Fachadas envolventes y vivienda nueva disparan los visados un 85%

La construcción está en buenas cifras, al menos sobre el papel. No se ha llegado al nivel de la burbuja, pero son los mejores datos en diez años, que solo se superaron el millar de visados dos años más. Aunque los números están muy lejos de las 6.000 de hace 20 años, en plena efervescencia de los años dorados del sector.

El Colegio de Arquitectos de Burgos registró durante el año 2025 un total de 3.277 visados entre obra nueva y reformas. Supone un incremento interanual del 85% debido, principalmente, a los proyectos de ejecución de torres de viviendas que han proliferado en la primera parte del año en la ciudad de Burgos, la aumento de la nueva edificación en las zonas rurales pero, principalmente, a la rehabilitación. En concreto, la envolvente de edificios que, supeditada a los fondos europeos Next Generation, se han aprobado y licitado los proyectos especialmente en 2025.

En total, se han presentado 1.952 diseños de reforma, de los que 1.627 son de las fachadas de construcciones de edificios. ¿Por qué se han acumulado en el año 2025? «Se trata de intervenciones con una fuerte subvención a través de fondos europeos que en Castilla y León, que no puso en marcha la Oficina de Ayuda a la Rehabilitación como en otras comunidades, se ha retrasado mucho su resolución llegando notificiaciones de proyectos de un año para otro», explica el presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Burgos, COABU, Javier Achirica.

De esta manera, el plazo de resolución para poder obtener fondos expiraba el año pasado y así se visaron 723 en el segundo trimestre del año y 611 en el tercero. El problema ahora es «si dará tiempo a ejecutar todo porque las empresas que llevan a cabo estas intervenciones en particular y que se dedican a la construcción en general cada vez hay menos», avanza.

En el resto de intervenciones en rehabilitación tienen un comportamiento similar al registrado en 2024. La reforma integral, de hecho, cae un 1,5% al pasar de 132 actuaciones en 2024 a 130 el año que acaba de finalizar. Sí sube la rehabilitación parcial que ha pasado de 128 a 195.

De torres a casas en el pueblo

Junto a ese incremento de obras de adecuación de edificios ya existentes sube un 18,4% el número de proyectos de nueva planta. Las promotoras generaron en 2025 proyectos para 1.325 viviendas. La actividad en el Colegio se incrementó en este ámbito en un 18,4% respecto al año pasado, que registraron 1.119 intervenciones. Son 206 más y es el dato más alto en la última década. En 2015, cuando aún se estaban procesando los restos que quedaron del sector tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, se visaban 415 proyectos. En estos diez años solo en tres ejercicios se ha superado el millar de intervenciones. Además, de 2025 y 2024 fue en 2019 con 1.065 viviendas.

«El sector ha ido mejorando desde el año 2013, en 2020 hubo un pequeño descenso, pero este año es el que más visados se han registrado por la situación en la capital, pero también que en la provincia se ha doblado el número de viviendas visadas», señala Achirica. Reconoce que la proliferación de las torres en la capital «se notan mucho, algunas tienen en torno a cien viviendas y desvirtúan mucho la estadística porque vemos que, en Burgos, el último trimestre por ejemplo solo se registraron 22 visados lo que supone una caída significativa respecto al trimestre anterior que había registrado 122», señala. Respecto a estos megaproyectos de viviendas, el presidente del COABU mira al impacto en los profesionales. Es un proyecto con muchas viviendas que benefician a un solo proyectista.

Por eso ve con expectación la subida interanual en la edificación de nueva planta en la provincia. «Que se doblen las cifras en el medio rural y los buenos datos del alfoz es muy positivo para la profesión porque ahí, generalmente, es un proyecto, una vivienda y está más repartido», reivindica. De esta manera se han registrado fuera de los grandes núcleos de población de la península (capital, alfoz, Miranda y Aranda) 354 inmuebles, son prácticamente el doble que hace un año cuando se registraron 186. El mejor trimestre fue el verano, con 150 iniciativas urbanísticas, y el primero del año con 123. El año se cerró con 51 intervenciones, siendo el trimestre más flojo el segundo con 30.

Eso sí, desde la entidad colegial muestran la preocupación por el eterno letargo en Miranda de Ebro. En la zona se han registrado visados para 25 nuevos inmuebles, son 19 menos que hace un año cuando se registraron 44, el ejercicio con mayor cifra de viviendas visadas en la década. «Miranda lleva años con poca actividad, no termina de despertar y no sé si tiene que ver que hay un parque de viviendas de segunda mano a precios muy competitivos que influya en el desarrollo de nuevas promociones en los últimos años», reflexiona.

En Aranda la situación mejora con un desarrollo urbanístico en ejecución, aunque el 2025 ha reducido el número de viviendas visadas al pasar de las 137 registradas el año anterior a las 75 del pasado ejercicio. En el alfoz suben ligeramente, afectados por el impacto del sector en la capital. Han registrado el mejor año desde 2015 con 124 viviendas visadas frente a la 102 de 2024.

Poca vpo

En cuanto a la nueva construcción también suben los proyectos de vivienda protegida. De los 1.325 visados registrados, 162 se corresponden con VPO, un producto que sube un 32,7% respecto al año anterior en el que se alcanzaron 122. Es un producto testimonial y para el presidente del Colegio de Arquitectos de Burgos, debería tenerse más en cuenta este tipo de promociones por parte de las administraciones. «Hoy por hoy la principal preocupación de los ciudadanos es el acceso a la vivienda, yo creo que es momento para que las administraciones den el callo y olviden otros asuntos».

Reconoce que hace falta vivienda, la apatía de actividad tras la crisis de la construcción ha derivado en un déficit a día de hoy que hacen que, con una demanda alta y poco producto disponible, se disparen los precios. «Debe haber un parque de viviendas de VPO para que la gente, principalmente jóvenes, que no puede acceder a una hipoteca para acceder a una vivienda y no tener que estar obligados a hipotecarse por encima de su capacidad financiera».