Atapuerca exhibirá todos sus cráneos en el Museo de la Evolución

A Miguelón, apodo del Cráneo 5, le acompañarán nuevos amigos en menos de un año. El Museo de la Evolución Humana de Burgos quiere mostrar dentro de un año a los principales científicos en evolución humana que se citarán en Burgos en septiembre de 2026. La ciudad acoge el Congreso de la Sociedad Europea para el Estudio de la Evolución Humana en 2026 que organiza a nivel científico el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, Cenieh.

Imagen de los 20 cráneos de la Sima de los Huesos.

La cita, que acaba de celebrarse en París con una importante presencia de científicos de Atapuerca, reunirá a «los principales expertos en investigación en evolución humana en Burgos y planteamos para entonces una gran exposición con los cráneos y mandíbulas de Atapuerca que creo que nunca se ha hecho algo así, con tantas piezas originales», avanzó el director científico del Museo de la Evolución, Juan Luis Arsuaga.

La exposición se conforma de la parte de los huesos de la cara, mandíbulas y cráneos y permitirá analizar cuestiones vinculadas a la evolución del cerebro. Para ello contarán con piezas muy completas como Miguelón o el Cráneo 17 a otras que son partes de la cara como Lucas. En total 20 son las piezas identificadas craneales identificadas como de individuos diferentes en la Sima de los Huesos.

A ellos hay que sumar las dos piezas de Sima del Elefante (la mandíbula de Homo sp y Pink la cara de Homo Affinus Erectus). Junto a ellos se expondrán las cuatro piezas del esqueleto craneal que se han recuperado de Homo antecessor: estará la Chica de la Gran Dolina (parte craneal ATD6-15 y parte mandibular ATD6-69). Junto a estas piezas la colección se completa con tres piezas craneales más y otras tres mandíbulas o hemimandíbulas de la colección. También hay un parietal neandertal que se localizó en las primeras prospecciones de trabajo arqueológico en Cueva Fantasma que, aún sin publicar, podría llegar a la muestra.

«Es una satisfacción poder organizar algo así, porque para nosotros los investigadores significa cumplir con el compromiso que esos fósiles que aparecieron aquí, que hemos estudiado, que hemos analizado e investigado, puedan volver a mostrar aquí en la ciudad de Burgos», señaló Arsuaga. Piezas que están en estudio porque, incompletas, podrían sumarse a ese gran puzle de la evolución humana que se arma entre los más de diez yacimientos de diferentes épocas que se excavan en la sierra de Atapuerca.

¿Homo atapuerkensis?

Una ocasión en la que se plantean abordar aspectos vinculados a la nomenclatura de las especies. Se da la casualidad que la especie con el mayor registro fósil del mundo, los preneandertales de la Sima de los Huesos sobre los que se conservan unos 7.000 fragmentos de hueso craneal y postcraneal de varios individuos y se ha extraído el ADN mitocondrial y nuclear, no tiene nombre desde que dejó de ser Homo heidelbergensis.

«La taxonomía de la especie está resuelta, son los preneandertales, pero sí que se puede abordar en el congreso un punto sobre la nomenclatura en Atapuerca tenemos que ver cómo encajamos los fósiles de Elefante, para mí son Erectus pero ¡es tan amplio!, el estatus de Homo antecessor se va consolidando, y en la Sima habrá que ver si es una especie o una subespecie... veremos a ver», explicó Arsuaga en el encuentro de presentación de la programación para el próximo cuatrimestre del Museo de la Evolución y los elementos del Sistema Atapuerca en los pueblos en torno a los yacimientos. Entre bromas afirmó que «no sé qué podría ser pero hemos hablado que quizas Atapuerkensis pero con K, la q en el idioma anglosajón no se entiende mucho y, además, la primera referencia a Atapuerca es con K», propuso.