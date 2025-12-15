Intervención reclama más control de los contratos y de las horas extra en el Ayuntamiento de Burgos

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El informe de control interno que realiza la Intervención General del Ayuntamiento de Burgos avisa al equipo de Gobierno del Partido Popular que debe planificar mejor el seguimiento de los contratos vigentes y futuros para evitar el incremento de la morosidad de la administración en el pago a las empresas con las que trabaja.

Los servicios que se prestan sin contrato durante el tiempo que se tarda nuevamente en adjudicarlos obligan a pagar a las empresas que desempeñan distintas tareas para la ciudad a través de la fórmula del reconocimiento extrajudicial de crédito, que a su vez implica un impacto negativo en los plazos de pago y en el aumento de la morosidad. Según se especifica, estas circunstancias «deterioran la imagen reputacional municipal de cara a los proveedores», advierte de manera específica este informe, que fue llevado al último Pleno ordinario, el del mes de noviembre.

Durante el ejercicio de 2024 el volumen económico asociado a reconocimientos extrajudiciales de crédito se elevó por encima de los 15,4 millones de euros, «lo que evidencia un uso recurrente de esta figura que debería ser excepcional, incompatible con una adecuada programación del gasto público». Esta cantidad creció en más de 4,3 millones de euros si se compara con el ejercicio anterior, el de 2023, por tanto, se elevó casi un 39%.

Esta tendencia al alza de los pagos por esta fórmula, que conllevan más tiempo para la administración, es objeto de «reproche». «La Corporación debe establecer actuaciones tendentes a solventar las incidencias que de forma reiterada y habitual se vienen poniendo de manifiesto en los últimos informes de Intervención», refleja.

La recomendación para evitar llegar a estos extremos es clara: mejorar la planificación de la contratación pública, programando los procedimientos de licitación pública con antelación suficiente. Así, se considera que deberían publicarse los contratos al menos tres meses antes de la expiración de un contrato en vigor.

Los motivos que dan lugar a reconocimientos extrajudiciales de crédito son varios, pero los más frecuentes se corresponden con prórrogas de un contrato no pactada, aunque sí prestada de buena fe por el contratista, siguiendo órdenes de la administración. En este caso, estarían los pagos al gestor de la Escuela Municipal de Música que tantos problemas ocasionó y que todavía no están resueltos, puesto que no se ha producido un nuevo contrato. Otros se corresponden con contratos que se ejecutan excediendo el periodo fijado como máximo.

Desde el grupo municipal socialista, su viceportavoz, Sonia Rodríguez, destacaba la pasada semana varios casos de servicios que se están prestando sin contrato porque ya caducó y concretó que hay 3,8 millones de euros impagados que siguen en manos del Ayuntamiento, y no de las empresas o entidades.

Durante el 2024, el ejercicio al que hace referencia este informe, Intervención destaca la existencia de 11 servicios sin contrato, algunos de ellos, como el de conservación y mantenimiento de zonas verdes, se ha regularizado este 2025 con la firma de una nueva adjudicación.

Horas extras

La Intervención municipal desaprueba el aumento de los gastos para retribuir horas extraordinarias a distintos colectivos de empleados municipales. «Se ha manifestado reiteradamente en los informes de control interno de nómina el aumento de gastos para hacer frente a las horas extras que realiza Policía Local y el Cuerpo Municipal de Bomberos, así como de otros trabajadores del Ayuntamiento de Burgos», especifica el informe.

Continúa pidiendo una «racionalización y control de esas horas anualmente para no quebrantar los límites equivalentes para otro tipo de personal municipal».