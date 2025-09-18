De la Rosa: "La manera de negociar de la señora Ayala se traduce en un chantaje"

Los concejales del PSOE, Daniel de la Rosa y Josué Temiño, llegan a la reunión con el equipo de Gobierno del PP.TOMÁS ALONSO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

"La manera de negociar de la señora Ayala se traduce en un chantaje". Así ha interpretado el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Burgos, Daniel de la Rosa, la oferta realizada por Cristina Ayala en la primera reunión para hablar sobre el presupuesto municipal para 2026, en la que se buscaban vías de entendimiento. Desde el equipo de Gobierno, se ha planteado al grupo municipal socialista la ejecución de las obras del bulevar de la calle Vitoria, uno de los proyectos estrellas de De la Rosa en el pasado mandato, a cambio del apoyo "sin vetos" a las cuentas para el próximo ejercicio.

Para el socialista esto se traduce como: "No os opongáis al túnel de la calle Santander y a cambio lanzo la licitación de las obras de esta avenida comercial".

"No es el momento ni las formas y nosotros no aceptamos chantajes", ha continuado el líder del PSOE, que opina que una negociación se construye a base de cesiones por parte de quienes tratan de llegar a un acuerdo.

El grupo municipal socialista asegura que el túnel de la calle Santader es una línea roja que no están dispuestos a cruzar, ya que durante todos estos meses, desde que Ayala lanzó el denominado proyecto Xpande, han estado haciendo "pedagogía" para que la ciudadanía sepa que este Ayuntamiento no puede "acometer la locura de comprometer 30 millones como mínimo en este mandato y en el siguiente para hacer un túnel que no quiere nadie".