Temiño critica el gasto "faraónico" en los jardines del HUBU cuando las zonas verdes están abandonadas

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal socialista critica que el equipo de Gobierno de Cristina Ayala "tire de chequera" planteando grandes inversiones, en este caso concreto habla del proyecto de los jardines del HUBU hasta la estación de tren, mientras crece la preocupación en la ciudad por la falta de salubridad en las calles.

El viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos, Josué Temiño, considera una "obra faraónica" destinar 3,8 millones de euros a la mejora ambiental de varias parcelas entre el G-3 y el S-4, cuando los jardines de la ciudad adolecen de un mantenimiento adecuado, a pesar del aumento del coste del servicio de parques y jardines, en manos de la UTE Jardines de Burgos (Valoriza-Parque Norte).

El socialista recuerda que ya en el pasado mandato concurrieron a fondos europeos que no consiguieron para mejorar toda la zona entre la avenida Islas Canarias y Casa la Vega, y ahora se encuentran con un "proyecto estrella" en el área de Medio Ambiente que ha rescatado y ampliado en dos tramos más su propuesta. No critica la idea que plantea el equipo de arquitectura que desarrollará el proyecto, Ajo Taller, pero sí las formas de sacarlo adelante ahora con la idea de gastarse hasta 3,8 millones de euros.

Desde el grupo municipal socialista, defienden que antes de ejecutar una actuación tan costosa, los populares deberían haber explorado otras vías para cofinanciar el proyecto y pone como ejemplo la actuación en El Parral, que cuenta con fondos europeos que, en este caso, gestiona Patrimonio Nacional.

Además, Temiño anticipa que además de la fuerte cantidad de inversión para transformar toda esta zona, será necesario un coste importante de mantenimiento de todos estos jardines. "Hemos aumentado el contrato de mantenimiento en dos millones de euros y estamos viendo zonas verdes degradadas porque no hay una conservación", añade, a la vez que pone como ejemplo el botánico de La Quinta, la zona del Castillo, el parque de San Isidro o el parque Félix Rodríguez de la Fuente.

Los socialistas exigen al Partido Popular que vele por el cumplimiento del contrato de mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad, en lugar de "vender humo" cuando ya ha pasado el ecuador del mandato.

Plagas en la ciudad

Por otro lado, Josué Temiño se ha referido a los problemas de salubridad que se están registrando en el casco histórico de la ciudad, por la aparición de ratas en la zona de La Puebla, si bien asegura que anteriormente hubo quejas en Villímar por roedores y también en otras zonas por cucarachas. "Hay un incremento considerable de las plagas de ratas, cucarachas y palomas, porque Burgos tiene unas condiciones de limpieza pésimas", advierte.

El viceportavoz socialista incide en que el servicio de Medio Ambiente y Sanidad está a la cabeza de las quejas ciudadanas por las condiciones de limpieza de la ciudad, "es algo real que se puede consultar". Se ha referido también a los problemas de personal que tiene la brigada de plagas, que vienen denunciando desde el PSOE hace meses. Uno de los dos trabajadores de la brigada se jubiló y se ha contratado a una persona con el Servicio Público de Empleo de Castilla y León de forma eventual.

El PSOE reclama que se "rearme" esta unidad de control de plagas con trabajadores municipales, si bien dotar de personal puede llevar meses por los procedimientos administrativos. En este sentido, instan al equipo de Gobierno a contratar a empresas si no llegan con medios propios "porque el problema sigue estando ahí".