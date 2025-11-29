El pequeño pueblo de Burgos que entra en la red de Los Pueblos más Bonitos de España en 2026

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Creado: Actualizado:

El municipio burgalés de Santa Gadea del Cid se incorpora a la red de Los Pueblos más Bonitos de España en 2026, junto a Vilanova dos Infantes y Oseira, en la provincia de Ourense y Alpuente, en Valencia. Así se dio a conocer este sábado en la villa de Santillana del Mar, durante la celebración de la XIII Asamblea Nacional de la Asociación Los Pueblos más Bonitos de España.

La comisión de calidad, encargada de evaluar minuciosamente las candidaturas que recibe la asociación a lo largo del año y de realizar visitas técnicas a los pueblos que ya pertenecen a la red para verificar que siguen cumpliendo los estándares exigidos, ha resuelto favorablemente la incorporación de cuatro localidades. Asimismo, acordó la incoación de un expediente de expulsión a uno de los pueblos actualmente en la red, conforme a los procedimientos internos y a los criterios de calidad que rigen la Asociación.

Santa Gadea del Cid es una villa burgalesa de origen medieval que conserva un conjunto urbano muy homogéneo. Su iglesia-fortaleza de Santa María, del siglo XIV, domina el caserío y recuerda el carácter estratégico que tuvo esta localidad durante siglos. Las casas blasonadas, los restos del antiguo recinto defensivo y el ambiente tranquilo de sus calles convierten a Santa Gadea del Cid en un “ejemplo notable de conservación patrimonial en el nordeste de Burgos”.

Santa Gadea del Cid se une al club burgalés de los Pueblos Más Bonitos de Burgos que conforman Caleruega, Castrojeriz, Covarrubias, Frías, Lerma, Poza de la Sal y Puentedey.

Así lo indicaron hoy desde asociación en un comunicado recogido por Ical, donde explican que durante esta asamblea, también se llevó a cabo un balance de las actividades de la entidad, se presentaron nuevos proyectos, y también se abordaron temas de calado para la asociación, como los retos y desafíos del mundo rural, con especial interés en los ámbitos de la financiación y la vivienda.

Durante su intervención, el presidente de la asociación, Francisco Mestre, explicó que de todas las candidaturas presentadas este año, solo cuatro municipios superaron con éxito el exigente proceso de auditoría. "Esto demuestra que en nuestra red prima la calidad por encima de la cantidad, porque cada incorporación debe cumplir plenamente con los valores y el nivel que nos representan”.

Mestre dio así la bienvenida a estos pueblos que "enriquecen la diversidad territorial y fortalecen la red, siempre con el foco puesto en la excelencia y la defensa del patrimonio”.

Municipios de Valencia y Ourense

Los otros pueblos que se incorporan a la red de Los Pueblos más Bonitos de España en 2026 son Alpuente, en Valencia y Oseira y Vilanova dos Infantes en Ourense.

Alpuente, primer pueblo de la provincia de Valencia en pertenecer a la red, conserva un valioso legado histórico que se aprecia en su castillo de origen andalusí, las antiguas murallas y el trazado medieval de su casco urbano. El municipio destaca también por su acueducto, las huellas de dinosaurios halladas en su término y el interés de su museo paleontológico. Situado en un paisaje de montaña típico del interior valenciano, Alpuente ofrece una combinación muy equilibrada entre patrimonio, naturaleza e identidad rural.

Oseira, por su parte, es conocida por el Monasterio de Santa María, uno de los grandes referentes del Císter en España y pieza fundamental del patrimonio gallego. Este conjunto monástico, levantado entre los siglos XII y XVI, impresiona por su tamaño, su sobriedad arquitectónica y su historia. El pequeño núcleo que lo rodea se integra con naturalidad en un entorno de montaña tranquilo y hermoso, lo que hace de Oseira un destino donde paisaje, espiritualidad y patrimonio forman un conjunto excepcional.

Por último, Vilanova dos Infantes es una de las aldeas históricas más singulares de la provincia de Ourense. Su silueta está marcada por la Torre da Homenaxe, un vestigio medieval que domina el poblado desde hace siglos. El recorrido por sus calles empedradas permite descubrir un núcleo armonioso, de piedra y calma rural, donde se conserva también la tradición vinculada a la Virxe do Cristal. Es un lugar que mantiene viva la esencia de las antiguas poblaciones gallegas.