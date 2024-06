«Hay cantera de primer nivel para dirigir las excavaciones de Atapuerca»

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Llegar al nivel de Homo antecessor en extensión, aunque sea una parte de la superficie de Gran Dolina, era un objetivo clave para los codirectores de Atapuerca desde hace diez años. La excavación, como asegura en muchas ocasiones Eudald Carbonell «afronta una nueva etapa que será muy fructífera». Pero para él y para José María Bermúdez de Castro será la última en la dirección del proyecto. Juan Luis Arsuaga por su parte ve ese momento lejos «soy más joven y me queda tiempo para hacer cosas», dice cuando se le pregunta.

La realidad es que las cosas cambiarán a partir de la campaña ATA’24 en los yacimientos de Atapuerca. ¿Quién tomará el relevo? «Solo puedo decir que a final de año Eudald y yo ya no vamos a estar, quien tome ese relevo será el equipo quien decida, nosotros tenemos nuestras ideas pero no lo vamos a decir, no podemos sugerir salvo que nos pidan consejo», responde José María Bermúdez de Castro.

La pista existente, los nombres que acompañan a los codirectores en la solicitud de los proyectos de investigación, «puede ser o no los que dirijan la excavación, ellos elegirán, pero si te digo que se pueden elegir dos, tres o diez directores porque todos los responsables de yacimiento son perfectamente capaces de llevar el proyecto, tenemos una cantera de investigadores de primer nivel para llevar la excavación», sentencia Bermúdez de Castro.

Como Investigadores Principales acompañan a Eudald Carbonell la investigadora Marina Mosquera. Junto con José María Bermúdez de Castro está María Martinón. En el último proyecto solicitado los dos codirectores ya aparecían como segundos co-Investigadores Principales. Con Juan Luis Arsuaga, que sigue siendo investigador principal, acompaña José Miguel Carretero, responsable del Laboratorio de Evolución Humana de la UBU e Ignacio Martínez en el proyecto anterior.

Entre los nombres del equipo que coordinan yacimientos, además de los arriba mencionados, se encuentran Rosa Huguet (Elefante), Paola García e Isabel Cáceres (Galería), Andreu Ollé (Dolina), Josep María Vergés (Mirador), la burgalesa Ana Isabel Ortega (Fantasma), Gloria Cuenca (Lavadero del río Arlanzón) o Josep María Parés (responsable de geocronología). Son algunos de los veteranos del equipo de investigación que tienen alguna responsabilidad en Atapuerca y décadas de trabajo en las excavaciones.

«Están mucho mejor preparados que nosotros, cuando Emiliano lo dejó, éramos pocos, nosotros tres básicamente, los que podíamos asumir la dirección del proyecto, ahora hay muchas personas que están mejor preparadas que nosotros, aprenderán a base de errores, como hicimos nosotros, pero les dejamos un proyecto encauzado y un método de trabajo que hemos do perfeccionando con ellos estos 30 años», señala.