Contemporáneo de Burgos y los alumnos de la escuela profesional tomarán distintos espacios urbanos como la entrada al Museo de la Evolución. El 10 de mayo nueva gala de la Escuela Ana Laguna en el Principal y el 9 de julio la compañía Nacho Duato presenta 'Duende', 'Na Floresta' y 'Jardítancat' en el Teatro Principal. Ejemplos todos ellos de un Burgos en danza.