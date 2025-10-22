Felipe VI no se resistió al lechazo en su visita Burgos
El rey acudió a comer al restaurante Azofra tras inaugurar el Congreso de la Empresa Familiar y antes de acudir a la sede de Antolin
El rey Felipe VI no solo pudo disfrutar del trabajo en innovación que realiza una de las empresas punteras del mundo en el sector de la automoción como Antolin. También pudo deleitarse con la tradicional gastronomía burgalesa, con una parada en un restaurante burgalés después de inaugurar el Congreso Nacional de la Empresa Familiar.
Tras participar en el Fórum en el encuentro de la empresa familiar, Felipe VI acudió al restaurante Azofra, que presume en su página web de ser uno de los diez mejores asadores de España y que está especializado en el cordero lechal asado en horno de leña. Un menú en el que también el rey Felipe VI pudo disfruta de otros de los platos típicos de la cocina burgalesa, la morcilla de Burgos.
Como no podía ser otra manera, el monarca no pasó desapercibido a su entrada al restaurante, que en ese momento estaba prácticamente completo. La sorpresa de los comensales al ver entrar a Felipe VI en el restaurante no impidió que alguno grabara el instante con el teléfono móvil.
En el vídeo, cedido por Radio Evolución, que acompaña esta información se puede ver cómo cuando accede el rey al restaurante empiezan a sonar aplausos y gritos de "Viva el rey" y "Viva España" mientras Felipe VI saluda a los comensales mientras accede al fondo del establecimiento.