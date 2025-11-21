Savia nueva y múltiples retos en el Colegio de la Abogacía de Burgos

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

El Colegio de la Abogacía de Burgos está de enhorabuena. Por partida doble, además. En primer lugar, por el Premio Meninas 2025, concedido la semana pasada por el Ministerio de Igualdad, en reconocimiento a la labor que se presta en el turno de oficio de violencia de género. En segundo, porque este viernes juraron 28 nuevos letrados durante la fiesta de la Inmaculada Concepción, patrona de la profesión, en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

Una «cifra extraordinaria», en materia de incorporaciones, para «un Colegio de tamaño medio». La más elevada en la última década, de hecho. Normal que la decana, Mónica Pérez Villegas, proclame que Burgos sigue siendo un enclave «atractivo para ejercer la profesión».

Festividad de la Inmaculada Concepción, patrona de los abogados, en el TSJCyL.ÓSCAR CORCUERA

Pero no es oro todo lo que reluce. La Abogacía continúa inmersa en distintas batallas. De poco sirve, por ejemplo, que se reconozca la valía del turno de oficio si prevalecen las «desigualdades respecto a las comunidades autónomas que tienen las competencias transferidas». En este sentido, Pérez Villegas remarca por enésima vez que la Justicia gratuita es un «trabajo muy duro y sacrificado sin apenas recompensa económica».

«La resiliencia de nuestra profesión se ve ahí», sentencia. También en los partidos judiciales, donde el Colegio burgalés mantiene su «defensa a ultranza» y máximo respeto a la «Abogacía rural».

Poco o nada ha cambiado el panorama tras la reestructuración del Ministerio de Justicia con los tribunales de Instancia a fin de transformar el modelo organizativo. Los «problemas de interinidad de los funcionarios» siguen a la orden del día y tampoco ayuda la «escasa fijación de población» en el medio rural. Da la sensación, o al menos así lo percibe la decana, de que «todos los que están trabajando en el Juzgado quieren marcharse».

Al margen de lo «invisible» que pueda resultar la nueva Ley de Eficiencia, Pérez Villegas también pone el foco sobre la mediación. En el caso de Burgos, la aplicación de esta herramienta ha servido de ejemplo para el resto del país. Sin embargo, quedan muchas lagunas para que la prestación de este servicio sea verdaderamente efectiva.

«Somos los profesionales quienes hemos tenido que realizar una labor didáctica y divulgativa de lo que es el MASC (Medios Adecuados de Solución de Controversias)», subraya. Por no hablar de lo «inconcebible» que resulta el hecho de que, en el turno de oficio civil, quienes recurren a la asistencia jurídica gratuita «tengan que costearse el MASC porque no está contemplado».

Muchos son los retos que tiene por delante la Abogacía, aparte de los anteriormente expuestos. Preocupa la «falta de relevo generacional» y, al mismo tiempo, la ausencia de «pensiones dignas». Eso conlleva, según Pérez Villegas, que «muchos compañeros no puedan dejar la toga».

En clave gremial, la máxima representante de la Abogacía burgalesa reivindica un «gran Pacto de Estado por la Justicia» y que se «respete la independencia de las instituciones». Por otro lado, estima necesario aprender a «lidiar con las nuevas herramientas de Inteligencia Artificial». Dejando claro, desde ya, «que no nos pueden sustituir». Para ello, habrá que «profundizar en la humanidad de la profesión» y demostrar, aunque esté fuera de toda duda, «que no te atiende igual una máquina».