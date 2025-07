Los bailarines de la Dance World Cup en Burgos: llenan los hoteles pero no tapean

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La Dance World Cup, que acerca 8.000 bailarines y sus familias a la ciudad de Burgos hasta el próximo sábado 12 de julio, se deja sentir en la ciudad. Han tomado las calles del centro y los hoteles están a rebosar. «En estos días los hoteles de Burgos están llenos, salvo algún día suelto, está todo ocupado por estos bailarines y sus familias», reconoce el portavoz de los hoteleros en la Federación Provincial de Hostelería Luis Mata.

Los hoteles están llenos y muchos «han tenido que contratar algo más» en un evento que bulle de actividad en el centro de la ciudad pero que se dispersa a todos los hoteles. «La actividad es común tanto para los establecimientos céntricos como para los que están a las afueras, no sucede lo mismo en hostelería y comercio que está un poco circunscrito al centro», señala.

Aunque no tanto como pudiera parecer. Porque los bailarines internacionales no han descubierto el tapeo por la ciudad ni tiran de los menús del día. «Es sorprendente, porque esperábamos otra cosa, pero no se les ve tapear, ni venir a comer la comida típica, son un público, el que ha venido hasta ahora veremos con los mayores que empiezan a llegar, que está tirando de cadenas de hamburguesas y pizzas, van mucho al supermercado pero de tapear aún no”, señala el portavoz del área de restauración de la Federación Provincial de Hostelería, Enrique Seco.

De esta manera, los negocios que están viendo su impacto son cafeterías, especialmente en la hora del desayuno, espacios de comida rápida, prefieren las grandes cadenas, y supermercados. Es a donde se está yendo la cartera de los miles de visitantes que se alojan estos días en Burgos viniendo de diferentes puntos del país.

Así que el grupo de whatsapp de los hosteleros la pregunta más común estos días era ¿dónde están los bailarines? Calle por calle iban respondiendo que no los veían ni tiraban de bares, algo típicamente español y turístico. «Es que hemos hecho menos que un sábado de julio normal, porque el resto del turismo que siempre viene en estas fechas no ha encontrado hueco», lamenta Seco. El problema es que, en función de las previsiones, hay negocios que habían reforzado su personal para este evento. Algunos han tenido que prescindir de ellos.

Si bien es cierto que la final internacional de la Dance World Cup se centra en los concursantes más pequeños (categorías midi e infantil) cuyas finales arrancaron ayer y se cerrarán hoy. A partir de este miércoles se desarrollarán el grueso de las competiciones de los junior y senior de 12 a 18 y más de 18, cuyo interés gastronómico pueda ser más cultural y turístico. «Esperemos que en esta segunda fase de la competición podamos recuperar un poco de lo que habíamos pensado que iba a pasar que era tener los bares de tapas llenos al menos en el centro de la ciudad», lamenta el portavoz de los empresarios de restauración de la capital.

A pesar de que la Dance World Cup no está funcionando como los negocios de hostelería de restauración esperaban, están satisfechos con la imagen que cualquiera que pasee por el centro de la ciudad puede ver. Cientos de chicos y chicas, ataviados con su equipación de país, con una sonrisa de satisfacción en su rostro, seguro que un helado o unas patatas fritas, que es lo que dicen más se está pidiendo, y mostrando acrobacias y bailes perfectamente coordinados en cualquier lugar de la ciudad.

Los acompañantes de la Dance World Cup son una parte mas de un certamen que reunen a cerca de 20.000 personas.TOMAS ALONSO

La capacidad de Burgos

«Estamos encantados de este evento, para la hostelería está siendo un impacto menor de lo previsto inicialmente, pero está claro que es un gran escaparate que sitúa a Burgos como una capital capaz de asumir retos de gran envergadura como puede ser la capitalidad cultural 2031 y también que estas familias tengan curiosidad o ganas de volver a visitarnos», reivindica Seco.

«Burgos está demostrando que está preparado para acoger eventos de este calibre, en la ciudad nunca ha habido esta cantidad de visitantes durante tanto tiempo quizás algún fin de semana concreto, pero no tantos días, y eso es algo que nos alegra a todos como ciudad», reconoce Luis Mata.

Los hoteles están prácticamente llenos y hay quien critica la subida de tarifas. Mata se defiende. «Que en algún caso particular haya habido precios disparados no quiere decir que sea algo generalizado, está algo más caro, sí, pero es oferta y demanda y son precios igual más altos de lo habitual pero no es para nada abusivo», sostiene. Estima que una media de 180 euros por habitación al día «no son cifras extrañas en grandes ciudades o en países como de los que vienen los participantes a la competición o en viajeros internacionales como son la mayoría de los que vienen en estos días».

Sí es cierto que se pueden encontrar habitaciones en hoteles de Burgos. «Siempre tienes reservas que es tu actividad habitual, grupos que suelen venir en julio, que igual su reserva pilla dos o tres días de la semana de la danza y se te queda vacío, la sacas, pero se están cubriendo perfectamente aunque sea otro tipo de público», señala Mata.

Señala que los hoteles se han visto salpicados todos por el evento y reconoce que restaurantes, bares y cafeterías «se circunscribe a la zona más cercana al evento», explica. Señala que la actividad en estos espacios es «escalonado porque son de diferentes países y cada uno tiene unas costumbres, tienes gente que a las seis ya se sienta a comer».

Otra actividad que ha disparado la demanda son los taxis, con idas y vueltas desde los hoteles al centro de la ciudad y también el comercio. Especialmente tiendas de ropa y droguería para el equipamiento de escenario que las bailarinas necesitan. La FEC analizara entre sus asociados a partir del viernes el impacto directo en el sector.

«Hay mucho trabajo directo que se está viendo beneficiado por el público de la Dance World Cup, pero muchos más indirectamente desde la lavandería de un hotel, la pescadería o la carnicería, el que suministra los productos de la droguería… Es un evento muy potente y es una alegría en las calles», señala.

Y es que son muy visibles ya desde el aeropuerto de Madrid. En el avión llegan con su equipamiento y sus mochilas identificadas como de la Dance World Cup con destino a Burgos. Como decía el CEO del evento, John Grimshaw, en la recepción de la alcadesa de la ciudad antes del desfile inaugural que inundó el centro de Burgos «la único que cambiaría es que el aeropuerto de Madrid estuviera más cerca, todo lo demás Burgos está dando una acogida fantástica».

Todos los implicados en el sector turístico tienen claro que «el reto ahora es que todos se queden con una buena impresión de la ciudad, del evento y vuelvan, al final esto es una promoción espectacular entre clientes con un buen poder adquisitivo que, si un verano se van a Málaga igual se acuerdan de lo bien que lo pasaron en Burgos y se paran unos días», señalan los hosteleros.