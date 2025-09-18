Ayala tienta al PSOE con ejecutar el bulevar de la calle Vitoria como moneda de cambio si apoya las cuentas del PP

Un momento de la reunión entre la alcaldesa y el concejal de Hacienda con los responsables de los grupos municipales de PP y PSOE.ECB

El equipo de Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Burgos comienza a negociar “sin vetos” el presupuesto de 2026 con la alcaldesa, Cristina Ayala, al frente. En la primera reunión con el grupo municipal del PSOE, Ayala ha ofrecido al equipo de a Daniel De la Rosa recuperar el proyecto del bulevar de la calle Vitoria, con la licitación de las obras en 2026 a cambio de el apoyo de los 12 concejales socialistas a las cuentas.

Ayala entiende que para llegar a un entendimiento es necesario “sumar” proyectos impulsados por otros grupos, en este caso, uno de las propuestas estrella del PSOE mientras estuvo al frente del Ayuntamiento.

“No es el proyecto que hubiésemos impulsado desde el PP para la calle Vitoria, pero puesto que el proyecto está redactado estaríamos dispuestos a impulsarlo no solo a hablar y debatir sino a ejecutar”, manifestó la alcaldesa, en una comparecencia de prensa tras el primer contacto con el PSOE para negociar las cuentas.

Así, recordó que es una obra cuyo coste se estimó en 12 millones de euros para resaltar la importancia del ofrecimiento a la formación que dirige De la Rosa.

Lo que no está dispuesto a admitir el PP es un “veto” por parte de los otros grupos al proyecto de ciudad que están impulsando.

Esto se traduce en que los populares no admitirían que el PSOE o Vox les impongan la no ejecución de su propuesta estrella 'Xpande', que incluye el Mercado Norte y el túnel de la calle Santander.