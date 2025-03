La covid quintuplicó la demanda normal de oxígeno y triplicó la superficie de almacén

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Los más de 500 trabajadores que prestan los 13 servicios externalizados que hacen funcionar el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) no trataron a ningún paciente, pero su trabajo fue vital para que los profesionales sanitarios pudieran cumplir la intensa demanda de ingresos que generaron las primeras olas de la Covid-19, que les pilló casi por sorpresa, y las siguientes.

Cuando en el equipo de Mantenimiento, que coordinan la preparación de las plantas y la gestión de gases medicinales, se encontraban realizando la dialización de la Planta 7, porque entre los primeros pacientes de Covid que llegaban desde Miranda había casos que necesitaban este servicio, pensaban que estaban ante un servicio más.

«Fuimos allí con nuestro mono de trabajo, como siempre, cuando vimos que entraban los enfermeros en un buzo aislados en todo momento es cuando nos dimos cuenta lo grave que era lo que estaba pasando», señala el jefe de equipo de Mecánica y Mantenimiento, Eduardo Mediavilla Martínez. En unos días la demanda de transformación de los hospitales de día en UCIS, de tres pasaron a seis, era acometida por el equipo de mantenimiento preparaba todas las tomas necesarias de aparataje médico y gases.

Uno de los consumos que más se incrementaron fue el de Oxígeno, necesario para los problemas respiratorios que presentaban los pacientes con coronavirus. Al duplicar el espacio Uci la demanda de oxigeno se disparó. Se incrementó en un 50% pasando de los 390.035 metros cúbicos de oxígeno suministrados en 2019 a los 591.326 suministrados en 2020. «En una situación normal el hospital consume el 5% del depósito de oxígeno que hay, en los picos de covid se llegaba a consumir el 20% disponible y si lo habitual es que el suministro se realizara desde Tarragona cada 15 días, en la época del covid cuando un camión descargaba salía otro de la planta de producción hacia Burgos», explica Mediavilla. Un pico de demanda que puso en tensión las tuberías y conductos de todo el hospital manteniendo en vilo al equipo de 11 operarios de mantenimiento, aunque «el suministro siempre estuvo garantizado y a salvo, es nuestro trabajo que sea así».

Un esfuerzo que se mantuvo durante las ocho olas de la pandemia porque el hospital ampliaba y replegaba su espacio covid en función de la demanda de casos. En este sentido, otro de los picos de actividad fue la desinfección de las plantas covid cuando dejaban de serlo.

El equipo optó por el uso de Peróxido de Hidrógeno nebulizado a partir de un equipo especializado que permitía aniquilar cualquier rastro del SARS-CoV-2 y recuperar la actividad diaria en ese espacio. «Se sellaba la planta, se hacia un cálculo del tiempo de exposición en función del tamaño del espacio a tratar y se dejaban testigos de peróxido en sitios de difícil acceso como dentro de cajones, y todos daban positivo», explica el responsable de mantenimiento. A éste sistema se incorporó un robot con emisión ultravioleta que mapeaba la planta y la higienizaba. «Estos aparatos se siguen utilizando, el robot con emisión ultravioleta en quirófanos y seguimos con el equipo de peróxido porque sigue habiendo covid», recuerda.

El reto abrió una etapa de trabajo a destajo entre el equipo de 11 personas entre las que «no tuvimos vacaciones, ampliábamos horas porque si ya es difícil encontrar este personal cualificado en una situación normal, en medio del confinamiento se hizo imposible», explica. Eso sí, asegura que ninguno del equipo tuvo un contagio covid pese a que «siempre ibas con el miedo de llevarlo a casa».

Limpieza al cubo

Quienes dispararon la contratación fue el servicio de Limpieza. «Nos avisaron de un día para otro lo que pasaba y en días pasamos de tener el personal de guardia a realizar contratos de hasta diez personas en un día», recuerda la encargada general del servicio de Limpieza de Eficanza, Cristina Gil Carrasco. La carga de trabajo se multiplicó. Al mismo ritmo que los boxes recibían pacientes ellas tenían que realizar una limpieza profunda de cada elemento de cada habitación, repetirla tres veces y a la máxima velocidad porque se necesitaba para un nuevo paciente. Una limpieza elevada al cubo.

«La primera parte complicada fue la de interiorizar el protocolo, pero era algo que no se cuestionaba, epis, producto y limpieza tres veces... La implicación del personal fue tremenda», recuerda Carrasco. Pasaron de ser 196 limpiadoras en prepandemia a alcanzar en el pico más alto a 235 trabajadoras. En la postpandemia el personal es de 206 personas, diez más que antes de la pandemia. «Normalmente tienes una bolsa de la que ir tirando para refuerzos, entonces se quedo vacía, y la contratación prácticamente era telefónica, no todo el mundo quería, quien se decidía se incorporaba al cuadrante en ese momento, no había margen», cuenta.

También cambiaron los productos de limpieza por unos clorados y la dificultad de trabajar con doble epi, doble guante, doble mascarilla. «Era más tiempo de preparación y menos comodidad pero era lo que había que hacer» .

Entre las imágenes que Cristina Gil recuerda de manera mas vívida fue el tendal que improvisaron las limpiadoras para colgar sus batas de protección. «Entendiendo que los epis eran prioritarios para los sanitarios, ellas también querían una garantía de protección, recuerdo que hubo algún momento que reciclaban los epis, los dejaban tendidos por si los tenían que volver a utilizar porque hubo un momento que no había en ningún sitio y a ellas no les llegaban, afortunadamente se solvento con los test que fueron de las primeras en tenerlos», cuenta.

Ahora los protocolos covid se mantienen en el servicio de limpieza en las salas críticas (urgencias, ucis, neonatos y diálisis) el resto se aplica en caso de infección o aislamiento. Después del reto que supuso para el equipo de limpiadoras garantizar la limpieza de los espacios del hospital siguen sintiéndose invisibles. Que los aplausos de las ocho de la tarde no iban con ellas. «El de la limpieza es un trabajo que no está reconocido pero es indispensable y la pandemia lo demostró».

Reto logístico

Para el equipo de logística de Eficanza la demanda también se multiplicó. Tanto que se llegó a triplicar el espacio de almacenaje porque «aumentó la demanda de pis (mascarillas, guantes) lencería (ropa de habitación y ropa de uniformidad del personal y la línea de sucio se habilitó en dos circuitos el normal y el covid», informa el coordinador de Logística de Eficanza, Roberto Olayón Márquez.

El doble circuito se mantuvo durante bastante tiempo pero lo que sí ha quedado es el uso de bolsa hidrosoluble para depositar los residuos covid y poder trasladarlo. «El covid no ha desaparecido», recuerda.

El desarrollo del trabajo también se vio afectado por las medidas de aislamiento. El material fungible debía llevarse a almacenes periféricos ubicados en las zonas críticas. «Al contar con tres ucis más en los peores momentos hubo que modificar el acceso, allí teníamos que trabajar con buzos para poder reponer el material, era difícil trabajar, sudabas mucho y, al principio, fue incómodo», reseña Olayón. Cuenta con orgullo que nadie del equipo se contagió.

La demanda de epis se disparó y, a pesar de que había una rotura de stock al principio de la pandemia «nunca faltaron epis, tuvimos crisis, parecía que no siempre llegaban y luego venían camiones de cualquier sitio, recuerdo que llegaron de Turquía, al final siempre llegaban, hubo aportes de empresarios, fue la solidaridad de la sociedad en ese primer momento». Todos son conscientes que prestan servicio, sin ellos la maquinaria del hospital no habría podido responder a los picos de demanda que generó una pandemia que paralizó el mundo hace cinco años.