Vox no descarta ir a la Justicia por las «irregularidades» de las gastronetas

El portavoz municipal de Vox, Fernando Martínez-Acitores, corrobora que alrededor de la organización de la feria de gastronetas, en particular, y de la programación de San Pedro, en general, «cada vez se demuestran más irregularidades». Así se refiere al hecho recientemente conocido de que al menos uno de los convenios con las empresas que patrocinan las celebraciones, el de Mahou-San Miguel, se haya firmado varios meses después de terminadas las fiestas.

El concejal ha explicado que ha sido a 23 de octubre cuando lo rubrican los representantes de la firma cervecera, casualmente al día siguiente de la comisión de investigación que se convocó para tratar sobre los acuerdos de patrocinio de las fiestas con varias empresas, entre ellas la mencionada.

Martínez-Acitores lamenta la actitud del equipo de Gobierno del Partido Popular, retando constantemente a la oposición (por Vox y el PSOE) a acudir a los tribunales y negándose a dar explicaciones en el seno de la comisión.

A estas alturas, cuando quedan la mitad de las sesiones por celebrarse, desde Vox, son partidarios de esperar a que concluya y, a partir de las conclusiones que se saquen, no descartan acudir a la Justicia. «Preocupa la falta de asistencia del equipo de Gobierno a las sesiones. Si no hay nada que ocultar, deberían dar explicaciones», señaló el edil de Vox, que opina que más preocupados deberían estar ellos (por los miembros del PP), ya que están «saliendo cosas» que merecen explicaciones. Además, el portavoz pone en entredicho el funcionamiento del entorno de la Alcaldía al respecto de la organización de eventos.

«Veremos que va saliendo, pero yo no descarto acudir a los tribunales», sostiene el concejal, que en la rueda de prensa abordó otros asuntos de actualidad municipal.

De esta manera, se refirió al apoyo dado por Vox para aprobar las cuentas de la Sociedad Municipal de Aguas con el compromiso de congelar la tasa del agua que pagan los burgaleses durante 2026.

El portavoz de Vox, que fue presidente de Aguas de Burgos durante su etapa en el bipartito, se interesó en el seno del consejo por la posibilidad de reducir el recibo, que se subió un 9,5% con él como responsable de la empresa pública. «Yo expuse que llevásemos la tarifa al mínimo posible y me dijeron que el mínimo posible, tal y como están las cosas, es el actual. Que ahora mismo para el año 2026 se puede congelar, pero no bajar», expuso en una rueda de prensa en la sala de prensa del Ayuntamiento de Burgos, en la que recordó que en el nuevo presupuesto se ajustaron a la baja las inversiones para 2026.

Bonos al consumo

Martínez-Acitores se refirió a la iniciativa de los bonos al consumo para favorecer al comercio y a la hostelería locales, que ha salido adelante gracias al impulso de Vox, que introdujo la partida en la primera modificación presupuestaria del año, el pasado marzo. «Nosotros pedíamos que saliesen en unas fechas buenas para el comercio», indicó, a la vista de que nuevamente la campaña se celebrará coincidiendo con el Black Friday (28 de noviembre) y muy cerca de la Navidad.

El concejal se hace cargo de las complicaciones «burocráticas» que conlleva una iniciativa de este calado, porque requiere la autorización de la Junta de Castilla y León, pero piensa que si la modificación salió adelante en marzo se podría haber gestionado mejor para que «llegue en los tiempos adecuados».

Por último, se refirió al Pleno extraordinario convocado para el próximo martes para tratar sobre políticas de vivienda. Para Vox mejorar el acceso a una vivienda de los burgaleses es un tema de relevancia, que debe abordarse como un proyecto de ciudad.