La Diputación de Burgos prevé rondar los 200 millones de presupuesto en 2028

Un documento «abierto a la crítica» con el objetivo de alcanzar el «mayor consenso posible». Así definió este miércoles el presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, el borrador presupuestario elaborado por el equipo de Gobierno de cara a 2026. El montante global, en principio, ascendería a 178,4 millones de euros. No en vano, el anteproyecto también incluye una estimación para 2028, una vez finalizado el actual mandato. De cumplirse, la las cuentas de la Institución Provincial rondaría los 200 millones (197,2 para ser exactos).

Antes de entrar en materia, Suárez destacó que la Diputación atraviesa una situación económica «muy saneada». De hecho, la previsión del Ejecutivo es culminar la legislatura con una deuda por debajo del 40%. Para el próximo ejercicio, se espera una liquidación del 7,56 y un ahorro neto del 47%.

Dentro de los objetivos que se marca la Corporación en estas cuentas que mantienen el carácter plurianual de las dos anteriores, el refuerzo de los Servicios Sociales se sitúa en primera línea con una inversión global de 45 millones. En este sentido, Suárez indicó que se pondrá el foco sobre las cinco residencias de mayores gestionadas por la Diputación y el servicio de ayuda a domicilio.

En materia de ayudas, el Ciclo Integral del Agua pasará a formar parte del capítulo de Urgencias. Además, se destinarán 5,2 millones durante los dos próximos años para rehabilitaciones y mejoras en iglesias «a tiempo real». Por otro lado, se prevé reservar 8 millones para mantener el patrimonio e impulsar iniciativas que «darán que hablar».

Lógicamente, el borrador del presupuesto planteado por el Partido Popular también incluye una serie de inversiones estratégicas. Como era de esperar, el monasterio de San Salvador de Oña, el centro de recepción de visitantes de Clunia o el futuro complejo multiusos de Fuentes Blancas gozarán de gran protagonismo. No obstante, también se contemplan grandes sumas para renovar los parques de bomberos, contratar profesionales y adquirir nuevos vehículos.

Respecto a los Planes Provinciales, que se incrementan un 30% tras sufrir un «recorte importante» durante los dos primeros años de mandato, Suárez precisó que se prestará especial atención a la «prevención de incendios». De esta forma, se pretende dotar a los municipios de medios, tanto materiales como humanos, para evitar siniestros como los que han asolado Castilla y León este verano.