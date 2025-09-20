Borrón y cuenta nueva en FAE tras una votación de infarto

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Borrón y cuenta nueva en la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE). Nadie podía prever a ciencia cierta quién se alzaría con la presidencia de la patronal burgalesa. Ni siquiera los dos candidatos, Ignacio San Millán y Andrés Hernando, parecían tenerlo claro pese a contar con apoyos seguros entre los electores. Finalmente, San Millán logró alzarse con la victoria por la mínima. Con tres votos de diferencia (52 a su favor y 49 para su rival) y dos papeletas en blanco. El resultado, «muy ajustado» tal y como reconoció el ganador, denota que existe una «fractura muy importante» pendiente de subsanar.

Realizado el recuento y oficialmente confirmada su victoria, lo primero que hizo San Millán fue dar la «enhorabuena» a Hernando. Un «rival muy difícil», con el que mantiene una relación cordial pese a las rencillas manifestadas durante la campaña, que también comparte la necesidad de «reconducir la casa de todos los empresarios». Partiendo de esta base, dejó claro que su principal objetivo, a tenor de lo sucedido en los últimos dos meses, es garantizar la «unión de FAE» a base de «trabajo, diálogo, respeto humildad, orgullo y ambición». En resumen: «consenso» frente a «imposición».

Como ya avanzó hace unos días este periódico, el «núcleo duro» de San Millán estará conformado por Julián Alonso (GJ Automotive), Javier Herrán (Construcciones Javier Herrán) y Arturo Rica (Ribsa). Quedaba una cuarta equis por despejar en la ecuación. Se trata de Esteban Pérez Pino, presidente de la Asociación de Oficinas y Despachos y hombre de confianza del líder saliente de la patronal, Miguel Ángel Benavente.

El resto de nombres que integrarán el Comité Ejecutivo son, a día de hoy, una incógnita. Existe, no en vano, una «tradición» en el seno de FAE consistente en dar la vicepresidencia al máximo representante de la Federación de Empresarios del Metal de Burgos (Femebur). En este caso, Andrés Hernando.

«Ninguna objeción», salvo que el propio Hernando lo rechace, a dicho nombramiento. El nuevo presidente de FAE aboga por cerrar heridas y tender puentes «con todas las asociaciones». Independientemente de quién le haya votado, su intención es tantear a cada una de las organizaciones situadas bajo el paraguas de la patronal para configurar el comité. En cualquier caso, recordó que las únicas agrupaciones que se posicionaron públicamente a favor de Hernando fueron la Federación de Empresarios de Comercio de Burgos (FEC) y la Asociación de Empresarios del Polígono de Villalonquéjar (AEPV). ¿Aviso a navegantes?

No estará en la Ejecutiva, aunque «seguirá formando parte de FAE a través de Femebur», el presidente saliente. Sea como fuere, el plan más inmediato de San Millán será reunirse, a partir del lunes, con los trabajadores de la Casa del Empresario y las asociaciones. También con los sindicatos, dada su apuesta por el «diálogo» para abordar cuestiones como la «escasez de mano de obra» en determinados sectores o el «absentismo».

Al margen de sus pretensiones a cuatro años vista, el nuevo líder de la patronal aseguró que cumplirá «un solo mandato» y «si es posible menos». Bromas aparte, volvió a insistir en que afronta esta andadura con su «propio criterio» y con «nuevas ideas». Siguiendo la línea trazada por Benavente, a quien ha acompañado durante más de una década, pero tratando de establecer elementos diferenciadores de aquí en adelante.

Lo que no cambiará en relación a la anterior etapa es el carácter «independiente» del que tanto ha hecho gala su antecesor. Dicho de otra forma, considera que los políticos deben permanecer «al margen» de lo que ocurra dentro de la patronal, cuya principal finalidad es «defender a los empresarios».

«Espíritu constructivo»

Dispuesto a imprimir un talante conciliador desde el minuto uno, San Millán sentenció nada más ser elegido que «en FAE no hay ni vencedores ni vencidos». Ni un solo reproche a su rival, aunque sí lamentó que iniciase la campaña «mucho antes» de registrar su candidatura.

La mano entre ambos había quedado tendida de antemano. Lo evidenciaron el jueves, durante la celebración del 50 aniversario de la factoría de Adisseo en Burgos, y todo parece indicar que cumplirán con lo prometido. Hasta el punto de pactar una hoja de ruta conjunta en la que expresan su disposición a colaborar para garantizar la unidad del empresariado burgalés.

El documento se difundió justo antes de la primera comparecencia de San Millán, en calidad de presidente, ante los medios de comunicación. En el texto, los dos subrayan la voluntad compartida de que la organización «mantenga y refuerce su papel como referente del empresariado burgalés». Además, destacan la importancia de apuntalar a FAE como «la voz legítima en la defensa de los intereses de las empresas, impulsora del desarrollo económico y social de Burgos y representante sólida ante la sociedad y las instituciones».

Aparentemente en el mismo barco, también manifiestan públicamente su compromiso de «colaborar con lealtad, respeto y espíritu constructivo» para de poner sus capacidades al servicio de un proyecto colectivo que fortalezca a la patronal. Asimismo, señalan que el propósito común es que FAE continúe siendo «una institución sólida, respetada y dinámica, generadora de confianza, oportunidades y prestigio para toda la provincia de Burgos».

Bajo ese principio de cooperación leal, Hernando y San Millán han pactado, de acuerdo a lo recogido sobre el papel, una alianza estratégica específicamente concebida para que el empresariado pueda alcanzar sus metas en un contexto internacional complejo.

Despedida abrupta

Encargado de cerrar la Junta Directiva Electoral, Benavente se despidió de la presidencia de FAE con un sonoro portazo. Empezó suave, poniendo en valor que estas elecciones son un «ejemplo claro de lo que es la democracia y el juego limpio». Y de repente, como si nada, cargó contra Hernando por intentar convocar «ilegalmente» elecciones en Femebur, de ahí que solicitase su suspensión cautelar en el juzgado.

Sabiéndose interpelado, Hernando abandonó la sala de inmediato junto a sus más cercanos colaboradores. Poco a poco, otros asociados hicieron lo propio mientras Benavente defendía la «legitimidad» de su empresa, Kataforesis, en la vicepresidencia de la patronal metalúrgica.