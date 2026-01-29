¿Tienes notas de sobresaliente? Cajaviva te premia con hasta 150 euros

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Tras el éxito cosechado en la primera edición, Cajaviva Caja Rural vuelve a buscar a los estudiantes de sobresaliente de la provincia de Burgos para premiar su esfuerzo con dinero contante y sonante. En la primera campaña de 'Ingreso sobresaliente' participaron 616 alumnos de 120 centros formativos diferentes. La mitad de todos ellos tenían más de cinco sobresalientes.

"Llevamos varios años ocupados en retener, atraer y desarrollar el talento joven, hemos realizado estudios como el que puso de manifiesto que solo uno de cada tres egresados de la Universidad de Burgos seguían en Burgos dos años después de terminar sus estudios, pero también queríamos hacer cosas para fomentar ese talento joven que es lo que se busca con esta campaña", señaló el director general de Cajaviva Caja Rural, Ramón Sobremonte.

Con este objetivo, se lanzan en busca de los estudiantes de sobresaliente o incentivar el esfuerzo para quien está cerca de lograr uno y amplían fondos y cursos que pueden optar a la II Campaña 'Ingreso sobresaliente'. "Este año no hemos querido que los que resultaron premiados por su esfuerzo quedaran fuera y se ha ampliado al segundo curso de Bachillerato y ciclos de FP de Grado Medio", puntualizó Sobremonte.

Estos son los requisitos que debes cumplir

De esta manera, la campaña de este año duplica cuantía para repartir 165.000 euros entre los sobresalientes que obtengan los estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato y 1º y 2º de Grado Medio de Formación Profesional de la provincia de Burgos. Se entregan 30 euros por cada sobresaliente hasta un máximo de cinco. El año pasado premiaron 3.468 sobresalientes presentados, lo que hace una cantidad total de 104.040 euros en total.

Para poder optar a este premio al esfuerzo y el talento de Cajaviva Caja Rural los estudiantes tienen que tener sobresalientes, pero en su expediente del curso no debe figurar ningún suspenso. "Nos han planteado este requisito desde los centros educativos, con los que tenemos una relación muy estrecha para fomentar esta medida, que había quienes tenían uno o dos sobresalientes, pero varios suspensos y el objetivo es premiar el esfuerzo", señala el director del área de Desarrollo y Marketing de Cajaviva Caja Rural, Jorge Esteban.

El plazo para presentarse a la convocatoria arranca el 24 de junio y se mantiene abierto hasta el 31 de julio. Se dispondrá de un formulario on line para realizar la inscripción al premio. En agosto se analizarán las solicitudes, el 3 de septiembre se comunicará quienes recibirán el premio y el 16 de septiembre se realizará el ingreso en cuenta.

Para la entidad este proceso es, también, un buen gancho para captar nuevos y jóvenes clientes. El requisito imprescindible es tener una cuenta a nombre del estudiante en Cajaviva con un saldo de 50 euros antes del 31 de julio. Una medida que ha permitido a la entidad sumar como clientes a gran parte de los más de 600 premiados. "Muchos de ellos siguen con nosotros porque también ofrecemos un servicio de cuenta bancaria muy adaptada a los jóvenes con la posibilidad de disponer de pago por Bizum para mayores de 16 años, entre otras ventajas", señala Esteban.

Los primeros entre 120 centros educativos

Desde la entidad financiera han comprobado de manera directa el talento en Burgos y se han sorprendido por la gran cantidad de sobresalientes. En total 3.468 optaron a tener esta gratificación económica. "Lo más interesante es que la mitad de los alumnos beneficiados tenían más de cinco sobresalientes y 187 contaban con más de ocho, nos hemos quedado sorprendidos por tanto talento y nos damos cuenta de que tenemos que esforzarnos para retenerlo", reivindicó Sobremonte.

Los 616 alumnos que recibieron premio por su rendimiento educativo pertenecen a 120 centros educativos diferentes. Cajaviva apunta la "gran colaboración que ha habido con los centros formativos, hemos asistido a varios de ellos tanto en la capital como en la provincia para explicar la iniciativa, y nos comentaban que para ellos es un aliciente con el que impulsar a aquellos estudiantes que están cerca de alcanzar la nota", explica Jorge Esteban.

El top de estos 120 centros educativos son públicos y de los más numerosos. Están ubicados en la ciudad. El primero del ranking es el IES Cardenal López de Mendoza que contó con el mayor número de alumnos con sobresaliente que se presentaron al 'Ingreso sobresaliente'. En segundo lugar está el IES Comuneros de Castilla.