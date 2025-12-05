La UBU moviliza 3,5 millones de proyectos europeos vinculados a la recuperación de suelos

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El suelo que pisamos no goza de buena salud. La actividad antrópica y extractiva generan contaminación y daños en el 90% del suelo europeo. Algo crítico porque es de donde nacen el 95% de lo que comemos. La Unión Europea ha lanzado una serie de iniciativas para la recuperación de la superficie de los países y ha definido un Manifiesto por la Salud el Suelo. Lejos de ser abstracto es algo muy cercano.

La Universidad de Burgos, UBU, desarrolla investigaciones financiadas por la Unión Europea por valor de 3,5 millones de euros. Y se sale del laboratorio. Entre las iniciativas vinculadas al ICCRAM (International Research Center in Critical Raw Materials for Advanced Industrial Technologies) y al Área de Edafología de la Universidad de Burgos: la descontaminación del suelo de los antiguos depósitos de CLH con el Ayuntamiento de Burgos, el estudio de las aguas de los pueblos de Burgos para conocer la cantidad de nitratos presentes en ella, o el análisis del estado del suelo de los campos de la explotación petrolífera de Ayoluengo, en Sargentes de la Lora, después de que se paralizó la extracción.

La Universidad de Burgos, la Diputación Provincial de Burgos y el Ayuntamiento de Burgos han suscrito hoy, Día Mundial del Suelo, el Manifiesto Europeo por la Salud del Suelo. Una iniciativa que se convierte en un compromiso por la protección, recuperación de los suelos de Burgos. "Nos unimos a un compromiso por la restauración y la protección del suelo y ponemos en valor la iniciativa de la Unión Europea que desarrolla un marco jurídico al respecto", señaló la vicerrectora de investigación de la UBU, Verónica Calderón.

La firma del manifiesto establece el compromiso de los implicados en la protección y restauración de los suelos y la promoción de prácticas de gestión sostenible en zonas urbanas y rurales. Su objetivo es concienciar y garantizar la salud y la productividad a largo plazo de los suelos en todo tipo de terrenos. Además, busca promover y compartir conocimientos con las partes interesadas y el público en general sobre prácticas sostenibles relacionadas con la ordenación territorial, la conservación del suelo y las técnicas agrícolas, con el fin de reducir el uso de productos químicos.

De ahí que Calderón anime a ciudadanos y empresas a sumarse a esta iniciativa. "Nosotros como administración nos hemos unido, pero se hace extensivo a ciudadanos a título particular y a empresas que crean en ello, es un compromiso de puesta en valor del suelo", señaló.

El vicepresidente de la Diputación Provincial de Burgos, Ramiro Ibáñez, se mostró satisfecho por una medida en la que "serán muchos los municipios que se sumen, les vamos a invitar a ello desde la Diputación, porque estas buenas prácticas son muy bien recibidas en los municipios donde todos están en un contacto directo con la tierra", señaló.