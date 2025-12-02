Burgos lleva gastado en contratos ‘a dedo’ un millón de euros más que el año pasado

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El importe que el Ayuntamiento de Burgos destina a contratos menores está en los 9 primeros meses de 2025, un millón de euros por encima de lo gastado en el mismo periodo de 2024 y en 2,5 millones más que durante 2023. El incremento porcentual es de un 19,79% si se comparan los datos de 2024 con los de 2025, pero si el punto de partida es 2023 el aumento es del 74,38%.

Llama la atención el incremento en las facturas de las adjudicaciones conocidas coloquialmente como ‘a dedo’, que son acuerdos que se emplean para cubrir determinadas necesidades de carácter urgente, pero a veces también recurrentes de las administraciones públicas. La particularidad es que se desarrollan con menos información pública que los procedimientos abiertos, que tienen más difusión y mayor periodo de plazo para que las empresas puedan concursar.

En concreto, en los tres primeros trimestres de este año (de enero a septiembre) a través de 1.414 contratos se han pagado 5.683.736 euros, frente a los 4.744.740 euros de 2024, siempre comparando los mismos periodos. El pasado ejercicio el número de acuerdos fue de 1.368 y el importe de los pagos fue casi un millón de euros menos.

Si se ve la estadística de los primeros nueve meses de 2023 en la que compartieron gestión el PSOE con el PP (el tercer trimestre del año de julio a septiembre) se observa una importante diferencia en cuanto al número de contratos que llegó a 1.042, mientras que la cantidad abonada alcanzó 3.259.424 euros.

Por tanto, se observa una tendencia clara al alza en los servicios, suministros u obras que se acaban tramitando por esta vía de contratación que apenas exige a las administraciones solicitar tres presupuestos a otras tantas empresas antes de tomar la decisión sobre con quién firmar.

Durante los 9 primeros meses de 2025, la factura media diaria que las distintas áreas municipales y sociedades públicas destinan a esta finalidad asciende a 21.050 euros, una cantidad que se obtiene de dividir los casi 5,7 millones entre 270 días de año. Y si nos fijamos en el número de contratos, la media diaria es de casi cinco.

Se consideran menores aquellos contratos de importe inferior a 40.000 euros, cuando se trata de obras, o de 15.000 euros, cuando están vinculados a la prestación de servicios o suministros, que tradicionalmente son la mayoría -con mucha diferencia- de los tramitados por las distintas áreas municipales en Burgos.

Durante el presente mandato, con Cristina Ayala al frente del Ayuntamiento, cada trimestre se nota ese aumento en el importe de las facturas pagadas de esta manera a través de un procedimiento simplificado, pero no por ello con menores controles, ya que debe mediar un informe motivado del órgano de contratación y una aprobación del gasto.

El año 2024 se cerró con un récord de 7,2 millones, repartidos en casi 2.000 encargos, con un gasto diario próximo a los 20.000 euros. De continuar este ritmo con el que ha comenzado el 2025, a final del ejercicio podrían alcanzarse los 8 millones de euros en contratos ‘a dedo’. Si bien es cierto que el verano seguramente se encargará de frenar las adjudicaciones, para volver a crecer en el último trimestre del año, como suele ser la tónica todas las anualidades. Habrá que esperar, pues, hasta el mes de febrero de 2026, cuando se publicarán los datos de entre octubre y diciembre.

Por contextualizar las cantidades, se pueden comparar otras anualidades previas en las que en 2023 la factura de los menores se elevó a un total de 5,7 millones de euros y en 2022 fueron 6,1 millones en el conjunto de los 12 meses.

Por áreas

La Gerencia de Cultura, Festejos y Turismo gestionó 471 encargos en los primeros nueve meses del año por este procedimiento de contratación, con 2.076.183 euros facturados a través de esta fórmula. Durante el último trimestre, el que va de julio a septiembre, el volumen bajó hasta los 66 contratos menores, con 373.455 euros, frente al millón de euros del anterior trimestre.

Es habitual que esta Gerencia encabece el número y la cuantía este tipo de adjudicaciones por la naturaleza de su actividad -acaparada en gran medida por la contratación de espectáculos concretos de distintas disciplinas y formatos. Con todo, los expertos en este ámbito recuerdan que siempre que se trata de necesidades previstas y sucesivas, no procedería abusar de esta fórmula. Conciertos, diseños de exposiciones, espectáculos teatrales y servicios técnicos de apoyo a eventos, como por ejemplo el contrato de servicio para cubrir la hospitalidad de los conciertos en las fiestas de San Pedro, son algunos de los contratos adjudicados por esta fórmula.

Durante el último trimestre aparecen facturas vinculadas al Festival de Folclore, la contratación de espectáculos para el Enclave de Calle o, por ejemplo, la asistencia técnica para revisar el proyecto de musealización del Castillo, por 17.483 euros. En este último trimestre, otro ejemplo es el contrato de dinamización del Salón del Libro Infantil y Juvenil, que se está desarrollando en la actualidad.

Aguas de Burgos ocupa la segunda posición entre las secciones o sociedades que más acuden a esta vía de contratación, mientras que el tercer puesto es también para otra sociedad como es ProBurgos. La primera mencionada sumó 179 encargos por valor de 306.933 euros. Mientras que la segunda, firmó 143 contratos ‘a dedo’ por una cantidad bastante mayor de hasta 511.909 euros. Entre los acuerdos realizados se encuentran los casi 10.000 euros gastados en el de camisetas oficiales del Zurbarán Rock, en el marco de la Candidatura de Burgos 2031.